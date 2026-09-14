Ноутбук HP ProBook 4 G1iR Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (CW0S3AT)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук HP ProBook 4 G1iR Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (CW0S3AT)
Ноутбук HP представляет собой элегантное и мощное устройство, идеально подходящее для работы и развлечений. Его серебристый алюминиевый корпус придаёт устройству стильный и современный вид, одновременно обеспечивая прочность и долговечность. Диагональ экрана 16 дюймов с разрешением 1920x1200 и IPS-матрицей предлагает чёткое и яркое изображение, идеальное для просмотра мультимедиа и выполнения рабочих задач. Графический контроллер Intel Iris Xe Graphics обеспечивает достойный уровень производительности для большинства приложений и лёгких игр. Ноутбук оснащён мощным процессором Intel с 10 ядрами, что гарантирует высокую производительность и мультизадачность. Объём оперативной памяти составляет 16 Гб DDR5, что позволяет легко обрабатывать большие объёмы данных и работать с несколькими приложениями одновременно. Для хранения данных предусмотрен SSD-диск объёмом 512 Гб, обеспечивающий быстрый доступ к файлам и программам. Этот ноутбук также поддерживает новейшую версию Bluetooth 5.3 для быстрого и стабильного подключения к беспроводным устройствам. С двумя портами USB Type-C, вы сможете легко подключать все необходимые периферийные устройства и аксессуары. Весит устройство всего 1,74 кг, что делает его удобным для переноски и использования в любых условиях. Отсутствие предустановленной операционной системы позволяет пользователям самостоятельно выбрать и установить ПО, соответствующее их требованиям. Этот ноутбук HP — идеальный выбор для тех, кто ценит стиль, функциональность и гибкость настройки устройства.
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Отзывы о товаре Ноутбук HP ProBook 4 G1iR Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (CW0S3AT)