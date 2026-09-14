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Ноутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 14.2" Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS black WiFi BT Cam (MDE04LL/A) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 14.2" Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS black WiFi BT Cam (MDE04LL/A)

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Ноутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS black WiFi BT Cam (MDE04LL/A) - фото 1
Ноутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS black WiFi BT Cam (MDE04LL/A) - фото 2
Ноутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS black WiFi BT Cam (MDE04LL/A) - фото 3
Ноутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS black WiFi BT Cam (MDE04LL/A) - фото 4
Ноутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS black WiFi BT Cam (MDE04LL/A) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Apple MacBook Pro
Операционная система
Mac OS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14.2
Разрешение экрана
3024x1964
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS black WiFi BT Cam (MDE04LL/A) - фото 1
  • Ноутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS black WiFi BT Cam (MDE04LL/A) - фото 2
  • Ноутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS black WiFi BT Cam (MDE04LL/A) - фото 3
  • Ноутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS black WiFi BT Cam (MDE04LL/A) - фото 4
  • Ноутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS black WiFi BT Cam (MDE04LL/A) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
183 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734362
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Характеристики

Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Apple MacBook Pro
Операционная система
Mac OS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14.2
Разрешение экрана
3024x1964
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Серия процессора
Apple M5
Модель процессора
10 core
Частота процессора, ГГц
4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Apple M5 10 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB Type-C
3
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
72.4 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
4.2

Описание товара Ноутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 14.2" Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS black WiFi BT Cam (MDE04LL/A)

Представляем вам ноутбук Apple, сочетающий в себе инновационные технологии и потрясающий дизайн. Этот ноутбук оборудован новейшей версией Bluetooth v5.3, обеспечивающей быструю и стабильную связь с вашими устройствами. С весом всего 1,55 кг, он удобен для переноски и идеально подходит для людей, которые постоянно находятся в движении. Ультратонкий алюминиевый корпус не только придаёт устройству стильный вид, но и обеспечивает надёжную защиту. Экран диагональю 14,2 дюйма и впечатляющим разрешением 3024x1964 пикселей позволяет наслаждаться яркими и чёткими изображениями, делая просмотр видео и работу с графикой настоящим удовольствием. Объём SSD на 512 Гб и оперативной памяти в 16 Гб гарантируют молниеносную загрузку приложений и возможность работы с несколькими задачами одновременно. На борту установлена операционная система Mac OS, предоставляющая пользователю интуитивно понятный и мощный интерфейс. Встроенный кард-ридер и сканер отпечатка пальца позволяют увеличить производительность и безопасность вашей работы. Подсвеченная клавиатура делает набор текста комфортным в условиях низкой освещённости. Ноутбук оснащён встроенной видеокартой и процессором производства Apple, что обеспечивает высочайшую производительность и плавную работу с любыми приложениями. Тип аккумулятора Li-Pol позволяет устройству работать длительное время без подзарядки, что делает его идеальным спутником в деловых поездках и личных путешествиях.

Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 14.2" Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS black WiFi BT Cam (MDE04LL/A)




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Характеристики
Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Apple MacBook Pro
Операционная система
Mac OS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14.2
Разрешение экрана
3024x1964
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Развернуть
Серия процессора
Apple M5
Модель процессора
10 core
Частота процессора, ГГц
4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Apple M5 10 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB Type-C
3
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
72.4 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вам ноутбук Apple, сочетающий в себе инновационные технологии и потрясающий дизайн. Этот ноутбук оборудован новейшей версией Bluetooth v5.3, обеспечивающей быструю и стабильную связь с вашими устройствами. С весом всего 1,55 кг, он удобен для переноски и идеально подходит для людей, которые постоянно находятся в движении. Ультратонкий алюминиевый корпус не только придаёт устройству стильный вид, но и обеспечивает надёжную защиту. Экран диагональю 14,2 дюйма и впечатляющим разрешением 3024x1964 пикселей позволяет наслаждаться яркими и чёткими изображениями, делая просмотр видео и работу с графикой настоящим удовольствием. Объём SSD на 512 Гб и оперативной памяти в 16 Гб гарантируют молниеносную загрузку приложений и возможность работы с несколькими задачами одновременно. На борту установлена операционная система Mac OS, предоставляющая пользователю интуитивно понятный и мощный интерфейс. Встроенный кард-ридер и сканер отпечатка пальца позволяют увеличить производительность и безопасность вашей работы. Подсвеченная клавиатура делает набор текста комфортным в условиях низкой освещённости. Ноутбук оснащён встроенной видеокартой и процессором производства Apple, что обеспечивает высочайшую производительность и плавную работу с любыми приложениями. Тип аккумулятора Li-Pol позволяет устройству работать длительное время без подзарядки, что делает его идеальным спутником в деловых поездках и личных путешествиях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 14.2" Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS black WiFi BT Cam (MDE04LL/A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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