Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-41-R4WA Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (NH.U03CD.004)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-41-R4WA Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (NH.U03CD.004)
**Ноутбук Acer Nitro V 16S: мощь и стиль для настоящих геймеров!** Погрузитесь в мир захватывающих игр с ноутбуком Acer Nitro V 16S! Этот стильный и мощный гаджет создан для тех, кто ценит высокую производительность и качество изображения. **Почему стоит выбрать Acer Nitro V 16S?** * **Мощный процессор:** AMD Ryzen 7 обеспечивает быструю и плавную работу даже в самых требовательных приложениях и играх. * **Достаточно оперативной памяти:** 16 ГБ ОЗУ позволяют справляться с многозадачностью и не переживать о зависаниях. * **Быстрое хранение данных:** SSD-накопитель на 1 ТБ даёт возможность хранить большое количество информации и обеспечивает быструю загрузку системы и приложений. * **Современная графика:** видеокарта RTX 5060 с 8 ГБ видеопамяти гарантирует высокое качество изображения и плавность кадров в играх. * **Яркий и чёткий дисплей:** 16-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920 x 1200 пикселей и частотой обновления 180 Гц позволяет наслаждаться детализированной картинкой и насыщенными цветами. * **Лёгкость и портативность:** вес всего 2,1 кг делает ноутбук удобным для переноски, так что вы сможете брать его с собой куда угодно. Acer Nitro V 16S — это идеальный выбор для тех, кто ищет мощный и стильный ноутбук для игр и работы. Не упустите шанс обновить свою технику и получить максимум от каждого игрового сеанса!
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Отзывы о товаре Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-41-R4WA Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (NH.U03CD.004)