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Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 360 NP750 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 15.6" AMOLED Touch FHD (1920x1080) Windows 11 Home English grey WiFi BT Cam (NP750QHA-LG3IN) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 360 NP750 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 15.6" AMOLED Touch FHD (1920x1080) Windows 11 Home English grey WiFi BT Cam (NP750QHA-LG3IN)

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Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 360 NP750 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 15.6&quot; AMOLED Touch FHD (1920x1080) Windows 11 Home English grey WiFi BT Cam (NP750QHA-LG3IN) - фото 1
Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 360 NP750 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 15.6&quot; AMOLED Touch FHD (1920x1080) Windows 11 Home English grey WiFi BT Cam (NP750QHA-LG3IN) - фото 2
Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 360 NP750 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 15.6&quot; AMOLED Touch FHD (1920x1080) Windows 11 Home English grey WiFi BT Cam (NP750QHA-LG3IN) - фото 3
Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 360 NP750 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 15.6&quot; AMOLED Touch FHD (1920x1080) Windows 11 Home English grey WiFi BT Cam (NP750QHA-LG3IN) - фото 4
Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 360 NP750 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 15.6&quot; AMOLED Touch FHD (1920x1080) Windows 11 Home English grey WiFi BT Cam (NP750QHA-LG3IN) - фото 5
Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 360 NP750 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 15.6&quot; AMOLED Touch FHD (1920x1080) Windows 11 Home English grey WiFi BT Cam (NP750QHA-LG3IN) - фото 6
Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 360 NP750 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 15.6&quot; AMOLED Touch FHD (1920x1080) Windows 11 Home English grey WiFi BT Cam (NP750QHA-LG3IN) - фото 7
Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 360 NP750 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 15.6&quot; AMOLED Touch FHD (1920x1080) Windows 11 Home English grey WiFi BT Cam (NP750QHA-LG3IN) - фото 8
Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 360 NP750 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 15.6&quot; AMOLED Touch FHD (1920x1080) Windows 11 Home English grey WiFi BT Cam (NP750QHA-LG3IN) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Samsung Galaxy Book 5 360
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 360 NP750 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 15.6&quot; AMOLED Touch FHD (1920x1080) Windows 11 Home English grey WiFi BT Cam (NP750QHA-LG3IN) - фото 1
  • Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 360 NP750 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 15.6&quot; AMOLED Touch FHD (1920x1080) Windows 11 Home English grey WiFi BT Cam (NP750QHA-LG3IN) - фото 2
  • Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 360 NP750 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 15.6&quot; AMOLED Touch FHD (1920x1080) Windows 11 Home English grey WiFi BT Cam (NP750QHA-LG3IN) - фото 3
  • Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 360 NP750 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 15.6&quot; AMOLED Touch FHD (1920x1080) Windows 11 Home English grey WiFi BT Cam (NP750QHA-LG3IN) - фото 4
  • Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 360 NP750 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 15.6&quot; AMOLED Touch FHD (1920x1080) Windows 11 Home English grey WiFi BT Cam (NP750QHA-LG3IN) - фото 5
  • Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 360 NP750 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 15.6&quot; AMOLED Touch FHD (1920x1080) Windows 11 Home English grey WiFi BT Cam (NP750QHA-LG3IN) - фото 6
  • Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 360 NP750 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 15.6&quot; AMOLED Touch FHD (1920x1080) Windows 11 Home English grey WiFi BT Cam (NP750QHA-LG3IN) - фото 7
  • Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 360 NP750 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 15.6&quot; AMOLED Touch FHD (1920x1080) Windows 11 Home English grey WiFi BT Cam (NP750QHA-LG3IN) - фото 8
  • Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 360 NP750 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 15.6&quot; AMOLED Touch FHD (1920x1080) Windows 11 Home English grey WiFi BT Cam (NP750QHA-LG3IN) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
144 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734308
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Samsung Galaxy Book 5 360
Трансформер
да
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
256V
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
16
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
68.1 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.92

Описание товара Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 360 NP750 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 15.6" AMOLED Touch FHD (1920x1080) Windows 11 Home English grey WiFi BT Cam (NP750QHA-LG3IN)

Ноутбук Samsung — это высококлассное устройство, идеально подходящее для как рабочих задач, так и мультимедийных развлечений. Он оснащен новейшими технологиями и современным дизайном, что делает его привлекательным выбором для пользователей, ценящих производительность и стиль. Этот ноутбук оснащен 15,6-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1920x1080, который обеспечивает яркие и насыщенные цвета с отличной детализацией. Наличие сенсорного экрана делает взаимодействие с устройством более интуитивным и удобным. Встроенный сканер отпечатка пальца гарантирует высокий уровень безопасности и возможность быстрого доступа к вашему устройству. Под элегантным алюминиевым корпусом скрыт мощный процессор Intel с частотой 2,2 ГГц, который в сочетании с 16 Гб оперативной памяти LPDDR5x обеспечивает быструю и плавную работу даже при многозадачности. Объем SSD равен 1024 Гб, что позволяет хранить большое количество данных, приложений и мультимедиа файлов. Ноутбук поддерживает последнюю версию Bluetooth v5.4, что обеспечивает надежное и быстрое соединение с другими устройствами. При весе всего 1,46 кг его легко брать с собой в поездки или повседневные поездки на работу. Встроенный кард-ридер упрощает процесс передачи данных, а возможность трансформации устройства добавляет ему универсальности, позволяя использовать ноутбук как в классическом формате, так и в режиме планшета. Этот ноутбук Samsung — отличный выбор для тех, кто ищет надежное и производительное устройство для работы и развлечений в современном исполнении.

Отзывы о товаре Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 360 NP750 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 15.6" AMOLED Touch FHD (1920x1080) Windows 11 Home English grey WiFi BT Cam (NP750QHA-LG3IN)




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Samsung Galaxy Book 5 360
Трансформер
да
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
256V
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
16
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
68.1 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Samsung — это высококлассное устройство, идеально подходящее для как рабочих задач, так и мультимедийных развлечений. Он оснащен новейшими технологиями и современным дизайном, что делает его привлекательным выбором для пользователей, ценящих производительность и стиль. Этот ноутбук оснащен 15,6-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1920x1080, который обеспечивает яркие и насыщенные цвета с отличной детализацией. Наличие сенсорного экрана делает взаимодействие с устройством более интуитивным и удобным. Встроенный сканер отпечатка пальца гарантирует высокий уровень безопасности и возможность быстрого доступа к вашему устройству. Под элегантным алюминиевым корпусом скрыт мощный процессор Intel с частотой 2,2 ГГц, который в сочетании с 16 Гб оперативной памяти LPDDR5x обеспечивает быструю и плавную работу даже при многозадачности. Объем SSD равен 1024 Гб, что позволяет хранить большое количество данных, приложений и мультимедиа файлов. Ноутбук поддерживает последнюю версию Bluetooth v5.4, что обеспечивает надежное и быстрое соединение с другими устройствами. При весе всего 1,46 кг его легко брать с собой в поездки или повседневные поездки на работу. Встроенный кард-ридер упрощает процесс передачи данных, а возможность трансформации устройства добавляет ему универсальности, позволяя использовать ноутбук как в классическом формате, так и в режиме планшета. Этот ноутбук Samsung — отличный выбор для тех, кто ищет надежное и производительное устройство для работы и развлечений в современном исполнении.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 360 NP750 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 15.6" AMOLED Touch FHD (1920x1080) Windows 11 Home English grey WiFi BT Cam (NP750QHA-LG3IN) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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