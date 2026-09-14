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Ноутбук HP EliteBook 640 G11 Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (A23E2EA) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук HP EliteBook 640 G11 Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (A23E2EA)

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Ноутбук HP EliteBook 640 G11 Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (A23E2EA) - фото 1
Ноутбук HP EliteBook 640 G11 Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (A23E2EA) - фото 2
Ноутбук HP EliteBook 640 G11 Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (A23E2EA) - фото 3
Ноутбук HP EliteBook 640 G11 Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (A23E2EA) - фото 4
Ноутбук HP EliteBook 640 G11 Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (A23E2EA) - фото 5
Ноутбук HP EliteBook 640 G11 Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (A23E2EA) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
HP EliteBook 640 G11
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
  • Ноутбук HP EliteBook 640 G11 Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (A23E2EA) - фото 1
  • Ноутбук HP EliteBook 640 G11 Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (A23E2EA) - фото 2
  • Ноутбук HP EliteBook 640 G11 Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (A23E2EA) - фото 3
  • Ноутбук HP EliteBook 640 G11 Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (A23E2EA) - фото 4
  • Ноутбук HP EliteBook 640 G11 Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (A23E2EA) - фото 5
  • Ноутбук HP EliteBook 640 G11 Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (A23E2EA) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
108 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734298
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
HP EliteBook 640 G11
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Частота обновления экрана
60
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Тип оперативной памяти
DDR5
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 3 х Thunderbolt 4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
56 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.4

Описание товара Ноутбук HP EliteBook 640 G11 Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (A23E2EA)

Ноутбук HP представляет собой стильное и мощное устройство, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. Выполненный в элегантном серебристом алюминиевом корпусе, этот ноутбук отличается легким весом – всего 1,39 кг, что делает его удобным для переноски и использования в любых условиях. Оснащенный 14-дюймовым экраном с разрешением 1920x1200 и матрицей IPS, ноутбук обеспечивает отличное качество изображения с яркими цветами и широкими углами обзора. Подсветка клавиатуры позволяет комфортно работать даже в условиях низкой освещенности. Мощность устройства обеспечивается процессором Intel с 12 ядрами, что гарантирует высокую производительность и поддержку многозадачности. В сочетании с 16 ГБ оперативной памяти типа DDR5, этот ноутбук справится с любыми ресурсозатратными задачами. Для хранения данных предусмотрен быстрый SSD объемом 512 ГБ, обеспечивающий молниеносную загрузку системы и приложений. За безопасность данных отвечает встроенный сканер отпечатка пальца. Устройство поддерживает версию Bluetooth 5.3, обеспечивающую быстрое и стабильное подключение к беспроводным устройствам. Ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, что дает пользователям свободу выбора и возможность установки предпочитаемой ОС. Это идеальное сочетание мощности, стиля и функциональности делает ноутбук HP отличным выбором для современного пользователя.

Отзывы о товаре Ноутбук HP EliteBook 640 G11 Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (A23E2EA)




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
HP EliteBook 640 G11
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Частота обновления экрана
60
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Тип оперативной памяти
DDR5
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Развернуть
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 3 х Thunderbolt 4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
56 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук HP представляет собой стильное и мощное устройство, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. Выполненный в элегантном серебристом алюминиевом корпусе, этот ноутбук отличается легким весом – всего 1,39 кг, что делает его удобным для переноски и использования в любых условиях. Оснащенный 14-дюймовым экраном с разрешением 1920x1200 и матрицей IPS, ноутбук обеспечивает отличное качество изображения с яркими цветами и широкими углами обзора. Подсветка клавиатуры позволяет комфортно работать даже в условиях низкой освещенности. Мощность устройства обеспечивается процессором Intel с 12 ядрами, что гарантирует высокую производительность и поддержку многозадачности. В сочетании с 16 ГБ оперативной памяти типа DDR5, этот ноутбук справится с любыми ресурсозатратными задачами. Для хранения данных предусмотрен быстрый SSD объемом 512 ГБ, обеспечивающий молниеносную загрузку системы и приложений. За безопасность данных отвечает встроенный сканер отпечатка пальца. Устройство поддерживает версию Bluetooth 5.3, обеспечивающую быстрое и стабильное подключение к беспроводным устройствам. Ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, что дает пользователям свободу выбора и возможность установки предпочитаемой ОС. Это идеальное сочетание мощности, стиля и функциональности делает ноутбук HP отличным выбором для современного пользователя.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук HP EliteBook 640 G11 Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (A23E2EA) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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