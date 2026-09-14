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Ноутбук Maibenben X16F-R98957T Ryzen 9 8940HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16" IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16F-R98957T0JGRHG4E10) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Maibenben X16F-R98957T Ryzen 9 8940HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16" IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16F-R98957T0JGRHG4E10)

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Ноутбук Maibenben X16F-R98957T Ryzen 9 8940HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16F-R98957T0JGRHG4E10) - фото 1
Ноутбук Maibenben X16F-R98957T Ryzen 9 8940HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16F-R98957T0JGRHG4E10) - фото 2
Ноутбук Maibenben X16F-R98957T Ryzen 9 8940HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16F-R98957T0JGRHG4E10) - фото 3
Ноутбук Maibenben X16F-R98957T Ryzen 9 8940HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16F-R98957T0JGRHG4E10) - фото 4
Ноутбук Maibenben X16F-R98957T Ryzen 9 8940HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16F-R98957T0JGRHG4E10) - фото 5
Ноутбук Maibenben X16F-R98957T Ryzen 9 8940HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16F-R98957T0JGRHG4E10) - фото 6
Ноутбук Maibenben X16F-R98957T Ryzen 9 8940HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16F-R98957T0JGRHG4E10) - фото 7
Ноутбук Maibenben X16F-R98957T Ryzen 9 8940HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16F-R98957T0JGRHG4E10) - фото 8
Ноутбук Maibenben X16F-R98957T Ryzen 9 8940HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16F-R98957T0JGRHG4E10) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Maibenben X16F
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Maibenben X16F-R98957T Ryzen 9 8940HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16F-R98957T0JGRHG4E10) - фото 1
  • Ноутбук Maibenben X16F-R98957T Ryzen 9 8940HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16F-R98957T0JGRHG4E10) - фото 2
  • Ноутбук Maibenben X16F-R98957T Ryzen 9 8940HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16F-R98957T0JGRHG4E10) - фото 3
  • Ноутбук Maibenben X16F-R98957T Ryzen 9 8940HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16F-R98957T0JGRHG4E10) - фото 4
  • Ноутбук Maibenben X16F-R98957T Ryzen 9 8940HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16F-R98957T0JGRHG4E10) - фото 5
  • Ноутбук Maibenben X16F-R98957T Ryzen 9 8940HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16F-R98957T0JGRHG4E10) - фото 6
  • Ноутбук Maibenben X16F-R98957T Ryzen 9 8940HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16F-R98957T0JGRHG4E10) - фото 7
  • Ноутбук Maibenben X16F-R98957T Ryzen 9 8940HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16F-R98957T0JGRHG4E10) - фото 8
  • Ноутбук Maibenben X16F-R98957T Ryzen 9 8940HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16F-R98957T0JGRHG4E10) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
182 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734282
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Характеристики

Бренд
Maibenben
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Maibenben X16F
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
300
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 9
Модель процессора
8940HX
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070 Ti
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
12
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, MiniDisplayPort
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000/2500 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
80 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
3.4

Описание товара Ноутбук Maibenben X16F-R98957T Ryzen 9 8940HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16" IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16F-R98957T0JGRHG4E10)

Maibenben представляет мощный и современный ноутбук, который станет идеальным выбором для тех, кто ценит производительность и надежность. Эта модель оснащена передовой серии процессором AMD Ryzen 9 с 16 ядрами и частотой 2,4 ГГц, что обеспечивает плавное выполнение многозадачных операций и высокую вычислительную мощность для самых требовательных приложений и игр. Ноутбук оборудован 16-дюймовым экраном с разрешением 2560x1600 пикселей и высокой частотой обновления 300 Гц, который подарит вам четкое и яркое изображение. Используемая IPS-матрица гарантирует широкие углы обзора и точную цветопередачу, делая каждую деталь на экране насыщенной и реалистичной. Оперативная память объемом 32 ГБ типа DDR5 обеспечивает быструю работу системы и легкость при переключении между заданиями. Вместительный SSD накопитель на 1024 ГБ позволяет хранить все ваши файлы, приложения и медиа в одном месте, обеспечивая мгновенный доступ к ним без задержек. С Bluetooth версии 5.2 вы сможете подключать все необходимые беспроводные устройства без потери качества соединения. При весе всего в 2,3 кг, этот ноутбук достаточно портативен для поездок и удобен для работы на разных площадках. Устройство работает под управлением операционной системы Windows 11 Home, предлагающей инновационные функции и современный интуитивно понятный интерфейс, который улучшит ваш опыт взаимодействия с компьютером. Элегантный и производительный ноутбук от Maibenben станет надежным спутником для любого пользователя, будь то профессиональная работа, учеба или игровая активность.

Отзывы о товаре Ноутбук Maibenben X16F-R98957T Ryzen 9 8940HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16" IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16F-R98957T0JGRHG4E10)




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Характеристики
Бренд
Maibenben
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Maibenben X16F
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
300
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 9
Развернуть
Модель процессора
8940HX
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070 Ti
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
12
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, MiniDisplayPort
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000/2500 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
80 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Maibenben представляет мощный и современный ноутбук, который станет идеальным выбором для тех, кто ценит производительность и надежность. Эта модель оснащена передовой серии процессором AMD Ryzen 9 с 16 ядрами и частотой 2,4 ГГц, что обеспечивает плавное выполнение многозадачных операций и высокую вычислительную мощность для самых требовательных приложений и игр. Ноутбук оборудован 16-дюймовым экраном с разрешением 2560x1600 пикселей и высокой частотой обновления 300 Гц, который подарит вам четкое и яркое изображение. Используемая IPS-матрица гарантирует широкие углы обзора и точную цветопередачу, делая каждую деталь на экране насыщенной и реалистичной. Оперативная память объемом 32 ГБ типа DDR5 обеспечивает быструю работу системы и легкость при переключении между заданиями. Вместительный SSD накопитель на 1024 ГБ позволяет хранить все ваши файлы, приложения и медиа в одном месте, обеспечивая мгновенный доступ к ним без задержек. С Bluetooth версии 5.2 вы сможете подключать все необходимые беспроводные устройства без потери качества соединения. При весе всего в 2,3 кг, этот ноутбук достаточно портативен для поездок и удобен для работы на разных площадках. Устройство работает под управлением операционной системы Windows 11 Home, предлагающей инновационные функции и современный интуитивно понятный интерфейс, который улучшит ваш опыт взаимодействия с компьютером. Элегантный и производительный ноутбук от Maibenben станет надежным спутником для любого пользователя, будь то профессиональная работа, учеба или игровая активность.
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Отзывы


Ноутбук Maibenben X16F-R98957T Ryzen 9 8940HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16" IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16F-R98957T0JGRHG4E10) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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