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Ноутбук MSI Cyborg A17 AI B2HWEKG-041XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17UL32-041) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук MSI Cyborg A17 AI B2HWEKG-041XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17UL32-041)

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Ноутбук MSI Cyborg A17 AI B2HWEKG-041XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17UL32-041) - фото 1
Ноутбук MSI Cyborg A17 AI B2HWEKG-041XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17UL32-041) - фото 2
Ноутбук MSI Cyborg A17 AI B2HWEKG-041XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17UL32-041) - фото 3
Ноутбук MSI Cyborg A17 AI B2HWEKG-041XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17UL32-041) - фото 4
Ноутбук MSI Cyborg A17 AI B2HWEKG-041XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17UL32-041) - фото 5
Ноутбук MSI Cyborg A17 AI B2HWEKG-041XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17UL32-041) - фото 6
Ноутбук MSI Cyborg A17 AI B2HWEKG-041XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17UL32-041) - фото 7
Ноутбук MSI Cyborg A17 AI B2HWEKG-041XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17UL32-041) - фото 8
Ноутбук MSI Cyborg A17 AI B2HWEKG-041XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17UL32-041) - фото 9
Ноутбук MSI Cyborg A17 AI B2HWEKG-041XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17UL32-041) - фото 10
Ноутбук MSI Cyborg A17 AI B2HWEKG-041XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17UL32-041) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
MSI Cyborg A17
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук MSI Cyborg A17 AI B2HWEKG-041XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17UL32-041) - фото 1
  • Ноутбук MSI Cyborg A17 AI B2HWEKG-041XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17UL32-041) - фото 2
  • Ноутбук MSI Cyborg A17 AI B2HWEKG-041XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17UL32-041) - фото 3
  • Ноутбук MSI Cyborg A17 AI B2HWEKG-041XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17UL32-041) - фото 4
  • Ноутбук MSI Cyborg A17 AI B2HWEKG-041XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17UL32-041) - фото 5
  • Ноутбук MSI Cyborg A17 AI B2HWEKG-041XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17UL32-041) - фото 6
  • Ноутбук MSI Cyborg A17 AI B2HWEKG-041XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17UL32-041) - фото 7
  • Ноутбук MSI Cyborg A17 AI B2HWEKG-041XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17UL32-041) - фото 8
  • Ноутбук MSI Cyborg A17 AI B2HWEKG-041XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17UL32-041) - фото 9
  • Ноутбук MSI Cyborg A17 AI B2HWEKG-041XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17UL32-041) - фото 10
  • Ноутбук MSI Cyborg A17 AI B2HWEKG-041XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17UL32-041) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
117 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734303
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Cyborg A17
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
260
Частота процессора, ГГц
3.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
55.2 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
4.2

Описание товара Ноутбук MSI Cyborg A17 AI B2HWEKG-041XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17UL32-041)

Ноутбук MSI — это идеальный выбор для тех, кто ищет мощное устройство для работы и развлечений. Этот ноутбук оснащен современными характеристиками, которые обеспечивают высокую производительность и впечатляющее качество изображения. С большим 17,3-дюймовым экраном с разрешением 1920x1080 пикселей и частотой обновления 144 Гц, вы сможете насладиться яркими и четкими изображениями. IPS-матрица гарантирует широкие углы обзора и точную цветопередачу, что особенно важно для дизайнеров и создателей контента. Внутри ноутбука установлен процессор AMD Ryzen 7 с частотой 3,8 ГГц, который обеспечивает быстрое выполнение задач и возможность обработки многозадачных процессов. 16 ГБ оперативной памяти типа DDR5 обеспечивают плавную работу даже в самых ресурсоемких приложениях. Помимо этого, SSD накопитель объемом 1024 ГБ позволяет хранить крупные файлы и обеспечивает мгновенный доступ к данным. Вес устройства составляет 2,5 кг, что делает его достаточно портативным для перемещения. Он также поддерживает версию Bluetooth 5.3, обеспечивая стабильное подключение к другим устройствам. Этот ноутбук поставляется с операционной системой DOS, поэтому пользователи могут установить любую ОС по своему выбору. Лаконичный черный цвет корпуса придает устройству стильный и современный вид, типичный для бренда MSI, который славится своим качеством и надежностью. Этот ноутбук станет надежным помощником как для повседневных задач, так и для требовательных игр и работы с мультимедиа.

Отзывы о товаре Ноутбук MSI Cyborg A17 AI B2HWEKG-041XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17UL32-041)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Cyborg A17
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Развернуть
Модель процессора
260
Частота процессора, ГГц
3.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
55.2 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук MSI — это идеальный выбор для тех, кто ищет мощное устройство для работы и развлечений. Этот ноутбук оснащен современными характеристиками, которые обеспечивают высокую производительность и впечатляющее качество изображения. С большим 17,3-дюймовым экраном с разрешением 1920x1080 пикселей и частотой обновления 144 Гц, вы сможете насладиться яркими и четкими изображениями. IPS-матрица гарантирует широкие углы обзора и точную цветопередачу, что особенно важно для дизайнеров и создателей контента. Внутри ноутбука установлен процессор AMD Ryzen 7 с частотой 3,8 ГГц, который обеспечивает быстрое выполнение задач и возможность обработки многозадачных процессов. 16 ГБ оперативной памяти типа DDR5 обеспечивают плавную работу даже в самых ресурсоемких приложениях. Помимо этого, SSD накопитель объемом 1024 ГБ позволяет хранить крупные файлы и обеспечивает мгновенный доступ к данным. Вес устройства составляет 2,5 кг, что делает его достаточно портативным для перемещения. Он также поддерживает версию Bluetooth 5.3, обеспечивая стабильное подключение к другим устройствам. Этот ноутбук поставляется с операционной системой DOS, поэтому пользователи могут установить любую ОС по своему выбору. Лаконичный черный цвет корпуса придает устройству стильный и современный вид, типичный для бренда MSI, который славится своим качеством и надежностью. Этот ноутбук станет надежным помощником как для повседневных задач, так и для требовательных игр и работы с мультимедиа.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук MSI Cyborg A17 AI B2HWEKG-041XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17UL32-041) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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