Ноутбук Asus ExpertBook P5 P5405CSA-NZ0306X Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14" IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (90NX0861-M00CP0)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus ExpertBook P5 P5405CSA-NZ0306X Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14" IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (90NX0861-M00CP0)
Этот ноутбук Asus — сочетание мощности и утончённости. Его компактный 14-дюймовый экран с высоким разрешением 2560x1600 передаёт мельчайшие детали, делая каждый рабочий момент ярким и чётким. Восьмиядерный процессор Intel и внушительные 32 Гб оперативной памяти обеспечивают возможность решать сложнейшие задачи без тормозов — подойдёт и для креатива, и для бизнеса. Быстрый SSD на 1024 Гб позволит хранить объёмные проекты и мгновенно запускать нужные приложения. Современный Bluetooth v5.4 облегчает работу с устройствами, а два порта USB Type-C открывают простор для подключения новых гаджетов. Подсветка клавиатуры помогает работать в любое время дня и ночи, а сканер отпечатка пальца — заботится о безопасности данных. Windows 11 Pro настроен для продуктивности и уверенной работы профессионалов.
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Теги товара: 14 дюймов, Для дома, Серый, Для программирования, Для 3d моделирования, 32 Гб ОЗУ, Мощные, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника
Отзывы о товаре Ноутбук Asus ExpertBook P5 P5405CSA-NZ0306X Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14" IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (90NX0861-M00CP0)