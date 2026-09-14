Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
MSI Stealth 16 AI+
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
300 860 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 734307
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Описание товара Ноутбук MSI Stealth 16 AI+ B3WH-013RU Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16" OLED QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (9S7-263111-013)
**Ноутбук MSI Stealth 16 AI+ B3WH-013RU — мощь и стиль в каждой детали!**
Ищете ноутбук, который справится с самыми требовательными задачами? MSI Stealth 16 AI+ — идеальный выбор для геймеров и профессионалов.
**Почему стоит выбрать MSI Stealth 16 AI+?**
* **Мощный процессор:** Intel Core Ultra 9 386H с 16 ядрами и частотой до 4,9 ГГц обеспечит высокую производительность в любых задачах.
* **Быстрая память:** 32 ГБ DDR5 с частотой 7200 МГц — забудьте о задержках и лагах.
* **Простор для хранения:** SSD на 1 ТБ (M.2) — быстро загружайте операционную систему и приложения.
* **Графика на высшем уровне:** дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti с 12 ГБ GDDR7 видеопамяти — наслаждайтесь реалистичной графикой в играх и при работе с графикой.
* **Потрясающий дисплей:** 16-дюймовый OLED-экран с разрешением 2560 x 1600 и частотой обновления 240 Гц — картинка будет чёткой и плавной.
* **Стильный дизайн:** чёрный корпус из алюминиевого сплава — ноутбук не только мощный, но и выглядит стильно.
* **Лёгкость и мобильность:** вес всего 2,1 кг — берите ноутбук с собой куда угодно.
**Дополнительные преимущества:**
* операционная система Windows 11 Home — современный интерфейс и широкие возможности;
* два порта Thunderbolt — подключайте периферийные устройства и передавайте данные быстро;
* глянцевый экран — изображение выглядит ярко и насыщенно;
* русская раскладка клавиатуры — удобно для повседневного использования.
MSI Stealth 16 AI+ — это сочетание передовых технологий, стильного дизайна и высокой производительности. С этим ноутбуком вы сможете раскрыть весь свой потенциал!
**Ноутбук MSI Stealth 16 AI+ B3WH-013RU — мощь и стиль в каждой детали!**
Ищете ноутбук, который справится с самыми требовательными задачами? MSI Stealth 16 AI+ — идеальный выбор для геймеров и профессионалов.
**Почему стоит выбрать MSI Stealth 16 AI+?**
* **Мощный процессор:** Intel Core Ultra 9 386H с 16 ядрами и частотой до 4,9 ГГц обеспечит высокую производительность в любых задачах.
* **Быстрая память:** 32 ГБ DDR5 с частотой 7200 МГц — забудьте о задержках и лагах.
* **Простор для хранения:** SSD на 1 ТБ (M.2) — быстро загружайте операционную систему и приложения.
* **Графика на высшем уровне:** дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti с 12 ГБ GDDR7 видеопамяти — наслаждайтесь реалистичной графикой в играх и при работе с графикой.
* **Потрясающий дисплей:** 16-дюймовый OLED-экран с разрешением 2560 x 1600 и частотой обновления 240 Гц — картинка будет чёткой и плавной.
* **Стильный дизайн:** чёрный корпус из алюминиевого сплава — ноутбук не только мощный, но и выглядит стильно.
* **Лёгкость и мобильность:** вес всего 2,1 кг — берите ноутбук с собой куда угодно.
**Дополнительные преимущества:**
* операционная система Windows 11 Home — современный интерфейс и широкие возможности;
* два порта Thunderbolt — подключайте периферийные устройства и передавайте данные быстро;
* глянцевый экран — изображение выглядит ярко и насыщенно;
* русская раскладка клавиатуры — удобно для повседневного использования.
MSI Stealth 16 AI+ — это сочетание передовых технологий, стильного дизайна и высокой производительности. С этим ноутбуком вы сможете раскрыть весь свой потенциал!
Ноутбук MSI Stealth 16 AI+ B3WH-013RU Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16" OLED QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (9S7-263111-013) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук MSI Stealth 16 AI+ B3WH-013RU Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16" OLED QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (9S7-263111-013)