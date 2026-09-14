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Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 Pro NP940 Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14" AMOLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home Multi Language grey WiFi BT Cam (NP940XHA-LG3IN) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 Pro NP940 Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14" AMOLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home Multi Language grey WiFi BT Cam (NP940XHA-LG3IN)

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Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 Pro NP940 Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; AMOLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home Multi Language grey WiFi BT Cam (NP940XHA-LG3IN) - фото 1
Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 Pro NP940 Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; AMOLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home Multi Language grey WiFi BT Cam (NP940XHA-LG3IN) - фото 2
Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 Pro NP940 Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; AMOLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home Multi Language grey WiFi BT Cam (NP940XHA-LG3IN) - фото 3
Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 Pro NP940 Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; AMOLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home Multi Language grey WiFi BT Cam (NP940XHA-LG3IN) - фото 4
Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 Pro NP940 Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; AMOLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home Multi Language grey WiFi BT Cam (NP940XHA-LG3IN) - фото 5
Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 Pro NP940 Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; AMOLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home Multi Language grey WiFi BT Cam (NP940XHA-LG3IN) - фото 6
Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 Pro NP940 Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; AMOLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home Multi Language grey WiFi BT Cam (NP940XHA-LG3IN) - фото 7
Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 Pro NP940 Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; AMOLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home Multi Language grey WiFi BT Cam (NP940XHA-LG3IN) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Samsung Galaxy Book 5 Pro
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 Pro NP940 Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; AMOLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home Multi Language grey WiFi BT Cam (NP940XHA-LG3IN) - фото 1
  • Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 Pro NP940 Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; AMOLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home Multi Language grey WiFi BT Cam (NP940XHA-LG3IN) - фото 2
  • Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 Pro NP940 Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; AMOLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home Multi Language grey WiFi BT Cam (NP940XHA-LG3IN) - фото 3
  • Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 Pro NP940 Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; AMOLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home Multi Language grey WiFi BT Cam (NP940XHA-LG3IN) - фото 4
  • Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 Pro NP940 Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; AMOLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home Multi Language grey WiFi BT Cam (NP940XHA-LG3IN) - фото 5
  • Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 Pro NP940 Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; AMOLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home Multi Language grey WiFi BT Cam (NP940XHA-LG3IN) - фото 6
  • Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 Pro NP940 Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; AMOLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home Multi Language grey WiFi BT Cam (NP940XHA-LG3IN) - фото 7
  • Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 Pro NP940 Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; AMOLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home Multi Language grey WiFi BT Cam (NP940XHA-LG3IN) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
161 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734312
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Samsung Galaxy Book 5 Pro
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
258V
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
63.1 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.97

Описание товара Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 Pro NP940 Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14" AMOLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home Multi Language grey WiFi BT Cam (NP940XHA-LG3IN)

Samsung представил ноутбук, который сочетает мощность и компактность. Благодаря диагонали экрана 14 дюймов он легко помещается в сумку, но при этом радует яркой и чёткой картинкой с разрешением 2880x1800. Сенсорный экран открывает новые возможности для работы и творчества — все функции под рукой, на экране. Встроенный SSD на 1024 Гб справится даже с объемными проектами и фильмами, а 32 Гб оперативной памяти обеспечат плавную работу сразу с несколькими задачами. Надёжность и безопасность на высоте — есть сканер отпечатка пальца. Быстрая передача данных с помощью актуальной версии Bluetooth v5.4. Работает ноутбук под управлением Windows 11 Home — современно и удобно. Встроенный кард-ридер позволит легко скидывать фото и документы с разных накопителей. Samsung сделает вашу работу мобильной и комфортной.

Отзывы о товаре Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 Pro NP940 Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14" AMOLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home Multi Language grey WiFi BT Cam (NP940XHA-LG3IN)




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Samsung Galaxy Book 5 Pro
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
258V
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
63.1 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Samsung представил ноутбук, который сочетает мощность и компактность. Благодаря диагонали экрана 14 дюймов он легко помещается в сумку, но при этом радует яркой и чёткой картинкой с разрешением 2880x1800. Сенсорный экран открывает новые возможности для работы и творчества — все функции под рукой, на экране. Встроенный SSD на 1024 Гб справится даже с объемными проектами и фильмами, а 32 Гб оперативной памяти обеспечат плавную работу сразу с несколькими задачами. Надёжность и безопасность на высоте — есть сканер отпечатка пальца. Быстрая передача данных с помощью актуальной версии Bluetooth v5.4. Работает ноутбук под управлением Windows 11 Home — современно и удобно. Встроенный кард-ридер позволит легко скидывать фото и документы с разных накопителей. Samsung сделает вашу работу мобильной и комфортной.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 Pro NP940 Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14" AMOLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home Multi Language grey WiFi BT Cam (NP940XHA-LG3IN) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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