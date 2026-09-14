Top.Mail.Ru
Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-5546 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QZ7CD.00B) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-5546 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QZ7CD.00B)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-5546 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QZ7CD.00B) - фото 1
Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-5546 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QZ7CD.00B) - фото 2
Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-5546 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QZ7CD.00B) - фото 3
Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-5546 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QZ7CD.00B) - фото 4
Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-5546 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QZ7CD.00B) - фото 5
Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-5546 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QZ7CD.00B) - фото 6
Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-5546 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QZ7CD.00B) - фото 7
Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-5546 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QZ7CD.00B) - фото 8
Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-5546 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QZ7CD.00B) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
ACER Nitro V 15
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-5546 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QZ7CD.00B) - фото 1
  • Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-5546 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QZ7CD.00B) - фото 2
  • Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-5546 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QZ7CD.00B) - фото 3
  • Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-5546 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QZ7CD.00B) - фото 4
  • Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-5546 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QZ7CD.00B) - фото 5
  • Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-5546 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QZ7CD.00B) - фото 6
  • Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-5546 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QZ7CD.00B) - фото 7
  • Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-5546 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QZ7CD.00B) - фото 8
  • Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-5546 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QZ7CD.00B) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
97 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734331
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
ACER Nitro V 15
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
210H
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
76 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
3.2

Описание товара Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-5546 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QZ7CD.00B)

Этот ноутбук Acer с диагональю экрана 15,6 дюйма и разрешением 1920x1080 порадует чёткой и яркой картинкой — удобно для фильмов, игр и работы с графикой. Встроенный SSD на 512 Гб обеспечивает молниеносную загрузку всех файлов и приложений, а 16 Гб оперативной памяти позволяют одновременно держать открытыми множество задач. Дискретная видеокарта отлично справится с графическими и профессиональными приложениями. Производитель процессора — Intel, что заметно сказывается на скорости и стабильности. Корпус из пластика делает устройство лёгким и мобильным, аккумулятор типа Li-lon обеспечивает длительную автономную работу. Клавиатура с подсветкой — удобно для ночной деятельности. Есть USB Type-C — современное и универсальное решение для подключения гаджетов. Версия Bluetooth v5.2 — для быстрой и стабильной беспроводной связи. Модель поставляется без установленной операционной системы — полная свобода выбора для пользователя.

Отзывы о товаре Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-5546 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QZ7CD.00B)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
ACER Nitro V 15
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
210H
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
76 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ноутбук Acer с диагональю экрана 15,6 дюйма и разрешением 1920x1080 порадует чёткой и яркой картинкой — удобно для фильмов, игр и работы с графикой. Встроенный SSD на 512 Гб обеспечивает молниеносную загрузку всех файлов и приложений, а 16 Гб оперативной памяти позволяют одновременно держать открытыми множество задач. Дискретная видеокарта отлично справится с графическими и профессиональными приложениями. Производитель процессора — Intel, что заметно сказывается на скорости и стабильности. Корпус из пластика делает устройство лёгким и мобильным, аккумулятор типа Li-lon обеспечивает длительную автономную работу. Клавиатура с подсветкой — удобно для ночной деятельности. Есть USB Type-C — современное и универсальное решение для подключения гаджетов. Версия Bluetooth v5.2 — для быстрой и стабильной беспроводной связи. Модель поставляется без установленной операционной системы — полная свобода выбора для пользователя.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-5546 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QZ7CD.00B) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...