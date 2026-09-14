Ноутбук Asus ExpertBook P5 P5405CSA-NZ0300X Core Ultra 5 226V 16Gb SSD512Gb Intel Arc 130V 14" IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (90NX0861-M00CH0)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus ExpertBook P5 P5405CSA-NZ0300X Core Ultra 5 226V 16Gb SSD512Gb Intel Arc 130V 14" IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (90NX0861-M00CH0)
Ноутбук Asus — это сочетание элегантного дизайна и передовых технологий, которое отлично подойдет как для работы, так и для развлечений. Он оборудован 14-дюймовым экраном с разрешением 2560x1600, что гарантирует четкость и яркость изображения. Корпус выполнен из легкого и прочного алюминия, а общий вес устройства всего 1,27 кг, что делает его идеальным для тех, кто постоянно в движении. Мощность ноутбука обеспечивает процессор от компании Intel, который в паре с 16 Гб оперативной памяти и накопителем SSD объемом 512 Гб обеспечивает плавную и быструю работу в любых приложениях. Операционная система Windows 11 Pro предоставляет доступ ко всем современным функциям и удобствам. Ноутбук также оснащен встроенной видеокартой, которая подходит для выполнения повседневных задач и работы с мультимедийными приложениями. Для безопасного и быстрого доступа к устройству предусмотрен сканер отпечатка пальца. Подсветка клавиатуры позволяет комфортно работать даже в условиях недостаточной освещенности, а наличие двух USB Type-C портов обеспечивает удобное подключение периферийных устройств. Версия Bluetooth v5.4 гарантирует быстрое и стабильное соединение с другими устройствами. Это устройство идеально подойдет для требовательных пользователей, которым важны производительность, портативность и стиль.
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Отзывы о товаре Ноутбук Asus ExpertBook P5 P5405CSA-NZ0300X Core Ultra 5 226V 16Gb SSD512Gb Intel Arc 130V 14" IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (90NX0861-M00CH0)