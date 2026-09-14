Ноутбук Maibenben X16F-R98957T Ryzen 9 8940HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16" IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16F-R98957T0JGRHG4E10)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Maibenben X16F-R98957T Ryzen 9 8940HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16" IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16F-R98957T0JGRHG4E10)
Maibenben представляет мощный и современный ноутбук, который станет идеальным выбором для тех, кто ценит производительность и надежность. Эта модель оснащена передовой серии процессором AMD Ryzen 9 с 16 ядрами и частотой 2,4 ГГц, что обеспечивает плавное выполнение многозадачных операций и высокую вычислительную мощность для самых требовательных приложений и игр. Ноутбук оборудован 16-дюймовым экраном с разрешением 2560x1600 пикселей и высокой частотой обновления 300 Гц, который подарит вам четкое и яркое изображение. Используемая IPS-матрица гарантирует широкие углы обзора и точную цветопередачу, делая каждую деталь на экране насыщенной и реалистичной. Оперативная память объемом 32 ГБ типа DDR5 обеспечивает быструю работу системы и легкость при переключении между заданиями. Вместительный SSD накопитель на 1024 ГБ позволяет хранить все ваши файлы, приложения и медиа в одном месте, обеспечивая мгновенный доступ к ним без задержек. С Bluetooth версии 5.2 вы сможете подключать все необходимые беспроводные устройства без потери качества соединения. При весе всего в 2,3 кг, этот ноутбук достаточно портативен для поездок и удобен для работы на разных площадках. Устройство работает под управлением операционной системы Windows 11 Home, предлагающей инновационные функции и современный интуитивно понятный интерфейс, который улучшит ваш опыт взаимодействия с компьютером. Элегантный и производительный ноутбук от Maibenben станет надежным спутником для любого пользователя, будь то профессиональная работа, учеба или игровая активность.
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Отзывы о товаре Ноутбук Maibenben X16F-R98957T Ryzen 9 8940HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16" IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16F-R98957T0JGRHG4E10)