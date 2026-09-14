Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 Pro NP940 Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14" AMOLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home Multi Language grey WiFi BT Cam (NP940XHA-LG3IN)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 Pro NP940 Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14" AMOLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home Multi Language grey WiFi BT Cam (NP940XHA-LG3IN)
Samsung представил ноутбук, который сочетает мощность и компактность. Благодаря диагонали экрана 14 дюймов он легко помещается в сумку, но при этом радует яркой и чёткой картинкой с разрешением 2880x1800. Сенсорный экран открывает новые возможности для работы и творчества — все функции под рукой, на экране. Встроенный SSD на 1024 Гб справится даже с объемными проектами и фильмами, а 32 Гб оперативной памяти обеспечат плавную работу сразу с несколькими задачами. Надёжность и безопасность на высоте — есть сканер отпечатка пальца. Быстрая передача данных с помощью актуальной версии Bluetooth v5.4. Работает ноутбук под управлением Windows 11 Home — современно и удобно. Встроенный кард-ридер позволит легко скидывать фото и документы с разных накопителей. Samsung сделает вашу работу мобильной и комфортной.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Отзывы о товаре Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 Pro NP940 Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14" AMOLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home Multi Language grey WiFi BT Cam (NP940XHA-LG3IN)