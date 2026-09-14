Ноутбук Maibenben M16B-R574UM Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16" IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home silver WiFi BT Cam 4825mAh (M16B-R574UM0B14HS3E10)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Maibenben M16B-R574UM Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16" IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home silver WiFi BT Cam 4825mAh (M16B-R574UM0B14HS3E10)
Ноутбук Maibenben с диагональю экрана 16 дюймов создан для тех, кто ценит простор рабочей области и комфорт при просмотре мультимедиа. Картинка получается чёткой и насыщенной благодаря IPS-матрице и разрешению 1920x1200 — отлично подходит для работы с графикой и фильмов. Мощный графический контроллер AMD Radeon Graphics и процессор AMD позволяют легко справляться с повседневными и творческими задачами. Объём оперативной памяти 8 Гб DDR4 обеспечивает быструю работу приложений, а SSD на 512 Гб — молниеносную загрузку системы и большое хранилище под файлы. Ноутбук весит всего 1,89 кг — его удобно брать с собой и использовать в дороге. Встроенный кард-ридер предоставляет быстрый доступ к памяти фотоаппарата или другой техники. Серебристый цвет корпуса придаёт стильный и современный вид. Версия Bluetooth v4.2 позволяет быстро подключать совместимые устройства. Один USB 2.0-порт удобно использовать для периферии. Maibenben — сочетание продуманного оснащения и привлекательного дизайна.
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Отзывы о товаре Ноутбук Maibenben M16B-R574UM Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16" IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home silver WiFi BT Cam 4825mAh (M16B-R574UM0B14HS3E10)