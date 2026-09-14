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Ноутбук HP EliteBook X Flip G1i Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14" IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 dk.blue WiFi BT Cam (CW0U5ET) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук HP EliteBook X Flip G1i Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14" IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 dk.blue WiFi BT Cam (CW0U5ET)

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Ноутбук HP EliteBook X Flip G1i Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 dk.blue WiFi BT Cam (CW0U5ET) - фото 1
Ноутбук HP EliteBook X Flip G1i Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 dk.blue WiFi BT Cam (CW0U5ET) - фото 2
Ноутбук HP EliteBook X Flip G1i Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 dk.blue WiFi BT Cam (CW0U5ET) - фото 3
Ноутбук HP EliteBook X Flip G1i Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 dk.blue WiFi BT Cam (CW0U5ET) - фото 4
Ноутбук HP EliteBook X Flip G1i Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 dk.blue WiFi BT Cam (CW0U5ET) - фото 5
Ноутбук HP EliteBook X Flip G1i Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 dk.blue WiFi BT Cam (CW0U5ET) - фото 6
Ноутбук HP EliteBook X Flip G1i Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 dk.blue WiFi BT Cam (CW0U5ET) - фото 7
Ноутбук HP EliteBook X Flip G1i Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 dk.blue WiFi BT Cam (CW0U5ET) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
HP EliteBook x360
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук HP EliteBook X Flip G1i Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 dk.blue WiFi BT Cam (CW0U5ET) - фото 1
  • Ноутбук HP EliteBook X Flip G1i Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 dk.blue WiFi BT Cam (CW0U5ET) - фото 2
  • Ноутбук HP EliteBook X Flip G1i Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 dk.blue WiFi BT Cam (CW0U5ET) - фото 3
  • Ноутбук HP EliteBook X Flip G1i Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 dk.blue WiFi BT Cam (CW0U5ET) - фото 4
  • Ноутбук HP EliteBook X Flip G1i Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 dk.blue WiFi BT Cam (CW0U5ET) - фото 5
  • Ноутбук HP EliteBook X Flip G1i Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 dk.blue WiFi BT Cam (CW0U5ET) - фото 6
  • Ноутбук HP EliteBook X Flip G1i Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 dk.blue WiFi BT Cam (CW0U5ET) - фото 7
  • Ноутбук HP EliteBook X Flip G1i Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 dk.blue WiFi BT Cam (CW0U5ET) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
226 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734301
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP EliteBook x360
Трансформер
да
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
258V
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
56 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.27

Описание товара Ноутбук HP EliteBook X Flip G1i Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14" IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 dk.blue WiFi BT Cam (CW0U5ET)

Компактный и легкий ноутбук HP с экраном на 14 дюймов и весом всего 1,4 кг идеально подойдёт для работы и путешествий – его всегда удобно брать с собой. Прочный алюминиевый корпус добавляет устройству стиля и защищает его от повседневных воздействий. Мощный процессор Intel Core Ultra 7 с 8 ядрами и 32 Гб оперативной памяти легко справляется с ресурсоёмкими задачами, многозадачностью и современными приложениями. Хранилище SSD на 1024 Гб обеспечивает молниеносную загрузку системы и место для всех ваших файлов. Сенсорный экран с разрешением 1920x1200 делает работу интуитивной и приятной, а подсветка клавиатуры позволит с комфортом печатать даже в тёмное время суток. Современная версия Bluetooth v5.4 гарантирует быструю и стабильную беспроводную связь с аксессуарами и гаджетами. Ноутбук работает под управлением Windows 11 Pro — для профессиональных задач и максимального комфорта пользователя. Интегрированная видеокарта подойдет для деловых задач и мультимедиа, а ёмкий Li-Pol аккумулятор подарит долгие часы автономной работы.

Отзывы о товаре Ноутбук HP EliteBook X Flip G1i Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14" IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 dk.blue WiFi BT Cam (CW0U5ET)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP EliteBook x360
Трансформер
да
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
258V
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
56 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный и легкий ноутбук HP с экраном на 14 дюймов и весом всего 1,4 кг идеально подойдёт для работы и путешествий – его всегда удобно брать с собой. Прочный алюминиевый корпус добавляет устройству стиля и защищает его от повседневных воздействий. Мощный процессор Intel Core Ultra 7 с 8 ядрами и 32 Гб оперативной памяти легко справляется с ресурсоёмкими задачами, многозадачностью и современными приложениями. Хранилище SSD на 1024 Гб обеспечивает молниеносную загрузку системы и место для всех ваших файлов. Сенсорный экран с разрешением 1920x1200 делает работу интуитивной и приятной, а подсветка клавиатуры позволит с комфортом печатать даже в тёмное время суток. Современная версия Bluetooth v5.4 гарантирует быструю и стабильную беспроводную связь с аксессуарами и гаджетами. Ноутбук работает под управлением Windows 11 Pro — для профессиональных задач и максимального комфорта пользователя. Интегрированная видеокарта подойдет для деловых задач и мультимедиа, а ёмкий Li-Pol аккумулятор подарит долгие часы автономной работы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук HP EliteBook X Flip G1i Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14" IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 dk.blue WiFi BT Cam (CW0U5ET) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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