Top.Mail.Ru
Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-41-R4WA Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (NH.U03CD.004) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-41-R4WA Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (NH.U03CD.004)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-41-R4WA Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (NH.U03CD.004) - фото 1
Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-41-R4WA Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (NH.U03CD.004) - фото 2
Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-41-R4WA Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (NH.U03CD.004) - фото 3
Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-41-R4WA Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (NH.U03CD.004) - фото 4
Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-41-R4WA Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (NH.U03CD.004) - фото 5
Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-41-R4WA Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (NH.U03CD.004) - фото 6
Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-41-R4WA Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (NH.U03CD.004) - фото 7
Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-41-R4WA Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (NH.U03CD.004) - фото 8
Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-41-R4WA Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (NH.U03CD.004) - фото 9
Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-41-R4WA Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (NH.U03CD.004) - фото 10
Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-41-R4WA Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (NH.U03CD.004) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Acer Nitro V 16
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-41-R4WA Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (NH.U03CD.004) - фото 1
  • Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-41-R4WA Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (NH.U03CD.004) - фото 2
  • Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-41-R4WA Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (NH.U03CD.004) - фото 3
  • Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-41-R4WA Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (NH.U03CD.004) - фото 4
  • Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-41-R4WA Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (NH.U03CD.004) - фото 5
  • Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-41-R4WA Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (NH.U03CD.004) - фото 6
  • Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-41-R4WA Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (NH.U03CD.004) - фото 7
  • Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-41-R4WA Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (NH.U03CD.004) - фото 8
  • Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-41-R4WA Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (NH.U03CD.004) - фото 9
  • Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-41-R4WA Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (NH.U03CD.004) - фото 10
  • Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-41-R4WA Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (NH.U03CD.004) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
115 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734321
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Nitro V 16
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
180
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Модель процессора
260
Частота процессора, ГГц
3.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
76 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
3.05

Описание товара Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-41-R4WA Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (NH.U03CD.004)

**Ноутбук Acer Nitro V 16S: мощь и стиль для настоящих геймеров!** Погрузитесь в мир захватывающих игр с ноутбуком Acer Nitro V 16S! Этот стильный и мощный гаджет создан для тех, кто ценит высокую производительность и качество изображения. **Почему стоит выбрать Acer Nitro V 16S?** * **Мощный процессор:** AMD Ryzen 7 обеспечивает быструю и плавную работу даже в самых требовательных приложениях и играх. * **Достаточно оперативной памяти:** 16 ГБ ОЗУ позволяют справляться с многозадачностью и не переживать о зависаниях. * **Быстрое хранение данных:** SSD-накопитель на 1 ТБ даёт возможность хранить большое количество информации и обеспечивает быструю загрузку системы и приложений. * **Современная графика:** видеокарта RTX 5060 с 8 ГБ видеопамяти гарантирует высокое качество изображения и плавность кадров в играх. * **Яркий и чёткий дисплей:** 16-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920 x 1200 пикселей и частотой обновления 180 Гц позволяет наслаждаться детализированной картинкой и насыщенными цветами. * **Лёгкость и портативность:** вес всего 2,1 кг делает ноутбук удобным для переноски, так что вы сможете брать его с собой куда угодно. Acer Nitro V 16S — это идеальный выбор для тех, кто ищет мощный и стильный ноутбук для игр и работы. Не упустите шанс обновить свою технику и получить максимум от каждого игрового сеанса!

Отзывы о товаре Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-41-R4WA Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (NH.U03CD.004)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Nitro V 16
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
180
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Модель процессора
260
Частота процессора, ГГц
3.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
76 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
**Ноутбук Acer Nitro V 16S: мощь и стиль для настоящих геймеров!** Погрузитесь в мир захватывающих игр с ноутбуком Acer Nitro V 16S! Этот стильный и мощный гаджет создан для тех, кто ценит высокую производительность и качество изображения. **Почему стоит выбрать Acer Nitro V 16S?** * **Мощный процессор:** AMD Ryzen 7 обеспечивает быструю и плавную работу даже в самых требовательных приложениях и играх. * **Достаточно оперативной памяти:** 16 ГБ ОЗУ позволяют справляться с многозадачностью и не переживать о зависаниях. * **Быстрое хранение данных:** SSD-накопитель на 1 ТБ даёт возможность хранить большое количество информации и обеспечивает быструю загрузку системы и приложений. * **Современная графика:** видеокарта RTX 5060 с 8 ГБ видеопамяти гарантирует высокое качество изображения и плавность кадров в играх. * **Яркий и чёткий дисплей:** 16-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920 x 1200 пикселей и частотой обновления 180 Гц позволяет наслаждаться детализированной картинкой и насыщенными цветами. * **Лёгкость и портативность:** вес всего 2,1 кг делает ноутбук удобным для переноски, так что вы сможете брать его с собой куда угодно. Acer Nitro V 16S — это идеальный выбор для тех, кто ищет мощный и стильный ноутбук для игр и работы. Не упустите шанс обновить свою технику и получить максимум от каждого игрового сеанса!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-41-R4WA Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (NH.U03CD.004) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...