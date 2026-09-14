Ноутбук Asus ExpertBook B1 B1503CVA-S70427X Core 7 150U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (90NX0801-M00EW0)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus ExpertBook B1 B1503CVA-S70427X Core 7 150U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (90NX0801-M00EW0)
Ноутбук Asus — это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для работы и развлечений. Оснащенный операционной системой Windows 11 Pro, этот ноутбук обеспечивает современный и интуитивно понятный пользовательский опыт. Диагональ экрана составляет 15,6 дюймов с разрешением 1920x1080, что обеспечивает четкое и яркое изображение, подходящее как для работы с документами, так и для просмотра мультимедийного контента. Процессор от Intel с десятью ядрами гарантирует высокую производительность и плавную многозадачность. Объем оперативной памяти составляет 16 Гб, а встроенный SSD-накопитель емкостью 1024 Гб обеспечивает молниеносную загрузку системы и приложений. Этот ноутбук подойдет для пользователей, которым необходима высокая скорость работы и большое пространство для хранения данных. Корпус выполнен из качественного пластика, что обеспечивает легкость устройства — всего 1,64 кг, делая его удобным для переноски и использования в любых условиях. Для подключения периферийных устройств и передачи данных ноутбук оснащен двумя портами USB Type-C. Ноутбук также поддерживает Bluetooth версии 5.4, позволяя быстро подключать беспроводные устройства. Подсветка клавиатуры делает работу в условиях низкой освещенности более комфортной. Ноутбук Asus сочетает в себе производительность, мобильность и стиль, что делает его прекрасным выбором для пользователей, нуждающихся в надежном и современном устройстве для всех своих задач.
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