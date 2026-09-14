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Ноутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core GPU 14.2" Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS black WiFi BT Cam (MDE14HN/A) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core GPU 14.2" Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS black WiFi BT Cam (MDE14HN/A)

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Ноутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS black WiFi BT Cam (MDE14HN/A) - фото 1
Ноутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS black WiFi BT Cam (MDE14HN/A) - фото 2
Ноутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS black WiFi BT Cam (MDE14HN/A) - фото 3
Ноутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS black WiFi BT Cam (MDE14HN/A) - фото 4
Ноутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS black WiFi BT Cam (MDE14HN/A) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Apple MacBook Pro
Операционная система
Mac OS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14.2
Разрешение экрана
3024x1964
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS black WiFi BT Cam (MDE14HN/A) - фото 1
  • Ноутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS black WiFi BT Cam (MDE14HN/A) - фото 2
  • Ноутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS black WiFi BT Cam (MDE14HN/A) - фото 3
  • Ноутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS black WiFi BT Cam (MDE14HN/A) - фото 4
  • Ноутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS black WiFi BT Cam (MDE14HN/A) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
188 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734361
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Характеристики

Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Apple MacBook Pro
Операционная система
Mac OS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14.2
Разрешение экрана
3024x1964
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Серия процессора
Apple M5
Модель процессора
M5
Частота процессора, ГГц
4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Apple M5 10 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB Type-C
3
Видео интерфейсы
3 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
72.4 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
3.8

Описание товара Ноутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core GPU 14.2" Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS black WiFi BT Cam (MDE14HN/A)

Ноутбук MacBook Pro A3434 с 14.2" экраном от Apple подходит для работы, учебы и творческих задач благодаря мощному процессору и современным технологиям дисплея. Он сочетает удобство использования и продвинутые функции для решения разнообразных задач. Насколько качественное изображение и комфортен ли экран? Экран Liquid Retina XDR с разрешением 3024x1964 и частотой обновления 120 Гц даёт яркое изображение с контрастностью 1000000 к 1. Яркость достигает 1600 кд/м?, что позволяет работать при ярком освещении. IPS-матрица с углами обзора 170-178° сохраняет точность цвета при любом положении. Поддержка HDR и технологии True Tone улучшает передачу цветов и снижает нагрузку на глаза благодаря режиму защиты зрения. Соотношение сторон 16:10 и плотность пикселей 254 ppi создают достаточно пространства и детализации для работы с графикой и текстом. Что умеет ноутбук в плане производительности и памяти? Процессор Apple M5 с 10 ядрами (4 высокопроизводительных и 6 энергоэффективных) работает на частоте 4 ГГц и справляется с одно- и многопоточными задачами. Интегрированный графический процессор с 10 ядрами поддерживает трассировку лучей, расширяя возможности для работы с графикой и видео. Оперативная память объёмом 16 ГБ распаяна на плате, что не позволяет апгрейд, но обеспечивает стабильную работу. Встроенный SSD на 1024 ГБ даёт быстрый доступ к данным и достаточно места для хранения проектов и программ. Какие интерфейсы доступны? MacBook Pro оснащён тремя разъёмами Thunderbolt 4 с максимальной скоростью передачи данных до 120 Гбит/с, одним HDMI и кард-ридером с поддержкой SDXC. Есть возможность передачи видео через USB Type-C. Для беспроводного подключения предусмотрены Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax и Bluetooth 5.3. Веб-камера с разрешением 12 Мп и записью видео в 1080p расположена над экраном, что удобно для видеоконференций. Аудиосистема включает шесть динамиков и три микрофона, обеспечивая звук и передачу голоса. Для биометрической защиты используется сканер отпечатка пальца. Насколько комфортен ноутбук в использовании? Корпус из алюминия в цвете «Чёрный космос» сочетает матовую внешнюю поверхность и частично глянцевую внутреннюю. Клавиатура с белой подсветкой и русско-английской раскладкой подходит для работы в любых условиях освещения. Сенсорная панель Force Touch обеспечивает точное управление курсором. Встроенный аккумулятор Li-Pol ёмкостью 72.4 Вт·ч работает до 16 часов в обычном режиме и до 24 часов в режиме экономии. Есть поддержка быстрой зарядки через USB Power Delivery и зарядка от Type-C, что повышает мобильность и удобство использования.

Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core GPU 14.2" Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS black WiFi BT Cam (MDE14HN/A)




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Характеристики
Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Apple MacBook Pro
Операционная система
Mac OS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14.2
Разрешение экрана
3024x1964
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Развернуть
Серия процессора
Apple M5
Модель процессора
M5
Частота процессора, ГГц
4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Apple M5 10 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB Type-C
3
Видео интерфейсы
3 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
72.4 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук MacBook Pro A3434 с 14.2" экраном от Apple подходит для работы, учебы и творческих задач благодаря мощному процессору и современным технологиям дисплея. Он сочетает удобство использования и продвинутые функции для решения разнообразных задач. Насколько качественное изображение и комфортен ли экран? Экран Liquid Retina XDR с разрешением 3024x1964 и частотой обновления 120 Гц даёт яркое изображение с контрастностью 1000000 к 1. Яркость достигает 1600 кд/м?, что позволяет работать при ярком освещении. IPS-матрица с углами обзора 170-178° сохраняет точность цвета при любом положении. Поддержка HDR и технологии True Tone улучшает передачу цветов и снижает нагрузку на глаза благодаря режиму защиты зрения. Соотношение сторон 16:10 и плотность пикселей 254 ppi создают достаточно пространства и детализации для работы с графикой и текстом. Что умеет ноутбук в плане производительности и памяти? Процессор Apple M5 с 10 ядрами (4 высокопроизводительных и 6 энергоэффективных) работает на частоте 4 ГГц и справляется с одно- и многопоточными задачами. Интегрированный графический процессор с 10 ядрами поддерживает трассировку лучей, расширяя возможности для работы с графикой и видео. Оперативная память объёмом 16 ГБ распаяна на плате, что не позволяет апгрейд, но обеспечивает стабильную работу. Встроенный SSD на 1024 ГБ даёт быстрый доступ к данным и достаточно места для хранения проектов и программ. Какие интерфейсы доступны? MacBook Pro оснащён тремя разъёмами Thunderbolt 4 с максимальной скоростью передачи данных до 120 Гбит/с, одним HDMI и кард-ридером с поддержкой SDXC. Есть возможность передачи видео через USB Type-C. Для беспроводного подключения предусмотрены Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax и Bluetooth 5.3. Веб-камера с разрешением 12 Мп и записью видео в 1080p расположена над экраном, что удобно для видеоконференций. Аудиосистема включает шесть динамиков и три микрофона, обеспечивая звук и передачу голоса. Для биометрической защиты используется сканер отпечатка пальца. Насколько комфортен ноутбук в использовании? Корпус из алюминия в цвете «Чёрный космос» сочетает матовую внешнюю поверхность и частично глянцевую внутреннюю. Клавиатура с белой подсветкой и русско-английской раскладкой подходит для работы в любых условиях освещения. Сенсорная панель Force Touch обеспечивает точное управление курсором. Встроенный аккумулятор Li-Pol ёмкостью 72.4 Вт·ч работает до 16 часов в обычном режиме и до 24 часов в режиме экономии. Есть поддержка быстрой зарядки через USB Power Delivery и зарядка от Type-C, что повышает мобильность и удобство использования.
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Отзывы


Ноутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core GPU 14.2" Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS black WiFi BT Cam (MDE14HN/A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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