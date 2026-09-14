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Ноутбук MSI Pulse A16 AI+ C3HWGKG-030XRU Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" IPS QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-15PK11-030) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук MSI Pulse A16 AI+ C3HWGKG-030XRU Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" IPS QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-15PK11-030)

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Ноутбук MSI Pulse A16 AI+ C3HWGKG-030XRU Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-15PK11-030) - фото 1
Ноутбук MSI Pulse A16 AI+ C3HWGKG-030XRU Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-15PK11-030) - фото 2
Ноутбук MSI Pulse A16 AI+ C3HWGKG-030XRU Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-15PK11-030) - фото 3
Ноутбук MSI Pulse A16 AI+ C3HWGKG-030XRU Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-15PK11-030) - фото 4
Ноутбук MSI Pulse A16 AI+ C3HWGKG-030XRU Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-15PK11-030) - фото 5
Ноутбук MSI Pulse A16 AI+ C3HWGKG-030XRU Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-15PK11-030) - фото 6
Ноутбук MSI Pulse A16 AI+ C3HWGKG-030XRU Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-15PK11-030) - фото 7
Ноутбук MSI Pulse A16 AI+ C3HWGKG-030XRU Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-15PK11-030) - фото 8
Ноутбук MSI Pulse A16 AI+ C3HWGKG-030XRU Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-15PK11-030) - фото 9
Ноутбук MSI Pulse A16 AI+ C3HWGKG-030XRU Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-15PK11-030) - фото 10
Ноутбук MSI Pulse A16 AI+ C3HWGKG-030XRU Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-15PK11-030) - фото 11
Ноутбук MSI Pulse A16 AI+ C3HWGKG-030XRU Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-15PK11-030) - фото 12
Ноутбук MSI Pulse A16 AI+ C3HWGKG-030XRU Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-15PK11-030) - фото 13
Ноутбук MSI Pulse A16 AI+ C3HWGKG-030XRU Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-15PK11-030) - фото 14
Ноутбук MSI Pulse A16 AI+ C3HWGKG-030XRU Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-15PK11-030) - фото 15
Ноутбук MSI Pulse A16 AI+ C3HWGKG-030XRU Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-15PK11-030) - фото 16
Ноутбук MSI Pulse A16 AI+ C3HWGKG-030XRU Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-15PK11-030) - фото 17
Ноутбук MSI Pulse A16 AI+ C3HWGKG-030XRU Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-15PK11-030) - фото 18
Ноутбук MSI Pulse A16 AI+ C3HWGKG-030XRU Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-15PK11-030) - фото 19
Ноутбук MSI Pulse A16 AI+ C3HWGKG-030XRU Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-15PK11-030) - фото 20
Ноутбук MSI Pulse A16 AI+ C3HWGKG-030XRU Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-15PK11-030) - фото 21
Ноутбук MSI Pulse A16 AI+ C3HWGKG-030XRU Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-15PK11-030) - фото 22
Ноутбук MSI Pulse A16 AI+ C3HWGKG-030XRU Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-15PK11-030) - фото 23
Ноутбук MSI Pulse A16 AI+ C3HWGKG-030XRU Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-15PK11-030) - фото 24
Ноутбук MSI Pulse A16 AI+ C3HWGKG-030XRU Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-15PK11-030) - фото 25
Ноутбук MSI Pulse A16 AI+ C3HWGKG-030XRU Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-15PK11-030) - фото 26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
MSI Pulse A16
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук MSI Pulse A16 AI+ C3HWGKG-030XRU Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-15PK11-030) - фото 1
  • Ноутбук MSI Pulse A16 AI+ C3HWGKG-030XRU Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-15PK11-030) - фото 2
  • Ноутбук MSI Pulse A16 AI+ C3HWGKG-030XRU Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-15PK11-030) - фото 3
  • Ноутбук MSI Pulse A16 AI+ C3HWGKG-030XRU Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-15PK11-030) - фото 4
  • Ноутбук MSI Pulse A16 AI+ C3HWGKG-030XRU Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-15PK11-030) - фото 5
  • Ноутбук MSI Pulse A16 AI+ C3HWGKG-030XRU Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-15PK11-030) - фото 6
  • Ноутбук MSI Pulse A16 AI+ C3HWGKG-030XRU Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-15PK11-030) - фото 7
  • Ноутбук MSI Pulse A16 AI+ C3HWGKG-030XRU Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-15PK11-030) - фото 8
  • Ноутбук MSI Pulse A16 AI+ C3HWGKG-030XRU Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-15PK11-030) - фото 9
  • Ноутбук MSI Pulse A16 AI+ C3HWGKG-030XRU Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-15PK11-030) - фото 10
  • Ноутбук MSI Pulse A16 AI+ C3HWGKG-030XRU Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-15PK11-030) - фото 11
  • Ноутбук MSI Pulse A16 AI+ C3HWGKG-030XRU Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-15PK11-030) - фото 12
  • Ноутбук MSI Pulse A16 AI+ C3HWGKG-030XRU Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-15PK11-030) - фото 13
  • Ноутбук MSI Pulse A16 AI+ C3HWGKG-030XRU Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-15PK11-030) - фото 14
  • Ноутбук MSI Pulse A16 AI+ C3HWGKG-030XRU Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-15PK11-030) - фото 15
  • Ноутбук MSI Pulse A16 AI+ C3HWGKG-030XRU Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-15PK11-030) - фото 16
  • Ноутбук MSI Pulse A16 AI+ C3HWGKG-030XRU Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-15PK11-030) - фото 17
  • Ноутбук MSI Pulse A16 AI+ C3HWGKG-030XRU Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-15PK11-030) - фото 18
  • Ноутбук MSI Pulse A16 AI+ C3HWGKG-030XRU Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-15PK11-030) - фото 19
  • Ноутбук MSI Pulse A16 AI+ C3HWGKG-030XRU Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-15PK11-030) - фото 20
  • Ноутбук MSI Pulse A16 AI+ C3HWGKG-030XRU Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-15PK11-030) - фото 21
  • Ноутбук MSI Pulse A16 AI+ C3HWGKG-030XRU Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-15PK11-030) - фото 22
  • Ноутбук MSI Pulse A16 AI+ C3HWGKG-030XRU Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-15PK11-030) - фото 23
  • Ноутбук MSI Pulse A16 AI+ C3HWGKG-030XRU Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-15PK11-030) - фото 24
  • Ноутбук MSI Pulse A16 AI+ C3HWGKG-030XRU Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-15PK11-030) - фото 25
  • Ноутбук MSI Pulse A16 AI+ C3HWGKG-030XRU Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-15PK11-030) - фото 26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
163 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734304
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Pulse A16
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
240
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen AI 7
Модель процессора
350
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
4.4

