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Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
HP EliteBook x360
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
2048 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
252 780 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 734302
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Описание товара Ноутбук HP EliteBook X Flip G1i Core Ultra 7 258V 32Gb SSD2Tb Intel Arc 140V 14" IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 dk.blue WiFi BT Cam (CW0V3ET)
Стильный синий ноутбук-трансформер HP сочетает свободу выбора формата работы и настоящую производительность. Благодаря сенсорному 14-дюймовому IPS-экрану с отличной детализацией (1920x1200) и комфортной частотой обновления, вы получаете чёткое изображение и яркие цвета, управляя устройством легким касанием. Сердце ноутбука — мощный 8-ядерный процессор Intel Core Ultra 7 с частотой 2,2 ГГц. В паре с 32 ГБ быстрой оперативной памяти LPDDR5x он отлично справится с многозадачностью, профессиональными программами и интенсивным серфингом. Работает на современной Windows 11 Pro — всё для вашего комфорта и эффективности.
Стильный синий ноутбук-трансформер HP сочетает свободу выбора формата работы и настоящую производительность. Благодаря сенсорному 14-дюймовому IPS-экрану с отличной детализацией (1920x1200) и комфортной частотой обновления, вы получаете чёткое изображение и яркие цвета, управляя устройством легким касанием. Сердце ноутбука — мощный 8-ядерный процессор Intel Core Ultra 7 с частотой 2,2 ГГц. В паре с 32 ГБ быстрой оперативной памяти LPDDR5x он отлично справится с многозадачностью, профессиональными программами и интенсивным серфингом. Работает на современной Windows 11 Pro — всё для вашего комфорта и эффективности.
Ноутбук HP EliteBook X Flip G1i Core Ultra 7 258V 32Gb SSD2Tb Intel Arc 140V 14" IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 dk.blue WiFi BT Cam (CW0V3ET) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук HP EliteBook X Flip G1i Core Ultra 7 258V 32Gb SSD2Tb Intel Arc 140V 14" IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 dk.blue WiFi BT Cam (CW0V3ET)