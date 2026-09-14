Top.Mail.Ru
Ноутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 14.2" Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS silver WiFi BT Cam (MDE44LL/A) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 14.2" Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS silver WiFi BT Cam (MDE44LL/A)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS silver WiFi BT Cam (MDE44LL/A) - фото 1
Ноутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS silver WiFi BT Cam (MDE44LL/A) - фото 2
Ноутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS silver WiFi BT Cam (MDE44LL/A) - фото 3
Ноутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS silver WiFi BT Cam (MDE44LL/A) - фото 4
Ноутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS silver WiFi BT Cam (MDE44LL/A) - фото 5
Ноутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS silver WiFi BT Cam (MDE44LL/A) - фото 6
Ноутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS silver WiFi BT Cam (MDE44LL/A) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Apple MacBook Pro
  • Ноутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS silver WiFi BT Cam (MDE44LL/A) - фото 1
  • Ноутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS silver WiFi BT Cam (MDE44LL/A) - фото 2
  • Ноутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS silver WiFi BT Cam (MDE44LL/A) - фото 3
  • Ноутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS silver WiFi BT Cam (MDE44LL/A) - фото 4
  • Ноутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS silver WiFi BT Cam (MDE44LL/A) - фото 5
  • Ноутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS silver WiFi BT Cam (MDE44LL/A) - фото 6
  • Ноутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS silver WiFi BT Cam (MDE44LL/A) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
177 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734293
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Apple MacBook Pro
Серия процессора
Apple M5
Модель процессора
M5
Количество ядер процессора
10
Тип накопителя
SSD
Графический контроллер
Apple M5 10 GPU
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB Type-C
3
Видео интерфейсы
3 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
4.2

Описание товара Ноутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 14.2" Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS silver WiFi BT Cam (MDE44LL/A)

Apple MacBook Pro A3434 подходит для работы с графикой, видео, программированием и учебы благодаря производительному процессору и современным технологиям. Устройство сочетает производительность, экран высокого разрешения и удобство использования в компактном корпусе. Достаточно ли экрана для комфортной работы и развлечений? Экран с диагональю 14.2" и разрешением 3024x1964 создаёт чёткое и детализированное изображение с плотностью 254 пикселя на дюйм. Технология Liquid Retina XDR на базе IPS-матрицы работает с яркостью до 1600 кд/м? и контрастностью 1000000 к 1, улучшая передачу цветов и глубину чёрного. Частота обновления 120 Гц делает анимацию плавной, а поддержка HDR и режим True Tone адаптируют цветопередачу под освещение. Угол обзора 170-178° сохраняет качество картинки при любом положении пользователя. Глянцевая поверхность экрана подчёркивает насыщенность цветов и детализацию, а режим защиты зрения снижает нагрузку на глаза при длительной работе. Что умеет ноутбук в плане производительности и памяти? Apple M5 с 10 ядрами (4 высокопроизводительных и 6 энергоэффективных) работает на частоте до 4 ГГц и справляется со сложными задачами. Интегрированный графический процессор с 10 ядрами поддерживает трассировку лучей, расширяя возможности для работы с 3D-графикой и видео. Оперативная память объёмом 16 ГБ с пропускной способностью 153 ГБ/с распаяна на плате, что исключает возможность апгрейда. Встроенный SSD на 512 ГБ быстро загружает программы и файлы, хотя заменить или расширить накопитель нельзя. Удобно ли пользоваться и как ноутбук впишется в рабочее пространство? Корпус выполнен из алюминия с матовой внешней поверхностью в цвете «чёрный космос», придавая устройству строгий и современный вид. Клавиатура с белой подсветкой и русско-английской раскладкой подходит для работы в любых условиях освещения. Отсутствие цифрового блока компенсируется компактностью и эргономикой. Трекпад Force Touch даёт точное позиционирование и расширенные жесты. Веб-камера с разрешением 12 Мп и записью видео в 1080p расположена над экраном для видеоконференций. Встроенные стереодинамики мощностью 6 Вт и три микрофона создают звук высокого качества и улучшают передачу голоса. Сканер отпечатка пальца повышает безопасность и ускоряет вход в систему.

Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 14.2" Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS silver WiFi BT Cam (MDE44LL/A)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Apple MacBook Pro
Серия процессора
Apple M5
Модель процессора
M5
Количество ядер процессора
10
Тип накопителя
SSD
Графический контроллер
Apple M5 10 GPU
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB Type-C
3
Видео интерфейсы
3 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Развернуть
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Страна производитель
Китай
Описание
Apple MacBook Pro A3434 подходит для работы с графикой, видео, программированием и учебы благодаря производительному процессору и современным технологиям. Устройство сочетает производительность, экран высокого разрешения и удобство использования в компактном корпусе. Достаточно ли экрана для комфортной работы и развлечений? Экран с диагональю 14.2" и разрешением 3024x1964 создаёт чёткое и детализированное изображение с плотностью 254 пикселя на дюйм. Технология Liquid Retina XDR на базе IPS-матрицы работает с яркостью до 1600 кд/м? и контрастностью 1000000 к 1, улучшая передачу цветов и глубину чёрного. Частота обновления 120 Гц делает анимацию плавной, а поддержка HDR и режим True Tone адаптируют цветопередачу под освещение. Угол обзора 170-178° сохраняет качество картинки при любом положении пользователя. Глянцевая поверхность экрана подчёркивает насыщенность цветов и детализацию, а режим защиты зрения снижает нагрузку на глаза при длительной работе. Что умеет ноутбук в плане производительности и памяти? Apple M5 с 10 ядрами (4 высокопроизводительных и 6 энергоэффективных) работает на частоте до 4 ГГц и справляется со сложными задачами. Интегрированный графический процессор с 10 ядрами поддерживает трассировку лучей, расширяя возможности для работы с 3D-графикой и видео. Оперативная память объёмом 16 ГБ с пропускной способностью 153 ГБ/с распаяна на плате, что исключает возможность апгрейда. Встроенный SSD на 512 ГБ быстро загружает программы и файлы, хотя заменить или расширить накопитель нельзя. Удобно ли пользоваться и как ноутбук впишется в рабочее пространство? Корпус выполнен из алюминия с матовой внешней поверхностью в цвете «чёрный космос», придавая устройству строгий и современный вид. Клавиатура с белой подсветкой и русско-английской раскладкой подходит для работы в любых условиях освещения. Отсутствие цифрового блока компенсируется компактностью и эргономикой. Трекпад Force Touch даёт точное позиционирование и расширенные жесты. Веб-камера с разрешением 12 Мп и записью видео в 1080p расположена над экраном для видеоконференций. Встроенные стереодинамики мощностью 6 Вт и три микрофона создают звук высокого качества и улучшают передачу голоса. Сканер отпечатка пальца повышает безопасность и ускоряет вход в систему.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 14.2" Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS silver WiFi BT Cam (MDE44LL/A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...