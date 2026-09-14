Ноутбук Asus Expertbook PM3 PM3606CKA-PL0174X Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 16" IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (90NX0981-M00620)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus Expertbook PM3 PM3606CKA-PL0174X Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 16" IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (90NX0981-M00620)
Этот ноутбук Asus с диагональю экрана 16 дюймов подарит простор для работы и развлечений, а чёткое разрешение 2560x1600 сделает любое изображение по-настоящему детализированным. Мощная связка процессора AMD и графического контроллера AMD Radeon 860M обеспечит быструю работу даже с ресурсоёмкими задачами. Вес всего 1,87 кг позволит легко брать устройство с собой, несмотря на крупный экран — он остаётся достаточно мобильным. Объём SSD 1024 Гб и 16 Гб оперативной памяти открывают простор для хранения файлов и многозадачности. Алюминиевый корпус выглядит стильно и подчеркнёт вашу серьёзность. Удобная подсветка клавиатуры поможет работать в любое время суток, а сканер отпечатка пальца подарит дополнительное чувство безопасности. Новейший Bluetooth v5.4, аккумулятор Li-Ion и два разъёма USB Type-C расширяют ваши возможности подключения к современным устройствам. Windows 11 Pro уже установлен — всё готово для продуктивной работы и отдыха без лишних хлопот.
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Отзывы о товаре Ноутбук Asus Expertbook PM3 PM3606CKA-PL0174X Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 16" IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (90NX0981-M00620)