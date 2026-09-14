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Ноутбук Dell Pro 14 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14-7653) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Dell Pro 14 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14-7653)

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Ноутбук Dell Pro 14 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14-7653) - фото 1
Ноутбук Dell Pro 14 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14-7653) - фото 2
Ноутбук Dell Pro 14 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14-7653) - фото 3
Ноутбук Dell Pro 14 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14-7653) - фото 4
Ноутбук Dell Pro 14 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14-7653) - фото 5
Ноутбук Dell Pro 14 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14-7653) - фото 6
Ноутбук Dell Pro 14 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14-7653) - фото 7
Ноутбук Dell Pro 14 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14-7653) - фото 8
Ноутбук Dell Pro 14 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14-7653) - фото 9
Ноутбук Dell Pro 14 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14-7653) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Dell Pro 14
Операционная система
Linux
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Dell Pro 14 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14-7653) - фото 1
  • Ноутбук Dell Pro 14 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14-7653) - фото 2
  • Ноутбук Dell Pro 14 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14-7653) - фото 3
  • Ноутбук Dell Pro 14 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14-7653) - фото 4
  • Ноутбук Dell Pro 14 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14-7653) - фото 5
  • Ноутбук Dell Pro 14 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14-7653) - фото 6
  • Ноутбук Dell Pro 14 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14-7653) - фото 7
  • Ноутбук Dell Pro 14 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14-7653) - фото 8
  • Ноутбук Dell Pro 14 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14-7653) - фото 9
  • Ноутбук Dell Pro 14 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14-7653) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
92 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734325
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Характеристики

Бренд
DELL
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Dell Pro 14
Операционная система
Linux
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
255U
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
55 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.6

Описание товара Ноутбук Dell Pro 14 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14-7653)

Представляем вашему вниманию ноутбук Dell, который сочетает в себе мощность и стиль, идеально подходя для современных пользователей, которые ценят производительность и надежность. Этот ноутбук оснащен процессором Intel Core Ultra 7, обеспечивающим высокую скорость выполнения задач и плавную работу в режиме многозадачности. Операционная система Linux предлагает широкий спектр возможностей для профессиональной и повседневной деятельности. С 16 ГБ оперативной памяти DDR5 и 512 ГБ SSD-диска вы сможете насладиться быстрым запуском приложений и надежным хранением данных. Высокое разрешение экрана 1920x1200 с диагональю 14 дюймов и матрицей IPS обеспечивает четкое изображение и насыщенные цвета, что делает его идеальным для работы и развлечений. Ноутбук также оборудован современным Bluetooth v5.3 для надежного беспроводного подключения и сканером отпечатка пальца для дополнительной защиты ваших данных. Серый цвет корпуса придаёт устройству стильный и современный вид. С весом всего 1,35 кг этот ноутбук легко брать с собой в дорогу, что делает его отличным выбором для активных и мобильных пользователей. Частота обновления экрана 60 Гц обеспечивает комфортный просмотр контента. Этот ноутбук Dell – это оптимальное сочетание передовых технологий и классического дизайна, идеально подходящее для современных профессионалов.

Отзывы о товаре Ноутбук Dell Pro 14 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14-7653)




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Характеристики
Бренд
DELL
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Dell Pro 14
Операционная система
Linux
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Развернуть
Модель процессора
255U
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
55 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вашему вниманию ноутбук Dell, который сочетает в себе мощность и стиль, идеально подходя для современных пользователей, которые ценят производительность и надежность. Этот ноутбук оснащен процессором Intel Core Ultra 7, обеспечивающим высокую скорость выполнения задач и плавную работу в режиме многозадачности. Операционная система Linux предлагает широкий спектр возможностей для профессиональной и повседневной деятельности. С 16 ГБ оперативной памяти DDR5 и 512 ГБ SSD-диска вы сможете насладиться быстрым запуском приложений и надежным хранением данных. Высокое разрешение экрана 1920x1200 с диагональю 14 дюймов и матрицей IPS обеспечивает четкое изображение и насыщенные цвета, что делает его идеальным для работы и развлечений. Ноутбук также оборудован современным Bluetooth v5.3 для надежного беспроводного подключения и сканером отпечатка пальца для дополнительной защиты ваших данных. Серый цвет корпуса придаёт устройству стильный и современный вид. С весом всего 1,35 кг этот ноутбук легко брать с собой в дорогу, что делает его отличным выбором для активных и мобильных пользователей. Частота обновления экрана 60 Гц обеспечивает комфортный просмотр контента. Этот ноутбук Dell – это оптимальное сочетание передовых технологий и классического дизайна, идеально подходящее для современных профессионалов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Dell Pro 14 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14-7653) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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