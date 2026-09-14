Ноутбук HP EliteBook x360 1040 G11 Core Ultra 7 155H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 14" IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (A36X9ET)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук HP EliteBook x360 1040 G11 Core Ultra 7 155H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 14" IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (A36X9ET)
Этот ноутбук HP создан для тех, кто хочет максимум возможностей в компактном корпусе. Диагональ экрана 14 дюймов делает его удобным для поездок и работы в любых условиях. Сенсорный экран с ярким разрешением 1920x1200 реагирует на малейшее прикосновение — управление становится интуитивным и быстрым. Мощный процессор Intel Core Ultra 7 с 16 ядрами легко справляется с многозадачностью, обработкой больших таблиц, сложными презентациями и монтажом видео. Оперативная память 16 Гб гарантирует быструю работу без зависаний, а SSD на 512 Гб обеспечивает моментальный запуск программ и надежное хранение данных. Windows 11 Pro открывает доступ к современным инструментам для бизнеса и творчества. Подсветка клавиатуры позволяет работать даже в темное время суток.
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Отзывы о товаре Ноутбук HP EliteBook x360 1040 G11 Core Ultra 7 155H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 14" IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (A36X9ET)