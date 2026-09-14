Ноутбук Dell Pro 14 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14-7653)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Dell Pro 14 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14-7653)
Представляем вашему вниманию ноутбук Dell, который сочетает в себе мощность и стиль, идеально подходя для современных пользователей, которые ценят производительность и надежность. Этот ноутбук оснащен процессором Intel Core Ultra 7, обеспечивающим высокую скорость выполнения задач и плавную работу в режиме многозадачности. Операционная система Linux предлагает широкий спектр возможностей для профессиональной и повседневной деятельности. С 16 ГБ оперативной памяти DDR5 и 512 ГБ SSD-диска вы сможете насладиться быстрым запуском приложений и надежным хранением данных. Высокое разрешение экрана 1920x1200 с диагональю 14 дюймов и матрицей IPS обеспечивает четкое изображение и насыщенные цвета, что делает его идеальным для работы и развлечений. Ноутбук также оборудован современным Bluetooth v5.3 для надежного беспроводного подключения и сканером отпечатка пальца для дополнительной защиты ваших данных. Серый цвет корпуса придаёт устройству стильный и современный вид. С весом всего 1,35 кг этот ноутбук легко брать с собой в дорогу, что делает его отличным выбором для активных и мобильных пользователей. Частота обновления экрана 60 Гц обеспечивает комфортный просмотр контента. Этот ноутбук Dell – это оптимальное сочетание передовых технологий и классического дизайна, идеально подходящее для современных профессионалов.
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Отзывы о товаре Ноутбук Dell Pro 14 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14-7653)