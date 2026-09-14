Ноутбук MSI Prestige 13 AI+ A3MG-046RU Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 13.3" OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (9S7-13Q425-046)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук MSI Prestige 13 AI+ A3MG-046RU Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 13.3" OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (9S7-13Q425-046)
**Ноутбук MSI Prestige 13 AI+ A3MG-046RU — стиль и высокая производительность в компактном корпусе** Ищете мощный и стильный ноутбук? MSI Prestige 13 AI+ A3MG-046RU — идеальный выбор для тех, кто ценит высокую производительность и современный дизайн. **Почему стоит выбрать этот ноутбук?** * **Мощный процессор:** Intel Core Ultra 9 386H с 16 ядрами и частотой до 4,9 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с самыми требовательными задачами. * **Достаточно памяти для многозадачности:** 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X позволят вам работать в режиме многозадачности без потери производительности. * **Быстрое хранение данных:** SSD-накопитель на 1 ТБ (тип M.2) гарантирует быструю загрузку операционной системы и приложений. * **Потрясающее качество изображения:** OLED-экран с разрешением 2880 x 1800 пикселей (2.8K) и частотой обновления 60 Гц порадует вас яркими и насыщенными цветами, а матовая поверхность экрана уменьшит блики и отражения. * **Компактность и лёгкость:** диагональ экрана — 13,3 дюйма, вес — всего 1 кг, поэтому ноутбук удобно брать с собой в поездки и на работу. * **Современная операционная система:** предустановленная Windows 11 Pro откроет вам доступ к новым возможностям и функциям. **Дополнительные преимущества:** * поддержка двух портов Thunderbolt для подключения периферийных устройств; * кардридер microSD для работы с картами памяти; * прочный корпус из алюминия и магния; * стильный серый цвет, который подойдёт к любому образу. С ноутбуком MSI Prestige 13 AI+ A3MG-046RU вы получите надёжного помощника для работы, учёбы и развлечений.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Отзывы о товаре Ноутбук MSI Prestige 13 AI+ A3MG-046RU Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 13.3" OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (9S7-13Q425-046)