Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 Pro 360 NP960 Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 16" AMOLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home English grey WiFi BT Cam (NP960QHA-KG4IN)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 Pro 360 NP960 Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 16" AMOLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home English grey WiFi BT Cam (NP960QHA-KG4IN)
Ноутбук Samsung – это современное и мощное устройство, идеально подходящее для работы, учебы и развлечений. Оснащенный 16-дюймовым сенсорным экраном с разрешением 2880x1800 пикселей на базе OLED-матрицы, он обеспечивает яркие цвета и четкое изображение, что делает его идеальным как для повседневных задач, так и для профессиональной работы с графикой. Ноутбук изготовлен из прочного алюминия, что обеспечивает легкость и надежность конструкции. Вес составляет всего 1,69 кг, что позволяет с легкостью брать его с собой в поездки. Кроме того, его конструкция трансформера добавляет универсальности, позволяя использовать устройство как в режиме ноутбука, так и в режиме планшета для большего удобства. Под капотом ноутбук оснащен мощным процессором Intel с частотой 2,2 ГГц и впечатляющим объемом оперативной памяти в 32 Гб LPDDR5x, что гарантирует быструю работу даже при многозадачности. Твердотельный накопитель SSD объемом 1024 Гб обеспечивает быстрый доступ к данным и надежное хранение больших объемов информации. Технологии безопасности включают в себя сканер отпечатка пальца, что обеспечивает быстрый и безопасный доступ к устройству. Для подключения периферийных устройств предусмотрены встроенный кард-ридер и версия Bluetooth 5.4, что обеспечивает стабильное и быстрое беспроводное соединение. Этот ноутбук Samsung – идеальное решение для тех, кто ценит производительность, дизайн и передовые технологии.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 171 420 руб.42855 руб. в СплитНоутбук Asus V16 V3607VP-RP031 Core 7 240H 32Gb SSD1Tb NVIDIA Ge...
-
В наличииЦена 174 360 руб.43590 руб. в СплитLenovo ThinkPad T14 G6 [21QC007UCD] (КЛАВ.РУС.ГРАВ.) 14" {WUXGA ...
-
В наличииЦена 176 170 руб.44043 руб. в СплитНоутбук ASUS Zenbook S16 UM5606GA-SS179W AMD Ryzen AI 9 HX 465/3...
-
В наличииЦена 178 470 руб.44618 руб. в СплитНоутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UP-S8051 Ryzen 7 260 32Gb SSD1T...
-
В наличииЦена 182 300 руб.45575 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD...
-
В наличииЦена 182 520 руб.45630 руб. в СплитНоутбук Asus Zenbook S 16 OLED UM5606GA-SS261W Ryzen AI 9 465 32...
-
В наличииЦена 188 140 руб.47035 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkPad T14s G6 Core Ultra 7 268V 32Gb SSD1Tb In...
-
В наличииЦена 193 790 руб.48448 руб. в СплитНоутбук Honor MagicBook Pro 16 2025 Hunter 16" IPS 3K Ul9 285H/3...
-
В наличииЦена 195 780 руб.48945 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Edition 14" Touch Ult...
-
В наличииЦена 198 300 руб.49575 руб. в СплитНоутбук Asus ROG Strix G16 G614PP-S5119 Ryzen 9 8940HX 32Gb SSD1...
-
В наличииЦена 203 770 руб.50943 руб. в СплитНоутбук Asus ZenBook Duo UX8406CA-QL345X Core Ultra 7 255H 32Gb ...
-
В наличииЦена 212 430 руб.53108 руб. в СплитНоутбук Asus Zenbook A16 UX3607OA-SQ013W 16" 3K OLED Snapdragon ...
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Отзывы о товаре Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 Pro 360 NP960 Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 16" AMOLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home English grey WiFi BT Cam (NP960QHA-KG4IN)