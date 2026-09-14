Описание товара Ноутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 14.2" Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS silver WiFi BT Cam (MDE44LL/A)

Apple MacBook Pro A3434 подходит для работы с графикой, видео, программированием и учебы благодаря производительному процессору и современным технологиям. Устройство сочетает производительность, экран высокого разрешения и удобство использования в компактном корпусе. Достаточно ли экрана для комфортной работы и развлечений? Экран с диагональю 14.2" и разрешением 3024x1964 создаёт чёткое и детализированное изображение с плотностью 254 пикселя на дюйм. Технология Liquid Retina XDR на базе IPS-матрицы работает с яркостью до 1600 кд/м? и контрастностью 1000000 к 1, улучшая передачу цветов и глубину чёрного. Частота обновления 120 Гц делает анимацию плавной, а поддержка HDR и режим True Tone адаптируют цветопередачу под освещение. Угол обзора 170-178° сохраняет качество картинки при любом положении пользователя. Глянцевая поверхность экрана подчёркивает насыщенность цветов и детализацию, а режим защиты зрения снижает нагрузку на глаза при длительной работе. Что умеет ноутбук в плане производительности и памяти? Apple M5 с 10 ядрами (4 высокопроизводительных и 6 энергоэффективных) работает на частоте до 4 ГГц и справляется со сложными задачами. Интегрированный графический процессор с 10 ядрами поддерживает трассировку лучей, расширяя возможности для работы с 3D-графикой и видео. Оперативная память объёмом 16 ГБ с пропускной способностью 153 ГБ/с распаяна на плате, что исключает возможность апгрейда. Встроенный SSD на 512 ГБ быстро загружает программы и файлы, хотя заменить или расширить накопитель нельзя. Удобно ли пользоваться и как ноутбук впишется в рабочее пространство? Корпус выполнен из алюминия с матовой внешней поверхностью в цвете «чёрный космос», придавая устройству строгий и современный вид. Клавиатура с белой подсветкой и русско-английской раскладкой подходит для работы в любых условиях освещения. Отсутствие цифрового блока компенсируется компактностью и эргономикой. Трекпад Force Touch даёт точное позиционирование и расширенные жесты. Веб-камера с разрешением 12 Мп и записью видео в 1080p расположена над экраном для видеоконференций. Встроенные стереодинамики мощностью 6 Вт и три микрофона создают звук высокого качества и улучшают передачу голоса. Сканер отпечатка пальца повышает безопасность и ускоряет вход в систему.