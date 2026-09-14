Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G12 Core Ultra 7 155U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21KC00A7US)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G12 Core Ultra 7 155U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21KC00A7US)
Этот ноутбук Lenovo создан для динамичных и требовательных к производительности пользователей. Его сверхлёгкий вес — всего 1,08 кг — позволяет брать устройство с собой куда угодно, не ощущая лишней тяжести. Эффектная и надёжная конструкция с элементами алюминия и пластика гармонично сочетает стиль и практичность. Большой сенсорный экран с диагональю 14 дюймов и чётким разрешением 1920x1200 дарит комфорт при работе и просмотре контента. Мощный процессор Intel Core Ultra 7 и внушительные 32 Гб оперативной памяти отлично справятся с любыми задачами — от сложных рабочих проектов до мультитаскинга. Быстрый SSD на 512 Гб обеспечит мгновенный запуск и хранение всего, что важно. Работайте комфортно даже в темноте благодаря подсветке клавиатуры, а встроенный сканер отпечатка пальца сохранит ваши данные под защитой. Современная версия Bluetooth 5.3 добавит удобства при беспроводном подключении устройств. Операционная система Windows 11 Pro обеспечивает высокий уровень безопасности и широкие возможности для работы и творчества.
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Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G12 Core Ultra 7 155U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21KC00A7US)