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Ноутбук Acer Nitro Lite NL16-71G-57PK Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam 4574mAh (NH.DAACD.004) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Acer Nitro Lite NL16-71G-57PK Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam 4574mAh (NH.DAACD.004)

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Ноутбук Acer Nitro Lite NL16-71G-57PK Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam 4574mAh (NH.DAACD.004) - фото 1
Ноутбук Acer Nitro Lite NL16-71G-57PK Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam 4574mAh (NH.DAACD.004) - фото 2
Ноутбук Acer Nitro Lite NL16-71G-57PK Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam 4574mAh (NH.DAACD.004) - фото 3
Ноутбук Acer Nitro Lite NL16-71G-57PK Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam 4574mAh (NH.DAACD.004) - фото 4
Ноутбук Acer Nitro Lite NL16-71G-57PK Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam 4574mAh (NH.DAACD.004) - фото 5
Ноутбук Acer Nitro Lite NL16-71G-57PK Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam 4574mAh (NH.DAACD.004) - фото 6
Ноутбук Acer Nitro Lite NL16-71G-57PK Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam 4574mAh (NH.DAACD.004) - фото 7
Ноутбук Acer Nitro Lite NL16-71G-57PK Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam 4574mAh (NH.DAACD.004) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Acer Nitro Lite
Операционная система
без ОС
Цвет
красный, черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Acer Nitro Lite NL16-71G-57PK Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam 4574mAh (NH.DAACD.004) - фото 1
  • Ноутбук Acer Nitro Lite NL16-71G-57PK Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam 4574mAh (NH.DAACD.004) - фото 2
  • Ноутбук Acer Nitro Lite NL16-71G-57PK Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam 4574mAh (NH.DAACD.004) - фото 3
  • Ноутбук Acer Nitro Lite NL16-71G-57PK Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam 4574mAh (NH.DAACD.004) - фото 4
  • Ноутбук Acer Nitro Lite NL16-71G-57PK Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam 4574mAh (NH.DAACD.004) - фото 5
  • Ноутбук Acer Nitro Lite NL16-71G-57PK Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam 4574mAh (NH.DAACD.004) - фото 6
  • Ноутбук Acer Nitro Lite NL16-71G-57PK Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam 4574mAh (NH.DAACD.004) - фото 7
  • Ноутбук Acer Nitro Lite NL16-71G-57PK Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam 4574mAh (NH.DAACD.004) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
80 840 руб. 
Начислим 1294 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734333
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук Acer Nitro Lite NL16-71G-57PK Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam 4574mAh (NH.DAACD.004)
80 840 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Nitro Lite
Операционная система
без ОС
Цвет
красный, черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
210H
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 3050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
53 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.5

Описание товара Ноутбук Acer Nitro Lite NL16-71G-57PK Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam 4574mAh (NH.DAACD.004)

Acer представляет ноутбук с впечатляющим 16-дюймовым экраном и четким разрешением 1920x1200, который подойдёт для тех, кто ценит пространство для работы и развлечений. Благодаря дискретной видеокарте устройство легко справится как с обработкой графики, так и с развлечениями. 16 Гб оперативной памяти и быстрый SSD на 512 Гб обеспечивают молниеносный запуск приложений и комфортное хранение данных. Вес 1,95 кг делает ноутбук удобным для ежедневных переносок, а подсветка клавиатуры позволит работать даже в тёмное время суток. Современный Bluetooth v5.0 упростит подключение беспроводных аксессуаров, а наличие USB Type-C расширяет возможности подключения. Отличный вариант для работы, учёбы и отдыха.

Отзывы о товаре Ноутбук Acer Nitro Lite NL16-71G-57PK Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam 4574mAh (NH.DAACD.004)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Nitro Lite
Операционная система
без ОС
Цвет
красный, черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
210H
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 3050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
53 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Acer представляет ноутбук с впечатляющим 16-дюймовым экраном и четким разрешением 1920x1200, который подойдёт для тех, кто ценит пространство для работы и развлечений. Благодаря дискретной видеокарте устройство легко справится как с обработкой графики, так и с развлечениями. 16 Гб оперативной памяти и быстрый SSD на 512 Гб обеспечивают молниеносный запуск приложений и комфортное хранение данных. Вес 1,95 кг делает ноутбук удобным для ежедневных переносок, а подсветка клавиатуры позволит работать даже в тёмное время суток. Современный Bluetooth v5.0 упростит подключение беспроводных аксессуаров, а наличие USB Type-C расширяет возможности подключения. Отличный вариант для работы, учёбы и отдыха.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук Acer Nitro Lite NL16-71G-57PK Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam 4574mAh (NH.DAACD.004) - по цене 80840 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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