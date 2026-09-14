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Ноутбук Asus ExpertBook P5 P5405CSA-NZ0306X Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14" IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (90NX0861-M00CP0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Asus ExpertBook P5 P5405CSA-NZ0306X Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14" IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (90NX0861-M00CP0)

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Ноутбук Asus ExpertBook P5 P5405CSA-NZ0306X Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (90NX0861-M00CP0) - фото 1
Ноутбук Asus ExpertBook P5 P5405CSA-NZ0306X Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (90NX0861-M00CP0) - фото 2
Ноутбук Asus ExpertBook P5 P5405CSA-NZ0306X Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (90NX0861-M00CP0) - фото 3
Ноутбук Asus ExpertBook P5 P5405CSA-NZ0306X Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (90NX0861-M00CP0) - фото 4
Ноутбук Asus ExpertBook P5 P5405CSA-NZ0306X Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (90NX0861-M00CP0) - фото 5
Ноутбук Asus ExpertBook P5 P5405CSA-NZ0306X Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (90NX0861-M00CP0) - фото 6
Ноутбук Asus ExpertBook P5 P5405CSA-NZ0306X Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (90NX0861-M00CP0) - фото 7
Ноутбук Asus ExpertBook P5 P5405CSA-NZ0306X Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (90NX0861-M00CP0) - фото 8
Ноутбук Asus ExpertBook P5 P5405CSA-NZ0306X Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (90NX0861-M00CP0) - фото 9
Ноутбук Asus ExpertBook P5 P5405CSA-NZ0306X Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (90NX0861-M00CP0) - фото 10
Ноутбук Asus ExpertBook P5 P5405CSA-NZ0306X Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (90NX0861-M00CP0) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus ExpertBook P5
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Asus ExpertBook P5 P5405CSA-NZ0306X Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (90NX0861-M00CP0) - фото 1
  • Ноутбук Asus ExpertBook P5 P5405CSA-NZ0306X Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (90NX0861-M00CP0) - фото 2
  • Ноутбук Asus ExpertBook P5 P5405CSA-NZ0306X Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (90NX0861-M00CP0) - фото 3
  • Ноутбук Asus ExpertBook P5 P5405CSA-NZ0306X Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (90NX0861-M00CP0) - фото 4
  • Ноутбук Asus ExpertBook P5 P5405CSA-NZ0306X Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (90NX0861-M00CP0) - фото 5
  • Ноутбук Asus ExpertBook P5 P5405CSA-NZ0306X Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (90NX0861-M00CP0) - фото 6
  • Ноутбук Asus ExpertBook P5 P5405CSA-NZ0306X Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (90NX0861-M00CP0) - фото 7
  • Ноутбук Asus ExpertBook P5 P5405CSA-NZ0306X Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (90NX0861-M00CP0) - фото 8
  • Ноутбук Asus ExpertBook P5 P5405CSA-NZ0306X Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (90NX0861-M00CP0) - фото 9
  • Ноутбук Asus ExpertBook P5 P5405CSA-NZ0306X Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (90NX0861-M00CP0) - фото 10
  • Ноутбук Asus ExpertBook P5 P5405CSA-NZ0306X Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (90NX0861-M00CP0) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
118 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734342
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ExpertBook P5
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
258V
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
63 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
1.27

Описание товара Ноутбук Asus ExpertBook P5 P5405CSA-NZ0306X Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14" IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (90NX0861-M00CP0)

Этот ноутбук Asus — сочетание мощности и утончённости. Его компактный 14-дюймовый экран с высоким разрешением 2560x1600 передаёт мельчайшие детали, делая каждый рабочий момент ярким и чётким. Восьмиядерный процессор Intel и внушительные 32 Гб оперативной памяти обеспечивают возможность решать сложнейшие задачи без тормозов — подойдёт и для креатива, и для бизнеса. Быстрый SSD на 1024 Гб позволит хранить объёмные проекты и мгновенно запускать нужные приложения. Современный Bluetooth v5.4 облегчает работу с устройствами, а два порта USB Type-C открывают простор для подключения новых гаджетов. Подсветка клавиатуры помогает работать в любое время дня и ночи, а сканер отпечатка пальца — заботится о безопасности данных. Windows 11 Pro настроен для продуктивности и уверенной работы профессионалов.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus ExpertBook P5 P5405CSA-NZ0306X Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14" IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (90NX0861-M00CP0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ExpertBook P5
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
258V
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
63 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ноутбук Asus — сочетание мощности и утончённости. Его компактный 14-дюймовый экран с высоким разрешением 2560x1600 передаёт мельчайшие детали, делая каждый рабочий момент ярким и чётким. Восьмиядерный процессор Intel и внушительные 32 Гб оперативной памяти обеспечивают возможность решать сложнейшие задачи без тормозов — подойдёт и для креатива, и для бизнеса. Быстрый SSD на 1024 Гб позволит хранить объёмные проекты и мгновенно запускать нужные приложения. Современный Bluetooth v5.4 облегчает работу с устройствами, а два порта USB Type-C открывают простор для подключения новых гаджетов. Подсветка клавиатуры помогает работать в любое время дня и ночи, а сканер отпечатка пальца — заботится о безопасности данных. Windows 11 Pro настроен для продуктивности и уверенной работы профессионалов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus ExpertBook P5 P5405CSA-NZ0306X Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14" IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (90NX0861-M00CP0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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