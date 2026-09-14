Ноутбук HP EliteBook X Flip G1i Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14" IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 dk.blue WiFi BT Cam (BA0C9ET)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук HP EliteBook X Flip G1i Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14" IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 dk.blue WiFi BT Cam (BA0C9ET)
HP сочетает стильный алюминиевый корпус с высокой производительностью. Компактный 14-дюймовый сенсорный экран с IPS-матрицей порадует яркой и чёткой картинкой, а лёгкое управление открывает новые возможности для работы и творчества. Мощный 8-ядерный процессор Intel и 32 Гб оперативной памяти LPDDR5x легко справляются с профессиональными задачами, а внушительный SSD на 1024 Гб позволяет хранить все важные файлы локально. Современная версия Bluetooth v5.4 обеспечивает стабильное и быстрое соединение с аксессуарами. Продуманная защита благодаря сканеру отпечатка пальца, подсветка клавиатуры для комфорта в любое время суток и быстрая работа под управлением Windows 11 Pro — всё для удобства и продуктивности в одном устройстве.
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Отзывы о товаре Ноутбук HP EliteBook X Flip G1i Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14" IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 dk.blue WiFi BT Cam (BA0C9ET)