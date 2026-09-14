Ноутбук MSI Pulse A16 AI+ C3HWGKG-030XRU Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" IPS QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-15PK11-030)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук MSI Pulse A16 AI+ C3HWGKG-030XRU Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" IPS QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-15PK11-030)
Игровой ноутбук MSI Pulse A16 AI+ C3HWGKG-030XRU — это ноутбук игровой 16 дюймов для современных игр, учёбы, работы, графики, монтажа видео и мультимедиа. Модель подойдёт геймерам, студентам, фрилансерам и тем, кому нужен мощный игровой ноутбук MSI с AMD Ryzen AI, RTX 5070, экраном 240 Гц и высокой производительностью для дома, офиса и поездок. Процессор AMD Ryzen AI 7 350 с 8 ядрами, 32 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD 1 ТБ обеспечивают быструю работу системы, запуск игр, браузера, офисных программ, учебных сервисов и приложений для контента. Ноутбук игровой 1 тб удобен для хранения проектов, документов, фото, видео и игровой библиотеки. Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5070 для ноутбука с 8 ГБ памяти делает этот игровой ноутбук RTX подходящим для требовательных игр, 3D-графики, стриминга, монтажа и стабильной многозадачности. IPS-экран 16 дюймов с разрешением 2560?1600, частотой 240 Гц и матовой поверхностью передаёт детализированное изображение и плавную картинку в динамичных сценах. Матрица удобна для игр, фильмов, онлайн-обучения, видеосвязи и работы с текстами. Подсветка клавиатуры, русская и английская раскладка, веб-камера со шторкой, 2 динамика, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, HDMI, RJ-45, USB-C 4.0 и аккумулятор 90 Вт*ч делают MSI Pulse A16 AI+ практичным для игр, работы и повседневных задач. MSI Pulse A16 AI+ — удачный выбор для тех, кто хочет купить игровой ноутбук с RTX 5070, 32 ГБ оперативной памяти, SSD 1 ТБ и экраном 240 Гц. Ноутбук поставляется без ОС, поэтому вы можете установить подходящую систему и настроить устройство под свои игры, обучение, работу и мультимедиа.
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Отзывы о товаре Ноутбук MSI Pulse A16 AI+ C3HWGKG-030XRU Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" IPS QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-15PK11-030)