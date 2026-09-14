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Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83DV0073PS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83DV0073PS)

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Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83DV0073PS) - фото 1
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83DV0073PS) - фото 2
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83DV0073PS) - фото 3
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83DV0073PS) - фото 4
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83DV0073PS) - фото 5
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83DV0073PS) - фото 6
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83DV0073PS) - фото 7
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83DV0073PS) - фото 8
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83DV0073PS) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo LOQ
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83DV0073PS) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83DV0073PS) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83DV0073PS) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83DV0073PS) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83DV0073PS) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83DV0073PS) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83DV0073PS) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83DV0073PS) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83DV0073PS) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
81 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734278
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo LOQ
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13450HX
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 3050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
60 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
3.2

Описание товара Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83DV0073PS)

Ноутбук Lenovo - это мощное и стильное устройство, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. С диагональю экрана 15,6 дюймов и разрешением 1920x1080, он обеспечивает потрясающее качество изображения, делая просмотр фильмов или работу с графикой удовольствием. Выполненный из пластика, ноутбук отличается современным дизайном и сравнительно лёгким весом в 2,38 кг, что делает его удобным для переноски. В сердце устройства находится мощный процессор от Intel, который в сочетании с 16 Гб оперативной памяти обеспечивает высокую производительность и быструю реакцию на любые задачи. Ноутбук оснащён дискретной видеокартой с 6 Гб видеопамяти, что делает его идеальным выбором для игр и работы с графически интенсивными приложениями. Для хранения данных предусмотрен SSD на 512 Гб, обеспечивающий быструю загрузку системы и программ. Несмотря на отсутствие предустановленной операционной системы, вы можете выбрать наиболее подходящую для своих нужд. Одной из приятных особенностей является наличие подсветки клавиатуры, что делает работу в тёмное время суток более комфортной. Среди интерфейсов стоит отметить наличие одного порта USB Type-C, обеспечивающего современное подключение и быстрое взаимодействие с периферийными устройствами. Версия Bluetooth 5.2 позволяет подключать беспроводные аксессуары с высокой скоростью и стабильностью связи. Ноутбук Lenovo - это отличное сочетание мощности и функциональности, подходящее для самых разнообразных типов пользователей, ищущих надежный и производительный инструмент для повседневных задач.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83DV0073PS)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo LOQ
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13450HX
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 3050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
60 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Lenovo - это мощное и стильное устройство, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. С диагональю экрана 15,6 дюймов и разрешением 1920x1080, он обеспечивает потрясающее качество изображения, делая просмотр фильмов или работу с графикой удовольствием. Выполненный из пластика, ноутбук отличается современным дизайном и сравнительно лёгким весом в 2,38 кг, что делает его удобным для переноски. В сердце устройства находится мощный процессор от Intel, который в сочетании с 16 Гб оперативной памяти обеспечивает высокую производительность и быструю реакцию на любые задачи. Ноутбук оснащён дискретной видеокартой с 6 Гб видеопамяти, что делает его идеальным выбором для игр и работы с графически интенсивными приложениями. Для хранения данных предусмотрен SSD на 512 Гб, обеспечивающий быструю загрузку системы и программ. Несмотря на отсутствие предустановленной операционной системы, вы можете выбрать наиболее подходящую для своих нужд. Одной из приятных особенностей является наличие подсветки клавиатуры, что делает работу в тёмное время суток более комфортной. Среди интерфейсов стоит отметить наличие одного порта USB Type-C, обеспечивающего современное подключение и быстрое взаимодействие с периферийными устройствами. Версия Bluetooth 5.2 позволяет подключать беспроводные аксессуары с высокой скоростью и стабильностью связи. Ноутбук Lenovo - это отличное сочетание мощности и функциональности, подходящее для самых разнообразных типов пользователей, ищущих надежный и производительный инструмент для повседневных задач.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83DV0073PS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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