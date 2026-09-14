Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 Core i7 13650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83DV0072PS)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 Core i7 13650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83DV0072PS)
Ноутбук Lenovo — идеальное решение для тех, кто ищет надежное устройство с современными характеристиками для работы и развлечений. Благодаря диагонали экрана 15,6 дюймов и разрешению 1920x1080, этот ноутбук обеспечивает четкое и яркое изображение, что делает его отличным выбором для просмотра мультимедиа и работы с графикой. Данный ноутбук оснащен 16 Гб оперативной памяти, что позволяет эффективно работать в многозадачном режиме и запускать ресурсоемкие приложения без задержек. Объем SSD на 512 Гб обеспечивает высокую скорость загрузки данных и достаточное пространство для хранения ваших файлов и программ. Производительность устройства поддерживается процессором от Intel, а наличие дискретной видеокарты с 6 Гб видеопамяти позволяет комфортно работать с графическими приложениями и играть в современные игры. Ноутбук имеет прочный пластиковый корпус, а его вес составляет 2,38 кг, что делает его достаточно портативным для повседневного использования. Клавиатура с подсветкой обеспечивает комфортное использование устройства в темное время суток. Для подключения внешних устройств предусмотрен USB Type-C порт, а также современная версия Bluetooth 5.2, что гарантирует быстрый и стабильный интерфейс связи с другими девайсами. Отличительной особенностью является наличие Li-Pol аккумулятора, который обеспечивает длительное время работы без подзарядки. Данный ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, что даёт пользователю возможность самостоятельно выбрать нужное программное обеспечение по своему усмотрению. Ноутбук Lenovo представляет собой сбалансированное сочетание мощности, функциональности и современного дизайна, делая его универсальным решением для самых разнообразных задач.
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Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 Core i7 13650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83DV0072PS)