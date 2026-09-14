Top.Mail.Ru
Ноутбук MSI Crosshair 18 HX AI A2XWGKG-012US Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18" IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-184111-045) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук MSI Crosshair 18 HX AI A2XWGKG-012US Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18" IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-184111-045)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук MSI Crosshair 18 HX AI A2XWGKG-012US Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-184111-045) - фото 1
Ноутбук MSI Crosshair 18 HX AI A2XWGKG-012US Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-184111-045) - фото 2
Ноутбук MSI Crosshair 18 HX AI A2XWGKG-012US Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-184111-045) - фото 3
Ноутбук MSI Crosshair 18 HX AI A2XWGKG-012US Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-184111-045) - фото 4
Ноутбук MSI Crosshair 18 HX AI A2XWGKG-012US Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-184111-045) - фото 5
Ноутбук MSI Crosshair 18 HX AI A2XWGKG-012US Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-184111-045) - фото 6
Ноутбук MSI Crosshair 18 HX AI A2XWGKG-012US Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-184111-045) - фото 7
Ноутбук MSI Crosshair 18 HX AI A2XWGKG-012US Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-184111-045) - фото 8
Ноутбук MSI Crosshair 18 HX AI A2XWGKG-012US Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-184111-045) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
MSI Crosshair 18 HX AI
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук MSI Crosshair 18 HX AI A2XWGKG-012US Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-184111-045) - фото 1
  • Ноутбук MSI Crosshair 18 HX AI A2XWGKG-012US Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-184111-045) - фото 2
  • Ноутбук MSI Crosshair 18 HX AI A2XWGKG-012US Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-184111-045) - фото 3
  • Ноутбук MSI Crosshair 18 HX AI A2XWGKG-012US Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-184111-045) - фото 4
  • Ноутбук MSI Crosshair 18 HX AI A2XWGKG-012US Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-184111-045) - фото 5
  • Ноутбук MSI Crosshair 18 HX AI A2XWGKG-012US Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-184111-045) - фото 6
  • Ноутбук MSI Crosshair 18 HX AI A2XWGKG-012US Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-184111-045) - фото 7
  • Ноутбук MSI Crosshair 18 HX AI A2XWGKG-012US Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-184111-045) - фото 8
  • Ноутбук MSI Crosshair 18 HX AI A2XWGKG-012US Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-184111-045) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
168 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734367
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Crosshair 18 HX AI
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
240
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель процессора
275HX
Частота процессора, ГГц
2.7
Количество ядер процессора
24
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
5.2

Описание товара Ноутбук MSI Crosshair 18 HX AI A2XWGKG-012US Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18" IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-184111-045)

Ноутбук MSI – это мощное и современное устройство, идеально подходящее для работы, учебы и развлечений. Оборудован 18-дюймовым экраном с разрешением 2560x1600 и IPS-матрицей, этот ноутбук обеспечивает яркое и четкое изображение под любым углом обзора. Черный пластиковый корпус придает устройству стильный и современный внешний вид. Производительность ноутбука обеспечивается процессором от Intel и 32 Гб оперативной памяти типа DDR5, что позволяет работать в многозадачном режиме без потери скорости. Хранение данных осуществляется на SSD накопителе объемом 1024 Гб, обеспечивая быстрый доступ к файлам и приложениям. Этот ноутбук также оснащен дискретной видеокартой, которая делает его идеальным для задач, требующих высокой графической производительности, таких как игровая графика или графический дизайн. Операционная система Windows 11 Home предоставляет пользователю интуитивно понятный интерфейс и широкий ассортимент приложений для личного и профессионального использования. Поддержка Bluetooth версии 5.3 обеспечивает высокоскоростное соединение с различными устройствами, а встроенная подсветка клавиатуры позволяет комфортно работать даже в условиях низкой освещенности. С весом 3,1 кг, ноутбук обеспечивает портативность, сохраняя баланс между производительностью и удобством использования.

Отзывы о товаре Ноутбук MSI Crosshair 18 HX AI A2XWGKG-012US Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18" IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-184111-045)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Crosshair 18 HX AI
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
240
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель процессора
275HX
Частота процессора, ГГц
2.7
Количество ядер процессора
24
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук MSI – это мощное и современное устройство, идеально подходящее для работы, учебы и развлечений. Оборудован 18-дюймовым экраном с разрешением 2560x1600 и IPS-матрицей, этот ноутбук обеспечивает яркое и четкое изображение под любым углом обзора. Черный пластиковый корпус придает устройству стильный и современный внешний вид. Производительность ноутбука обеспечивается процессором от Intel и 32 Гб оперативной памяти типа DDR5, что позволяет работать в многозадачном режиме без потери скорости. Хранение данных осуществляется на SSD накопителе объемом 1024 Гб, обеспечивая быстрый доступ к файлам и приложениям. Этот ноутбук также оснащен дискретной видеокартой, которая делает его идеальным для задач, требующих высокой графической производительности, таких как игровая графика или графический дизайн. Операционная система Windows 11 Home предоставляет пользователю интуитивно понятный интерфейс и широкий ассортимент приложений для личного и профессионального использования. Поддержка Bluetooth версии 5.3 обеспечивает высокоскоростное соединение с различными устройствами, а встроенная подсветка клавиатуры позволяет комфортно работать даже в условиях низкой освещенности. С весом 3,1 кг, ноутбук обеспечивает портативность, сохраняя баланс между производительностью и удобством использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук MSI Crosshair 18 HX AI A2XWGKG-012US Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18" IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-184111-045) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...