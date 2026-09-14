Ноутбук Dell Pro 16 Core Ultra 5 235U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS FHD+ (1920x1200) Linux silver WiFi BT Cam (PRO16-5653)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Dell Pro 16 Core Ultra 5 235U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS FHD+ (1920x1200) Linux silver WiFi BT Cam (PRO16-5653)
Этот ноутбук Dell с внушительной диагональю 16 дюймов и четким IPS-экраном 1920x1200 отлично подойдёт для продуктивной работы и развлечений. Просторный SSD на 512 Гб позволяет хранить всё необходимое — документы, проекты, фильмы и программы. Благодаря 16 Гб современной памяти DDR5 вы забудете о «тормозах» даже в многозадачном режиме. Корпус сочетает алюминий и пластик, обеспечивая приятную надежность и стильный, современный внешний вид. Производительный процессор Intel справится с любыми рабочими задачами, а частота обновления 60 Гц делает картинку плавной и комфортной для глаз. Удобная подсветка клавиатуры позволит работать даже ночью, а сканер отпечатка пальца обеспечит быстрый и безопасный вход без паролей. Мощная версия Bluetooth 5.3 делает подключение аксессуаров быстрым и стабильным. Строгий серый цвет отлично впишется в деловой стиль. Операционная система Linux подойдёт тем, кто ценит гибкость, надёжность и контроль.
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Отзывы о товаре Ноутбук Dell Pro 16 Core Ultra 5 235U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS FHD+ (1920x1200) Linux silver WiFi BT Cam (PRO16-5653)