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Ноутбук Asus ExpertBook B1 B1503CVA-S70427X Core 7 150U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (90NX0801-M00EW0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Asus ExpertBook B1 B1503CVA-S70427X Core 7 150U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (90NX0801-M00EW0)

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Ноутбук Asus ExpertBook B1 B1503CVA-S70427X Core 7 150U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (90NX0801-M00EW0) - фото 1
Ноутбук Asus ExpertBook B1 B1503CVA-S70427X Core 7 150U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (90NX0801-M00EW0) - фото 2
Ноутбук Asus ExpertBook B1 B1503CVA-S70427X Core 7 150U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (90NX0801-M00EW0) - фото 3
Ноутбук Asus ExpertBook B1 B1503CVA-S70427X Core 7 150U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (90NX0801-M00EW0) - фото 4
Ноутбук Asus ExpertBook B1 B1503CVA-S70427X Core 7 150U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (90NX0801-M00EW0) - фото 5
Ноутбук Asus ExpertBook B1 B1503CVA-S70427X Core 7 150U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (90NX0801-M00EW0) - фото 6
Ноутбук Asus ExpertBook B1 B1503CVA-S70427X Core 7 150U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (90NX0801-M00EW0) - фото 7
Ноутбук Asus ExpertBook B1 B1503CVA-S70427X Core 7 150U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (90NX0801-M00EW0) - фото 8
Ноутбук Asus ExpertBook B1 B1503CVA-S70427X Core 7 150U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (90NX0801-M00EW0) - фото 9
Ноутбук Asus ExpertBook B1 B1503CVA-S70427X Core 7 150U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (90NX0801-M00EW0) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus ExpertBook B1
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Asus ExpertBook B1 B1503CVA-S70427X Core 7 150U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (90NX0801-M00EW0) - фото 1
  • Ноутбук Asus ExpertBook B1 B1503CVA-S70427X Core 7 150U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (90NX0801-M00EW0) - фото 2
  • Ноутбук Asus ExpertBook B1 B1503CVA-S70427X Core 7 150U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (90NX0801-M00EW0) - фото 3
  • Ноутбук Asus ExpertBook B1 B1503CVA-S70427X Core 7 150U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (90NX0801-M00EW0) - фото 4
  • Ноутбук Asus ExpertBook B1 B1503CVA-S70427X Core 7 150U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (90NX0801-M00EW0) - фото 5
  • Ноутбук Asus ExpertBook B1 B1503CVA-S70427X Core 7 150U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (90NX0801-M00EW0) - фото 6
  • Ноутбук Asus ExpertBook B1 B1503CVA-S70427X Core 7 150U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (90NX0801-M00EW0) - фото 7
  • Ноутбук Asus ExpertBook B1 B1503CVA-S70427X Core 7 150U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (90NX0801-M00EW0) - фото 8
  • Ноутбук Asus ExpertBook B1 B1503CVA-S70427X Core 7 150U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (90NX0801-M00EW0) - фото 9
  • Ноутбук Asus ExpertBook B1 B1503CVA-S70427X Core 7 150U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (90NX0801-M00EW0) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
86 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734340
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ExpertBook B1
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
150U
Частота процессора, ГГц
1.8
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
42 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
3.5

Описание товара Ноутбук Asus ExpertBook B1 B1503CVA-S70427X Core 7 150U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (90NX0801-M00EW0)

Ноутбук Asus — это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для работы и развлечений. Оснащенный операционной системой Windows 11 Pro, этот ноутбук обеспечивает современный и интуитивно понятный пользовательский опыт. Диагональ экрана составляет 15,6 дюймов с разрешением 1920x1080, что обеспечивает четкое и яркое изображение, подходящее как для работы с документами, так и для просмотра мультимедийного контента. Процессор от Intel с десятью ядрами гарантирует высокую производительность и плавную многозадачность. Объем оперативной памяти составляет 16 Гб, а встроенный SSD-накопитель емкостью 1024 Гб обеспечивает молниеносную загрузку системы и приложений. Этот ноутбук подойдет для пользователей, которым необходима высокая скорость работы и большое пространство для хранения данных. Корпус выполнен из качественного пластика, что обеспечивает легкость устройства — всего 1,64 кг, делая его удобным для переноски и использования в любых условиях. Для подключения периферийных устройств и передачи данных ноутбук оснащен двумя портами USB Type-C. Ноутбук также поддерживает Bluetooth версии 5.4, позволяя быстро подключать беспроводные устройства. Подсветка клавиатуры делает работу в условиях низкой освещенности более комфортной. Ноутбук Asus сочетает в себе производительность, мобильность и стиль, что делает его прекрасным выбором для пользователей, нуждающихся в надежном и современном устройстве для всех своих задач.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus ExpertBook B1 B1503CVA-S70427X Core 7 150U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (90NX0801-M00EW0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ExpertBook B1
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
150U
Частота процессора, ГГц
1.8
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
42 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Asus — это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для работы и развлечений. Оснащенный операционной системой Windows 11 Pro, этот ноутбук обеспечивает современный и интуитивно понятный пользовательский опыт. Диагональ экрана составляет 15,6 дюймов с разрешением 1920x1080, что обеспечивает четкое и яркое изображение, подходящее как для работы с документами, так и для просмотра мультимедийного контента. Процессор от Intel с десятью ядрами гарантирует высокую производительность и плавную многозадачность. Объем оперативной памяти составляет 16 Гб, а встроенный SSD-накопитель емкостью 1024 Гб обеспечивает молниеносную загрузку системы и приложений. Этот ноутбук подойдет для пользователей, которым необходима высокая скорость работы и большое пространство для хранения данных. Корпус выполнен из качественного пластика, что обеспечивает легкость устройства — всего 1,64 кг, делая его удобным для переноски и использования в любых условиях. Для подключения периферийных устройств и передачи данных ноутбук оснащен двумя портами USB Type-C. Ноутбук также поддерживает Bluetooth версии 5.4, позволяя быстро подключать беспроводные устройства. Подсветка клавиатуры делает работу в условиях низкой освещенности более комфортной. Ноутбук Asus сочетает в себе производительность, мобильность и стиль, что делает его прекрасным выбором для пользователей, нуждающихся в надежном и современном устройстве для всех своих задач.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus ExpertBook B1 B1503CVA-S70427X Core 7 150U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (90NX0801-M00EW0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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