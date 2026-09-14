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Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i5 12450H 16Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 16" IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2142315) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i5 12450H 16Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 16" IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2142315)

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Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i5 12450H 16Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2142315) - фото 1
Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i5 12450H 16Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2142315) - фото 2
Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i5 12450H 16Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2142315) - фото 3
Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i5 12450H 16Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2142315) - фото 4
Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i5 12450H 16Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2142315) - фото 5
Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i5 12450H 16Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2142315) - фото 6
Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i5 12450H 16Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2142315) - фото 7
Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i5 12450H 16Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2142315) - фото 8
Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i5 12450H 16Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2142315) - фото 9
Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i5 12450H 16Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2142315) - фото 10
Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i5 12450H 16Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2142315) - фото 11
Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i5 12450H 16Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2142315) - фото 12
Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i5 12450H 16Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2142315) - фото 13
Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i5 12450H 16Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2142315) - фото 14
Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i5 12450H 16Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2142315) - фото 15
Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i5 12450H 16Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2142315) - фото 16
Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i5 12450H 16Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2142315) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
IRU Strato 16ALMR
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
256 Гб
  • Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i5 12450H 16Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2142315) - фото 1
  • Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i5 12450H 16Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2142315) - фото 2
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  • Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i5 12450H 16Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2142315) - фото 5
  • Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i5 12450H 16Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2142315) - фото 6
  • Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i5 12450H 16Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2142315) - фото 7
  • Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i5 12450H 16Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2142315) - фото 8
  • Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i5 12450H 16Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2142315) - фото 9
  • Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i5 12450H 16Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2142315) - фото 10
  • Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i5 12450H 16Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2142315) - фото 11
  • Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i5 12450H 16Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2142315) - фото 12
  • Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i5 12450H 16Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2142315) - фото 13
  • Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i5 12450H 16Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2142315) - фото 14
  • Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i5 12450H 16Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2142315) - фото 15
  • Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i5 12450H 16Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2142315) - фото 16
  • Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i5 12450H 16Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2142315) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
49 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734318
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Характеристики

Бренд
iRU
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
IRU Strato 16ALMR
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
12450H
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
62.37 Вт*ч
Материал корпуса
металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.2

Описание товара Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i5 12450H 16Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 16" IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2142315)

Ноутбук iRU — идеальное сочетание производительности и стиля, созданное для современных пользователей, которым необходима надежность и скорость. Этот элегантный ноутбук весом всего 1,76 кг выполнен в прочном металлическом корпусе серого цвета, что придает ему изысканный и современный внешний вид. Оснащенный 16-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920x1200, ноутбук обеспечивает яркое и четкое изображение, что делает его идеальным для работы с графикой и просмотра мультимедийного контента. Встроенная графика Intel UHD Graphics обеспечивает достойную производительность для повседневных задач и мультимедиа. Производительность устройства обеспечивается мощным процессором Intel и 16 Гб оперативной памяти типа DDR4, что гарантирует плавную работу и многозадачность. Для хранения данных предусмотрен SSD объемом 256 Гб, который обеспечивает быстрый доступ и надежность. Встроенный картридер делает работу с внешними носителями удобной и быстрой. А благодаря поддержке Bluetooth версии v5.2 вы сможете легко подключать беспроводные устройства и аксессуары. Ноутбук iRU поставляется с операционной системой Windows 11 Pro, которая предлагает усовершенствованный пользовательский интерфейс и повышенную безопасность. Этот ноутбук — идеальный выбор для профессионалов и активных пользователей, ценящих высокую производительность в сочетании с изысканным дизайном.

Отзывы о товаре Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i5 12450H 16Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 16" IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2142315)




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Характеристики
Бренд
iRU
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
IRU Strato 16ALMR
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Развернуть
Модель процессора
12450H
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
62.37 Вт*ч
Материал корпуса
металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Россия
Описание
Ноутбук iRU — идеальное сочетание производительности и стиля, созданное для современных пользователей, которым необходима надежность и скорость. Этот элегантный ноутбук весом всего 1,76 кг выполнен в прочном металлическом корпусе серого цвета, что придает ему изысканный и современный внешний вид. Оснащенный 16-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920x1200, ноутбук обеспечивает яркое и четкое изображение, что делает его идеальным для работы с графикой и просмотра мультимедийного контента. Встроенная графика Intel UHD Graphics обеспечивает достойную производительность для повседневных задач и мультимедиа. Производительность устройства обеспечивается мощным процессором Intel и 16 Гб оперативной памяти типа DDR4, что гарантирует плавную работу и многозадачность. Для хранения данных предусмотрен SSD объемом 256 Гб, который обеспечивает быстрый доступ и надежность. Встроенный картридер делает работу с внешними носителями удобной и быстрой. А благодаря поддержке Bluetooth версии v5.2 вы сможете легко подключать беспроводные устройства и аксессуары. Ноутбук iRU поставляется с операционной системой Windows 11 Pro, которая предлагает усовершенствованный пользовательский интерфейс и повышенную безопасность. Этот ноутбук — идеальный выбор для профессионалов и активных пользователей, ценящих высокую производительность в сочетании с изысканным дизайном.
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Отзывы


Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i5 12450H 16Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 16" IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2142315) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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