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Ноутбук HP EliteBook X Flip G1i Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14" IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 dk.blue WiFi BT Cam (BA0C9ET) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук HP EliteBook X Flip G1i Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14" IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 dk.blue WiFi BT Cam (BA0C9ET)

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Ноутбук HP EliteBook X Flip G1i Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 dk.blue WiFi BT Cam (BA0C9ET) - фото 1
Ноутбук HP EliteBook X Flip G1i Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 dk.blue WiFi BT Cam (BA0C9ET) - фото 2
Ноутбук HP EliteBook X Flip G1i Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 dk.blue WiFi BT Cam (BA0C9ET) - фото 3
Ноутбук HP EliteBook X Flip G1i Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 dk.blue WiFi BT Cam (BA0C9ET) - фото 4
Ноутбук HP EliteBook X Flip G1i Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 dk.blue WiFi BT Cam (BA0C9ET) - фото 5
Ноутбук HP EliteBook X Flip G1i Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 dk.blue WiFi BT Cam (BA0C9ET) - фото 6
Ноутбук HP EliteBook X Flip G1i Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 dk.blue WiFi BT Cam (BA0C9ET) - фото 7
Ноутбук HP EliteBook X Flip G1i Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 dk.blue WiFi BT Cam (BA0C9ET) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
HP EliteBook X Flip G1i
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук HP EliteBook X Flip G1i Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 dk.blue WiFi BT Cam (BA0C9ET) - фото 1
  • Ноутбук HP EliteBook X Flip G1i Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 dk.blue WiFi BT Cam (BA0C9ET) - фото 2
  • Ноутбук HP EliteBook X Flip G1i Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 dk.blue WiFi BT Cam (BA0C9ET) - фото 3
  • Ноутбук HP EliteBook X Flip G1i Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 dk.blue WiFi BT Cam (BA0C9ET) - фото 4
  • Ноутбук HP EliteBook X Flip G1i Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 dk.blue WiFi BT Cam (BA0C9ET) - фото 5
  • Ноутбук HP EliteBook X Flip G1i Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 dk.blue WiFi BT Cam (BA0C9ET) - фото 6
  • Ноутбук HP EliteBook X Flip G1i Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 dk.blue WiFi BT Cam (BA0C9ET) - фото 7
  • Ноутбук HP EliteBook X Flip G1i Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 dk.blue WiFi BT Cam (BA0C9ET) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
206 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734288
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP EliteBook X Flip G1i
Трансформер
да
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
258V
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
56 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.27

Описание товара Ноутбук HP EliteBook X Flip G1i Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14" IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 dk.blue WiFi BT Cam (BA0C9ET)

HP сочетает стильный алюминиевый корпус с высокой производительностью. Компактный 14-дюймовый сенсорный экран с IPS-матрицей порадует яркой и чёткой картинкой, а лёгкое управление открывает новые возможности для работы и творчества. Мощный 8-ядерный процессор Intel и 32 Гб оперативной памяти LPDDR5x легко справляются с профессиональными задачами, а внушительный SSD на 1024 Гб позволяет хранить все важные файлы локально. Современная версия Bluetooth v5.4 обеспечивает стабильное и быстрое соединение с аксессуарами. Продуманная защита благодаря сканеру отпечатка пальца, подсветка клавиатуры для комфорта в любое время суток и быстрая работа под управлением Windows 11 Pro — всё для удобства и продуктивности в одном устройстве.

Отзывы о товаре Ноутбук HP EliteBook X Flip G1i Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14" IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 dk.blue WiFi BT Cam (BA0C9ET)




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP EliteBook X Flip G1i
Трансформер
да
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
258V
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
56 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
HP сочетает стильный алюминиевый корпус с высокой производительностью. Компактный 14-дюймовый сенсорный экран с IPS-матрицей порадует яркой и чёткой картинкой, а лёгкое управление открывает новые возможности для работы и творчества. Мощный 8-ядерный процессор Intel и 32 Гб оперативной памяти LPDDR5x легко справляются с профессиональными задачами, а внушительный SSD на 1024 Гб позволяет хранить все важные файлы локально. Современная версия Bluetooth v5.4 обеспечивает стабильное и быстрое соединение с аксессуарами. Продуманная защита благодаря сканеру отпечатка пальца, подсветка клавиатуры для комфорта в любое время суток и быстрая работа под управлением Windows 11 Pro — всё для удобства и продуктивности в одном устройстве.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук HP EliteBook X Flip G1i Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14" IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 dk.blue WiFi BT Cam (BA0C9ET) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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