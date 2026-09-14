Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IRL Core 7 240H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SG000MAU)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IRL Core 7 240H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SG000MAU)
Ноутбук Lenovo — это идеальное сочетание производительности и эстетики, заключенное в легкий и прочный алюминиевый корпус. Весом всего 1,36 кг, этот портативный компьютер станет надежным спутником в любых условиях. Оснащенный 14-дюймовым экраном с разрешением 1920x1200, он обеспечивает четкое и яркое изображение, что делает его отличным выбором для работы и развлечений. Под капотом скрывается мощный процессор от Intel и 16 Гб оперативной памяти, которые гарантируют быструю и плавную работу даже самых требовательных приложений. Храните все необходимые данные на вместительном SSD-накопителе объемом 512 Гб, обеспечивающем молниеносную скорость доступа к файлам. Работает ноутбук под управлением новейшей операционной системы Windows 11 Pro, предлагающей интуитивно понятный интерфейс и повышенную безопасность. Для дополнительной защиты и удобства входа предусмотрен сканер отпечатка пальца. Особенности этого устройства включают встроенный кард-ридер и единственный порт USB Type-C, что добавляет удобства и совместимости с современными аксессуарами. Клавиатура с подсветкой позволяет комфортно работать в условиях низкой освещенности. Подключение с другими устройствами возможно благодаря версии Bluetooth 5.3, что обеспечивает стабильное и быстрое соединение. Несмотря на встроенную видеокарту, ноутбук демонстрирует высокую производительность, справляясь с повседневными задачами и обеспечивая качественный опыт работы. Этот ноутбук Lenovo — идеальный выбор для тех, кто ценит стабильность и производительность в сочетании с элегантным дизайном.
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Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IRL Core 7 240H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SG000MAU)