Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 5 235U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-5653)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 5 235U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-5653)
Стильный серый ноутбук Dell совмещает мощь и компактность. Лёгкий корпус и диагональ экрана 14 дюймов делают его идеальным спутником для работы и учёбы. Высокое разрешение 1920x1200 и качественная IPS-матрица обеспечивают сочные цвета и четкое изображение — работать приятно где угодно. Благодаря новейшему процессору Intel Core Ultra 5 с 12 ядрами и частотой 2 ГГц ноутбук легко справляется с любыми нагрузками, а 16 Гб быстрой памяти LPDDR5x гарантируют многозадачность без задержек. SSD на 512 Гб даёт простор для хранения документов, медиа и программ. Для безопасности есть сканер отпечатка пальца, а современный Bluetooth v5.3 позволит подключить беспроводные аксессуары. Ноутбук работает под управлением Linux, что оценят поклонники стабильности и гибкости.
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Отзывы о товаре Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 5 235U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-5653)