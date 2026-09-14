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Ноутбук Asus Expertbook PM3 PM3606CKA-PL0168 Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 16" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0981-M005W0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Asus Expertbook PM3 PM3606CKA-PL0168 Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 16" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0981-M005W0)

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Ноутбук Asus Expertbook PM3 PM3606CKA-PL0168 Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0981-M005W0) - фото 1
Ноутбук Asus Expertbook PM3 PM3606CKA-PL0168 Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0981-M005W0) - фото 2
Ноутбук Asus Expertbook PM3 PM3606CKA-PL0168 Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0981-M005W0) - фото 3
Ноутбук Asus Expertbook PM3 PM3606CKA-PL0168 Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0981-M005W0) - фото 4
Ноутбук Asus Expertbook PM3 PM3606CKA-PL0168 Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0981-M005W0) - фото 5
Ноутбук Asus Expertbook PM3 PM3606CKA-PL0168 Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0981-M005W0) - фото 6
Ноутбук Asus Expertbook PM3 PM3606CKA-PL0168 Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0981-M005W0) - фото 7
Ноутбук Asus Expertbook PM3 PM3606CKA-PL0168 Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0981-M005W0) - фото 8
Ноутбук Asus Expertbook PM3 PM3606CKA-PL0168 Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0981-M005W0) - фото 9
Ноутбук Asus Expertbook PM3 PM3606CKA-PL0168 Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0981-M005W0) - фото 10
Ноутбук Asus Expertbook PM3 PM3606CKA-PL0168 Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0981-M005W0) - фото 11
Ноутбук Asus Expertbook PM3 PM3606CKA-PL0168 Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0981-M005W0) - фото 12
Ноутбук Asus Expertbook PM3 PM3606CKA-PL0168 Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0981-M005W0) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus Expertbook PM3
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Asus Expertbook PM3 PM3606CKA-PL0168 Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0981-M005W0) - фото 1
  • Ноутбук Asus Expertbook PM3 PM3606CKA-PL0168 Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0981-M005W0) - фото 2
  • Ноутбук Asus Expertbook PM3 PM3606CKA-PL0168 Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0981-M005W0) - фото 3
  • Ноутбук Asus Expertbook PM3 PM3606CKA-PL0168 Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0981-M005W0) - фото 4
  • Ноутбук Asus Expertbook PM3 PM3606CKA-PL0168 Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0981-M005W0) - фото 5
  • Ноутбук Asus Expertbook PM3 PM3606CKA-PL0168 Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0981-M005W0) - фото 6
  • Ноутбук Asus Expertbook PM3 PM3606CKA-PL0168 Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0981-M005W0) - фото 7
  • Ноутбук Asus Expertbook PM3 PM3606CKA-PL0168 Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0981-M005W0) - фото 8
  • Ноутбук Asus Expertbook PM3 PM3606CKA-PL0168 Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0981-M005W0) - фото 9
  • Ноутбук Asus Expertbook PM3 PM3606CKA-PL0168 Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0981-M005W0) - фото 10
  • Ноутбук Asus Expertbook PM3 PM3606CKA-PL0168 Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0981-M005W0) - фото 11
  • Ноутбук Asus Expertbook PM3 PM3606CKA-PL0168 Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0981-M005W0) - фото 12
  • Ноутбук Asus Expertbook PM3 PM3606CKA-PL0168 Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0981-M005W0) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
96 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734344
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Expertbook PM3
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen AI 7
Модель процессора
350
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 860M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
3.04

Описание товара Ноутбук Asus Expertbook PM3 PM3606CKA-PL0168 Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 16" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0981-M005W0)

Ноутбук Asus с диагональю 16 дюймов и тонкой IPS-матрицей порадует чёткой и яркой картинкой с разрешением 2560x1600 — работать, смотреть фильмы или заниматься творческими проектами на таком экране действительно комфортно. Производительность обеспечивает мощный процессор AMD в паре с современной видеокартой Radeon 860M, а 16 Гб быстрой оперативной памяти DDR5 и вместительный SSD на 1024 Гб позволяют не думать о нехватке места и работать с самыми требовательными приложениями. Лёгкий корпус из алюминия — всего 1,87 кг — делает ноутбук отличным вариантом для динамичного ритма жизни, а подсветка клавиатуры способствует удобному набору текста даже в полумраке. Современный Bluetooth 5.4 обеспечивает быструю и стабильную связь с аксессуарами. Функция сканера отпечатка пальца добавляет ещё больше удобства и защищённости. Модель поставляется без предустановленной операционной системы — вы сами выбираете программное обеспечение по своему вкусу.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus Expertbook PM3 PM3606CKA-PL0168 Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 16" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0981-M005W0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Expertbook PM3
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen AI 7
Развернуть
Модель процессора
350
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 860M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Asus с диагональю 16 дюймов и тонкой IPS-матрицей порадует чёткой и яркой картинкой с разрешением 2560x1600 — работать, смотреть фильмы или заниматься творческими проектами на таком экране действительно комфортно. Производительность обеспечивает мощный процессор AMD в паре с современной видеокартой Radeon 860M, а 16 Гб быстрой оперативной памяти DDR5 и вместительный SSD на 1024 Гб позволяют не думать о нехватке места и работать с самыми требовательными приложениями. Лёгкий корпус из алюминия — всего 1,87 кг — делает ноутбук отличным вариантом для динамичного ритма жизни, а подсветка клавиатуры способствует удобному набору текста даже в полумраке. Современный Bluetooth 5.4 обеспечивает быструю и стабильную связь с аксессуарами. Функция сканера отпечатка пальца добавляет ещё больше удобства и защищённости. Модель поставляется без предустановленной операционной системы — вы сами выбираете программное обеспечение по своему вкусу.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus Expertbook PM3 PM3606CKA-PL0168 Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 16" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0981-M005W0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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