Ноутбук Lenovo Legion 5 15AKP10 Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.1" OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F1003BRK)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo Legion 5 15AKP10 Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.1" OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F1003BRK)
Ноутбук Lenovo — это совершенное сочетание стиля и производительности, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. Этот ноутбук оснащен высокопроизводительным процессором AMD и дискретной видеокартой, которая предоставляет 8 Гб видеопамяти для обработки графики и игр на высоком уровне. Благодаря 32 Гб оперативной памяти типа DDR5 и вместительному SSD-накопителю объемом 1024 Гб, вы сможете без труда справляться с многозадачностью и хранить все необходимые данные под рукой. Дисплей с диагональю 15,1 дюйма и разрешением 2560x1600 пикселей в сочетании с матрицей OLED обеспечивает впечатляющее качество изображения и реалистичную цветопередачу для любителей смотреть фильмы или работать с графикой. Для удобства использования в условиях недостаточного освещения устройство оснащено подсветкой клавиатуры. Ноутбук обладает современными возможностями подключения благодаря Bluetooth версии 5.4 и двум портам USB Type-C, что делает его идеальным выбором для профессионалов, которым необходимо оставаться на связи в любом месте. Данный ноутбук весит всего 2 кг, что делает его портативным и удобным для переноса. Работает он без предустановленной операционной системы, предоставляя полный контроль над выбором программного обеспечения. Это устройство станет надежным помощником в повседневной жизни и работе, удовлетворяя высокие требования современных пользователей.
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Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Legion 5 15AKP10 Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.1" OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F1003BRK)