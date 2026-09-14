Top.Mail.Ru
Ноутбук Asus ExpertBook B1 B1503CVA-S70419 Core 3 100U 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0801-M00EM0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук Asus ExpertBook B1 B1503CVA-S70419 Core 3 100U 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0801-M00EM0)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
44 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734337
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
3.06

Описание товара Ноутбук Asus ExpertBook B1 B1503CVA-S70419 Core 3 100U 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0801-M00EM0)

Ноутбук Asus ExpertBook B1 B1503CVA-S70419 Core 3 100U 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0801-M00EM0)

Отзывы о товаре Ноутбук Asus ExpertBook B1 B1503CVA-S70419 Core 3 100U 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0801-M00EM0)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Описание
Ноутбук Asus ExpertBook B1 B1503CVA-S70419 Core 3 100U 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0801-M00EM0)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus ExpertBook B1 B1503CVA-S70419 Core 3 100U 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0801-M00EM0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...