Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 15.3" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83K100YMPS)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 15.3" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83K100YMPS)
Lenovo открывает новые возможности для работы и учёбы: яркий экран 15,3 дюйма с повышенным разрешением 1920x1200 делает любое изображение чётким и насыщенным. Мощный процессор Intel Core i5 и внушительный объём оперативной памяти 16 Гб позволяют легко справляться с многозадачностью и ресурсоёмкими задачами. Для хранения больших объёмов данных — быстрый SSD на 1 Тб. Встроенный кард-ридер обеспечивает моментальный доступ к вашим фото и видео, а подсветка клавиатуры добавляет комфорта при работе в тёмное время суток. Модель поставляется без ОС, что даёт свободу выбрать систему на свой вкус. Этот универсальный ноутбук Lenovo подойдёт для тех, кто ценит производительность и удобство в каждом дне.
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Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Серый, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника
Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 15.3" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83K100YMPS)