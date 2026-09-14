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Ноутбук Maibenben M16B-R574UM Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16" IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home silver WiFi BT Cam 4825mAh (M16B-R574UM0B14HS3E10) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Maibenben M16B-R574UM Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16" IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home silver WiFi BT Cam 4825mAh (M16B-R574UM0B14HS3E10)

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Ноутбук Maibenben M16B-R574UM Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home silver WiFi BT Cam 4825mAh (M16B-R574UM0B14HS3E10) - фото 1
Ноутбук Maibenben M16B-R574UM Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home silver WiFi BT Cam 4825mAh (M16B-R574UM0B14HS3E10) - фото 2
Ноутбук Maibenben M16B-R574UM Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home silver WiFi BT Cam 4825mAh (M16B-R574UM0B14HS3E10) - фото 3
Ноутбук Maibenben M16B-R574UM Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home silver WiFi BT Cam 4825mAh (M16B-R574UM0B14HS3E10) - фото 4
Ноутбук Maibenben M16B-R574UM Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home silver WiFi BT Cam 4825mAh (M16B-R574UM0B14HS3E10) - фото 5
Ноутбук Maibenben M16B-R574UM Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home silver WiFi BT Cam 4825mAh (M16B-R574UM0B14HS3E10) - фото 6
Ноутбук Maibenben M16B-R574UM Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home silver WiFi BT Cam 4825mAh (M16B-R574UM0B14HS3E10) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Maibenben M16B
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Maibenben M16B-R574UM Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home silver WiFi BT Cam 4825mAh (M16B-R574UM0B14HS3E10) - фото 1
  • Ноутбук Maibenben M16B-R574UM Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home silver WiFi BT Cam 4825mAh (M16B-R574UM0B14HS3E10) - фото 2
  • Ноутбук Maibenben M16B-R574UM Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home silver WiFi BT Cam 4825mAh (M16B-R574UM0B14HS3E10) - фото 3
  • Ноутбук Maibenben M16B-R574UM Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home silver WiFi BT Cam 4825mAh (M16B-R574UM0B14HS3E10) - фото 4
  • Ноутбук Maibenben M16B-R574UM Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home silver WiFi BT Cam 4825mAh (M16B-R574UM0B14HS3E10) - фото 5
  • Ноутбук Maibenben M16B-R574UM Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home silver WiFi BT Cam 4825mAh (M16B-R574UM0B14HS3E10) - фото 6
  • Ноутбук Maibenben M16B-R574UM Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home silver WiFi BT Cam 4825mAh (M16B-R574UM0B14HS3E10) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
43 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734280
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Характеристики

Бренд
Maibenben
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Maibenben M16B
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
7430U
Частота процессора, ГГц
2.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v4.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
55 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.7

Описание товара Ноутбук Maibenben M16B-R574UM Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16" IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home silver WiFi BT Cam 4825mAh (M16B-R574UM0B14HS3E10)

Ноутбук Maibenben с диагональю экрана 16 дюймов создан для тех, кто ценит простор рабочей области и комфорт при просмотре мультимедиа. Картинка получается чёткой и насыщенной благодаря IPS-матрице и разрешению 1920x1200 — отлично подходит для работы с графикой и фильмов. Мощный графический контроллер AMD Radeon Graphics и процессор AMD позволяют легко справляться с повседневными и творческими задачами. Объём оперативной памяти 8 Гб DDR4 обеспечивает быструю работу приложений, а SSD на 512 Гб — молниеносную загрузку системы и большое хранилище под файлы. Ноутбук весит всего 1,89 кг — его удобно брать с собой и использовать в дороге. Встроенный кард-ридер предоставляет быстрый доступ к памяти фотоаппарата или другой техники. Серебристый цвет корпуса придаёт стильный и современный вид. Версия Bluetooth v4.2 позволяет быстро подключать совместимые устройства. Один USB 2.0-порт удобно использовать для периферии. Maibenben — сочетание продуманного оснащения и привлекательного дизайна.

Отзывы о товаре Ноутбук Maibenben M16B-R574UM Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16" IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home silver WiFi BT Cam 4825mAh (M16B-R574UM0B14HS3E10)




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Характеристики
Бренд
Maibenben
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Maibenben M16B
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Развернуть
Модель процессора
7430U
Частота процессора, ГГц
2.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v4.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
55 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Maibenben с диагональю экрана 16 дюймов создан для тех, кто ценит простор рабочей области и комфорт при просмотре мультимедиа. Картинка получается чёткой и насыщенной благодаря IPS-матрице и разрешению 1920x1200 — отлично подходит для работы с графикой и фильмов. Мощный графический контроллер AMD Radeon Graphics и процессор AMD позволяют легко справляться с повседневными и творческими задачами. Объём оперативной памяти 8 Гб DDR4 обеспечивает быструю работу приложений, а SSD на 512 Гб — молниеносную загрузку системы и большое хранилище под файлы. Ноутбук весит всего 1,89 кг — его удобно брать с собой и использовать в дороге. Встроенный кард-ридер предоставляет быстрый доступ к памяти фотоаппарата или другой техники. Серебристый цвет корпуса придаёт стильный и современный вид. Версия Bluetooth v4.2 позволяет быстро подключать совместимые устройства. Один USB 2.0-порт удобно использовать для периферии. Maibenben — сочетание продуманного оснащения и привлекательного дизайна.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Maibenben M16B-R574UM Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16" IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home silver WiFi BT Cam 4825mAh (M16B-R574UM0B14HS3E10) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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