Описание товара Ноутбук MSI Pulse A16 AI+ C3HWGKG-030XRU Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" IPS QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-15PK11-030)

Игровой ноутбук MSI Pulse A16 AI+ C3HWGKG-030XRU — это ноутбук игровой 16 дюймов для современных игр, учёбы, работы, графики, монтажа видео и мультимедиа. Модель подойдёт геймерам, студентам, фрилансерам и тем, кому нужен мощный игровой ноутбук MSI с AMD Ryzen AI, RTX 5070, экраном 240 Гц и высокой производительностью для дома, офиса и поездок. Процессор AMD Ryzen AI 7 350 с 8 ядрами, 32 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD 1 ТБ обеспечивают быструю работу системы, запуск игр, браузера, офисных программ, учебных сервисов и приложений для контента. Ноутбук игровой 1 тб удобен для хранения проектов, документов, фото, видео и игровой библиотеки. Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5070 для ноутбука с 8 ГБ памяти делает этот игровой ноутбук RTX подходящим для требовательных игр, 3D-графики, стриминга, монтажа и стабильной многозадачности. IPS-экран 16 дюймов с разрешением 2560?1600, частотой 240 Гц и матовой поверхностью передаёт детализированное изображение и плавную картинку в динамичных сценах. Матрица удобна для игр, фильмов, онлайн-обучения, видеосвязи и работы с текстами. Подсветка клавиатуры, русская и английская раскладка, веб-камера со шторкой, 2 динамика, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, HDMI, RJ-45, USB-C 4.0 и аккумулятор 90 Вт*ч делают MSI Pulse A16 AI+ практичным для игр, работы и повседневных задач. MSI Pulse A16 AI+ — удачный выбор для тех, кто хочет купить игровой ноутбук с RTX 5070, 32 ГБ оперативной памяти, SSD 1 ТБ и экраном 240 Гц. Ноутбук поставляется без ОС, поэтому вы можете установить подходящую систему и настроить устройство под свои игры, обучение, работу и мультимедиа.

Отзывы о товаре Ноутбук MSI Pulse A16 AI+ C3HWGKG-030XRU Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" IPS QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-15PK11-030)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Pulse A16
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
240
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen AI 7
Модель процессора
350
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Игровой ноутбук MSI Pulse A16 AI+ C3HWGKG-030XRU — это ноутбук игровой 16 дюймов для современных игр, учёбы, работы, графики, монтажа видео и мультимедиа. Модель подойдёт геймерам, студентам, фрилансерам и тем, кому нужен мощный игровой ноутбук MSI с AMD Ryzen AI, RTX 5070, экраном 240 Гц и высокой производительностью для дома, офиса и поездок. Процессор AMD Ryzen AI 7 350 с 8 ядрами, 32 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD 1 ТБ обеспечивают быструю работу системы, запуск игр, браузера, офисных программ, учебных сервисов и приложений для контента. Ноутбук игровой 1 тб удобен для хранения проектов, документов, фото, видео и игровой библиотеки. Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5070 для ноутбука с 8 ГБ памяти делает этот игровой ноутбук RTX подходящим для требовательных игр, 3D-графики, стриминга, монтажа и стабильной многозадачности. IPS-экран 16 дюймов с разрешением 2560?1600, частотой 240 Гц и матовой поверхностью передаёт детализированное изображение и плавную картинку в динамичных сценах. Матрица удобна для игр, фильмов, онлайн-обучения, видеосвязи и работы с текстами. Подсветка клавиатуры, русская и английская раскладка, веб-камера со шторкой, 2 динамика, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, HDMI, RJ-45, USB-C 4.0 и аккумулятор 90 Вт*ч делают MSI Pulse A16 AI+ практичным для игр, работы и повседневных задач. MSI Pulse A16 AI+ — удачный выбор для тех, кто хочет купить игровой ноутбук с RTX 5070, 32 ГБ оперативной памяти, SSD 1 ТБ и экраном 240 Гц. Ноутбук поставляется без ОС, поэтому вы можете установить подходящую систему и настроить устройство под свои игры, обучение, работу и мультимедиа.
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Отзывы


Ноутбук MSI Pulse A16 AI+ C3HWGKG-030XRU Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" IPS QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-15PK11-030) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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