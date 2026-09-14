Ноутбук HP EliteBook X Flip G1i Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14" IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 dk.blue WiFi BT Cam (CW0U5ET)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук HP EliteBook X Flip G1i Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14" IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 dk.blue WiFi BT Cam (CW0U5ET)
Компактный и легкий ноутбук HP с экраном на 14 дюймов и весом всего 1,4 кг идеально подойдёт для работы и путешествий – его всегда удобно брать с собой. Прочный алюминиевый корпус добавляет устройству стиля и защищает его от повседневных воздействий. Мощный процессор Intel Core Ultra 7 с 8 ядрами и 32 Гб оперативной памяти легко справляется с ресурсоёмкими задачами, многозадачностью и современными приложениями. Хранилище SSD на 1024 Гб обеспечивает молниеносную загрузку системы и место для всех ваших файлов. Сенсорный экран с разрешением 1920x1200 делает работу интуитивной и приятной, а подсветка клавиатуры позволит с комфортом печатать даже в тёмное время суток. Современная версия Bluetooth v5.4 гарантирует быструю и стабильную беспроводную связь с аксессуарами и гаджетами. Ноутбук работает под управлением Windows 11 Pro — для профессиональных задач и максимального комфорта пользователя. Интегрированная видеокарта подойдет для деловых задач и мультимедиа, а ёмкий Li-Pol аккумулятор подарит долгие часы автономной работы.
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