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Ноутбук Acer Swift Lite SFL16-51M-54BL Core Ultra 5 115U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam 4810mAh (NX.D3UCD.002) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Acer Swift Lite SFL16-51M-54BL Core Ultra 5 115U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam 4810mAh (NX.D3UCD.002)

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Ноутбук Acer Swift Lite SFL16-51M-54BL Core Ultra 5 115U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam 4810mAh (NX.D3UCD.002) - фото 1
Ноутбук Acer Swift Lite SFL16-51M-54BL Core Ultra 5 115U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam 4810mAh (NX.D3UCD.002) - фото 2
Ноутбук Acer Swift Lite SFL16-51M-54BL Core Ultra 5 115U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam 4810mAh (NX.D3UCD.002) - фото 3
Ноутбук Acer Swift Lite SFL16-51M-54BL Core Ultra 5 115U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam 4810mAh (NX.D3UCD.002) - фото 4
Ноутбук Acer Swift Lite SFL16-51M-54BL Core Ultra 5 115U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam 4810mAh (NX.D3UCD.002) - фото 5
Ноутбук Acer Swift Lite SFL16-51M-54BL Core Ultra 5 115U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam 4810mAh (NX.D3UCD.002) - фото 6
Ноутбук Acer Swift Lite SFL16-51M-54BL Core Ultra 5 115U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam 4810mAh (NX.D3UCD.002) - фото 7
Ноутбук Acer Swift Lite SFL16-51M-54BL Core Ultra 5 115U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam 4810mAh (NX.D3UCD.002) - фото 8
Ноутбук Acer Swift Lite SFL16-51M-54BL Core Ultra 5 115U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam 4810mAh (NX.D3UCD.002) - фото 9
Ноутбук Acer Swift Lite SFL16-51M-54BL Core Ultra 5 115U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam 4810mAh (NX.D3UCD.002) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Acer Swift Lite
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Acer Swift Lite SFL16-51M-54BL Core Ultra 5 115U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam 4810mAh (NX.D3UCD.002) - фото 1
  • Ноутбук Acer Swift Lite SFL16-51M-54BL Core Ultra 5 115U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam 4810mAh (NX.D3UCD.002) - фото 2
  • Ноутбук Acer Swift Lite SFL16-51M-54BL Core Ultra 5 115U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam 4810mAh (NX.D3UCD.002) - фото 3
  • Ноутбук Acer Swift Lite SFL16-51M-54BL Core Ultra 5 115U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam 4810mAh (NX.D3UCD.002) - фото 4
  • Ноутбук Acer Swift Lite SFL16-51M-54BL Core Ultra 5 115U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam 4810mAh (NX.D3UCD.002) - фото 5
  • Ноутбук Acer Swift Lite SFL16-51M-54BL Core Ultra 5 115U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam 4810mAh (NX.D3UCD.002) - фото 6
  • Ноутбук Acer Swift Lite SFL16-51M-54BL Core Ultra 5 115U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam 4810mAh (NX.D3UCD.002) - фото 7
  • Ноутбук Acer Swift Lite SFL16-51M-54BL Core Ultra 5 115U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam 4810mAh (NX.D3UCD.002) - фото 8
  • Ноутбук Acer Swift Lite SFL16-51M-54BL Core Ultra 5 115U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam 4810mAh (NX.D3UCD.002) - фото 9
  • Ноутбук Acer Swift Lite SFL16-51M-54BL Core Ultra 5 115U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam 4810mAh (NX.D3UCD.002) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
67 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734335
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Swift Lite
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
115U
Частота процессора, ГГц
1.5
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
54.8 Вт*ч
Материал корпуса
металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук Acer Swift Lite SFL16-51M-54BL Core Ultra 5 115U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam 4810mAh (NX.D3UCD.002)

**Ноутбук Acer Swift Lite 16 SFL16-51M-54BL** — это стильный и мощный ноутбук, который станет вашим надёжным помощником в работе и отдыхе. **Основные характеристики:** * Процессор Intel Core Ultra 5 115U с 8 ядрами и базовой частотой 1,5 ГГц (в режиме Boost — до 4,2 ГГц) обеспечивает высокую производительность для любых задач. * 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 позволяют работать с несколькими приложениями одновременно без потери производительности. * SSD-накопитель объёмом 512 ГБ типа M.2 гарантирует быструю загрузку операционной системы и приложений. * Матовый экран с диагональю 16 дюймов, разрешением 1920x1200 пикселей и частотой обновления 60 Гц обеспечивает яркое и чёткое изображение. Тип матрицы — IPS, что гарантирует широкие углы обзора и хорошую цветопередачу. * Интегрированная видеокарта Intel Iris Xe Graphics подходит для работы с графикой и просмотра видео. **Дополнительные особенности:** * Клавиатура с русским языком раскладки и цифровым блоком для удобства работы. * Энергоёмкость аккумулятора 54,8 Вт*ч обеспечивает длительное время автономной работы. * Корпус ноутбука выполнен из пластика серебристого цвета, крышка — также серебристая. * Операционная система не установлена, что даёт возможность выбрать и установить нужную вам ОС. Ноутбук Acer Swift Lite 16 — это отличный выбор для тех, кто ищет мощный и стильный ноутбук для работы и развлечений.

Отзывы о товаре Ноутбук Acer Swift Lite SFL16-51M-54BL Core Ultra 5 115U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam 4810mAh (NX.D3UCD.002)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Swift Lite
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
115U
Частота процессора, ГГц
1.5
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
54.8 Вт*ч
Материал корпуса
металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
**Ноутбук Acer Swift Lite 16 SFL16-51M-54BL** — это стильный и мощный ноутбук, который станет вашим надёжным помощником в работе и отдыхе. **Основные характеристики:** * Процессор Intel Core Ultra 5 115U с 8 ядрами и базовой частотой 1,5 ГГц (в режиме Boost — до 4,2 ГГц) обеспечивает высокую производительность для любых задач. * 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 позволяют работать с несколькими приложениями одновременно без потери производительности. * SSD-накопитель объёмом 512 ГБ типа M.2 гарантирует быструю загрузку операционной системы и приложений. * Матовый экран с диагональю 16 дюймов, разрешением 1920x1200 пикселей и частотой обновления 60 Гц обеспечивает яркое и чёткое изображение. Тип матрицы — IPS, что гарантирует широкие углы обзора и хорошую цветопередачу. * Интегрированная видеокарта Intel Iris Xe Graphics подходит для работы с графикой и просмотра видео. **Дополнительные особенности:** * Клавиатура с русским языком раскладки и цифровым блоком для удобства работы. * Энергоёмкость аккумулятора 54,8 Вт*ч обеспечивает длительное время автономной работы. * Корпус ноутбука выполнен из пластика серебристого цвета, крышка — также серебристая. * Операционная система не установлена, что даёт возможность выбрать и установить нужную вам ОС. Ноутбук Acer Swift Lite 16 — это отличный выбор для тех, кто ищет мощный и стильный ноутбук для работы и развлечений.
Самовывоз
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Отзывы


Ноутбук Acer Swift Lite SFL16-51M-54BL Core Ultra 5 115U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam 4810mAh (NX.D3UCD.002) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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