Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 Pro NP960 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 16" AMOLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home English grey WiFi BT Cam (NP960XHA-LG1IN)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
145 850 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 734311
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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Ноутбуки
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.97
Описание товара Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 Pro NP960 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 16" AMOLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home English grey WiFi BT Cam (NP960XHA-LG1IN)
Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 Pro NP960 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 16" AMOLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home English grey WiFi BT Cam (NP960XHA-LG1IN)
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Samsung
Тип товара
Ноутбуки
Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 Pro NP960 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 16" AMOLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home English grey WiFi BT Cam (NP960XHA-LG1IN)
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 Pro NP960 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 16" AMOLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home English grey WiFi BT Cam (NP960XHA-LG1IN) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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Отзывы о товаре Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 Pro NP960 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 16" AMOLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home English grey WiFi BT Cam (NP960XHA-LG1IN)