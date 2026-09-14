Ноутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 14.2" Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS silver WiFi BT Cam (MDE44LL/A)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ноутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 14.2" Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS silver WiFi BT Cam (MDE44LL/A)
Apple MacBook Pro A3434 подходит для работы с графикой, видео, программированием и учебы благодаря производительному процессору и современным технологиям. Устройство сочетает производительность, экран высокого разрешения и удобство использования в компактном корпусе. Достаточно ли экрана для комфортной работы и развлечений? Экран с диагональю 14.2" и разрешением 3024x1964 создаёт чёткое и детализированное изображение с плотностью 254 пикселя на дюйм. Технология Liquid Retina XDR на базе IPS-матрицы работает с яркостью до 1600 кд/м? и контрастностью 1000000 к 1, улучшая передачу цветов и глубину чёрного. Частота обновления 120 Гц делает анимацию плавной, а поддержка HDR и режим True Tone адаптируют цветопередачу под освещение. Угол обзора 170-178° сохраняет качество картинки при любом положении пользователя. Глянцевая поверхность экрана подчёркивает насыщенность цветов и детализацию, а режим защиты зрения снижает нагрузку на глаза при длительной работе. Что умеет ноутбук в плане производительности и памяти? Apple M5 с 10 ядрами (4 высокопроизводительных и 6 энергоэффективных) работает на частоте до 4 ГГц и справляется со сложными задачами. Интегрированный графический процессор с 10 ядрами поддерживает трассировку лучей, расширяя возможности для работы с 3D-графикой и видео. Оперативная память объёмом 16 ГБ с пропускной способностью 153 ГБ/с распаяна на плате, что исключает возможность апгрейда. Встроенный SSD на 512 ГБ быстро загружает программы и файлы, хотя заменить или расширить накопитель нельзя. Удобно ли пользоваться и как ноутбук впишется в рабочее пространство? Корпус выполнен из алюминия с матовой внешней поверхностью в цвете «чёрный космос», придавая устройству строгий и современный вид. Клавиатура с белой подсветкой и русско-английской раскладкой подходит для работы в любых условиях освещения. Отсутствие цифрового блока компенсируется компактностью и эргономикой. Трекпад Force Touch даёт точное позиционирование и расширенные жесты. Веб-камера с разрешением 12 Мп и записью видео в 1080p расположена над экраном для видеоконференций. Встроенные стереодинамики мощностью 6 Вт и три микрофона создают звук высокого качества и улучшают передачу голоса. Сканер отпечатка пальца повышает безопасность и ускоряет вход в систему.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 171 420 руб.42855 руб. в СплитНоутбук Asus V16 V3607VP-RP031 Core 7 240H 32Gb SSD1Tb NVIDIA Ge...
-
В наличииЦена 174 360 руб.43590 руб. в СплитLenovo ThinkPad T14 G6 [21QC007UCD] (КЛАВ.РУС.ГРАВ.) 14" {WUXGA ...
-
В наличииЦена 176 170 руб.44043 руб. в СплитНоутбук ASUS Zenbook S16 UM5606GA-SS179W AMD Ryzen AI 9 HX 465/3...
-
В наличииЦена 178 470 руб.44618 руб. в СплитНоутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UP-S8051 Ryzen 7 260 32Gb SSD1T...
-
В наличииЦена 182 300 руб.45575 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD...
-
В наличииЦена 182 520 руб.45630 руб. в СплитНоутбук Asus Zenbook S 16 OLED UM5606GA-SS261W Ryzen AI 9 465 32...
-
В наличииЦена 188 140 руб.47035 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkPad T14s G6 Core Ultra 7 268V 32Gb SSD1Tb In...
-
В наличииЦена 193 790 руб.48448 руб. в СплитНоутбук Honor MagicBook Pro 16 2025 Hunter 16" IPS 3K Ul9 285H/3...
-
В наличииЦена 195 780 руб.48945 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Edition 14" Touch Ult...
-
В наличииЦена 198 300 руб.49575 руб. в СплитНоутбук Asus ROG Strix G16 G614PP-S5119 Ryzen 9 8940HX 32Gb SSD1...
-
В наличииЦена 203 770 руб.50943 руб. в СплитНоутбук Asus ZenBook Duo UX8406CA-QL345X Core Ultra 7 255H 32Gb ...
-
В наличииЦена 212 430 руб.53108 руб. в СплитНоутбук Asus Zenbook A16 UX3607OA-SQ013W 16" 3K OLED Snapdragon ...
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 14.2" Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS silver WiFi BT Cam (MDE44LL/A)