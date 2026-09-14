Top.Mail.Ru
Ноутбук Dell Latitude 5550 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (5550-7651) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук Dell Latitude 5550 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (5550-7651)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук Dell Latitude 5550 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (5550-7651) - фото 1
Ноутбук Dell Latitude 5550 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (5550-7651) - фото 2
Ноутбук Dell Latitude 5550 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (5550-7651) - фото 3
Ноутбук Dell Latitude 5550 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (5550-7651) - фото 4
Ноутбук Dell Latitude 5550 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (5550-7651) - фото 5
Ноутбук Dell Latitude 5550 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (5550-7651) - фото 6
Ноутбук Dell Latitude 5550 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (5550-7651) - фото 7
Ноутбук Dell Latitude 5550 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (5550-7651) - фото 8
Ноутбук Dell Latitude 5550 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (5550-7651) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Dell Latitude 5550
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Dell Latitude 5550 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (5550-7651) - фото 1
  • Ноутбук Dell Latitude 5550 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (5550-7651) - фото 2
  • Ноутбук Dell Latitude 5550 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (5550-7651) - фото 3
  • Ноутбук Dell Latitude 5550 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (5550-7651) - фото 4
  • Ноутбук Dell Latitude 5550 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (5550-7651) - фото 5
  • Ноутбук Dell Latitude 5550 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (5550-7651) - фото 6
  • Ноутбук Dell Latitude 5550 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (5550-7651) - фото 7
  • Ноутбук Dell Latitude 5550 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (5550-7651) - фото 8
  • Ноутбук Dell Latitude 5550 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (5550-7651) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
97 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734359
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DELL
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Dell Latitude 5550
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
1355U
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
54 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х35х6
Вес, кг.
2.79

Описание товара Ноутбук Dell Latitude 5550 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (5550-7651)

Ноутбук Dell — это прекрасный выбор для тех, кто ценит производительность и стиль. Созданный из прочного алюминия, он отличается элегантным серым цветом корпуса и легким весом всего 1,62 кг, что делает его идеальным для частых поездок и переноски. Устройство оснащено большим 15,6-дюймовым экраном с разрешением 1920x1080, основанном на матрице IPS, которая обеспечивает яркие цвета и широкие углы обзора. Частота обновления экрана составляет 60 Гц, что обеспечивает плавное отображение контента. Начинка этого ноутбука впечатляет: процессор от Intel с частотой 1,7 ГГц, 16 ГБ оперативной памяти типа DDR5, которые обеспечивают быструю и эффективную работу с несколькими приложениями одновременно. SSD объемом 512 ГБ предоставляет достаточно места для хранения ваших файлов и повышения скорости доступа к данным. Подсветка клавиатуры позволяет комфортно работать даже в условиях низкой освещенности. Также устройство оснащено встроенным кард-ридером, что добавляет удобства при работе с внешними данными. Версия Bluetooth 5.3 обеспечивает стабильное и быстрое соединение с различными устройствами. Этот ноутбук Dell сочетает в себе все необходимые функции для удовлетворения как рабочих, так и развлекательных потребностей, предлагая надежность и высокую производительность в стильном корпусе.

Отзывы о товаре Ноутбук Dell Latitude 5550 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (5550-7651)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
DELL
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Dell Latitude 5550
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Развернуть
Модель процессора
1355U
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
54 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Dell — это прекрасный выбор для тех, кто ценит производительность и стиль. Созданный из прочного алюминия, он отличается элегантным серым цветом корпуса и легким весом всего 1,62 кг, что делает его идеальным для частых поездок и переноски. Устройство оснащено большим 15,6-дюймовым экраном с разрешением 1920x1080, основанном на матрице IPS, которая обеспечивает яркие цвета и широкие углы обзора. Частота обновления экрана составляет 60 Гц, что обеспечивает плавное отображение контента. Начинка этого ноутбука впечатляет: процессор от Intel с частотой 1,7 ГГц, 16 ГБ оперативной памяти типа DDR5, которые обеспечивают быструю и эффективную работу с несколькими приложениями одновременно. SSD объемом 512 ГБ предоставляет достаточно места для хранения ваших файлов и повышения скорости доступа к данным. Подсветка клавиатуры позволяет комфортно работать даже в условиях низкой освещенности. Также устройство оснащено встроенным кард-ридером, что добавляет удобства при работе с внешними данными. Версия Bluetooth 5.3 обеспечивает стабильное и быстрое соединение с различными устройствами. Этот ноутбук Dell сочетает в себе все необходимые функции для удовлетворения как рабочих, так и развлекательных потребностей, предлагая надежность и высокую производительность в стильном корпусе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Dell Latitude 5550 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (5550-7651) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...