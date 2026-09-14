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Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 Core i7 13650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83DV0072PS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 Core i7 13650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83DV0072PS)

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Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 Core i7 13650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83DV0072PS) - фото 1
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 Core i7 13650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83DV0072PS) - фото 2
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 Core i7 13650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83DV0072PS) - фото 3
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 Core i7 13650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83DV0072PS) - фото 4
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 Core i7 13650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83DV0072PS) - фото 5
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 Core i7 13650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83DV0072PS) - фото 6
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 Core i7 13650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83DV0072PS) - фото 7
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 Core i7 13650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83DV0072PS) - фото 8
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 Core i7 13650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83DV0072PS) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo LOQ
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 Core i7 13650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83DV0072PS) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 Core i7 13650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83DV0072PS) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 Core i7 13650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83DV0072PS) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 Core i7 13650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83DV0072PS) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 Core i7 13650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83DV0072PS) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 Core i7 13650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83DV0072PS) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 Core i7 13650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83DV0072PS) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 Core i7 13650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83DV0072PS) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 Core i7 13650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83DV0072PS) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
85 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734277
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo LOQ
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
13650HX
Частота процессора, ГГц
2.6
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 3050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
60 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.8

Описание товара Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 Core i7 13650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83DV0072PS)

Ноутбук Lenovo — идеальное решение для тех, кто ищет надежное устройство с современными характеристиками для работы и развлечений. Благодаря диагонали экрана 15,6 дюймов и разрешению 1920x1080, этот ноутбук обеспечивает четкое и яркое изображение, что делает его отличным выбором для просмотра мультимедиа и работы с графикой. Данный ноутбук оснащен 16 Гб оперативной памяти, что позволяет эффективно работать в многозадачном режиме и запускать ресурсоемкие приложения без задержек. Объем SSD на 512 Гб обеспечивает высокую скорость загрузки данных и достаточное пространство для хранения ваших файлов и программ. Производительность устройства поддерживается процессором от Intel, а наличие дискретной видеокарты с 6 Гб видеопамяти позволяет комфортно работать с графическими приложениями и играть в современные игры. Ноутбук имеет прочный пластиковый корпус, а его вес составляет 2,38 кг, что делает его достаточно портативным для повседневного использования. Клавиатура с подсветкой обеспечивает комфортное использование устройства в темное время суток. Для подключения внешних устройств предусмотрен USB Type-C порт, а также современная версия Bluetooth 5.2, что гарантирует быстрый и стабильный интерфейс связи с другими девайсами. Отличительной особенностью является наличие Li-Pol аккумулятора, который обеспечивает длительное время работы без подзарядки. Данный ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, что даёт пользователю возможность самостоятельно выбрать нужное программное обеспечение по своему усмотрению. Ноутбук Lenovo представляет собой сбалансированное сочетание мощности, функциональности и современного дизайна, делая его универсальным решением для самых разнообразных задач.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 Core i7 13650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83DV0072PS)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo LOQ
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
13650HX
Частота процессора, ГГц
2.6
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 3050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
60 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Lenovo — идеальное решение для тех, кто ищет надежное устройство с современными характеристиками для работы и развлечений. Благодаря диагонали экрана 15,6 дюймов и разрешению 1920x1080, этот ноутбук обеспечивает четкое и яркое изображение, что делает его отличным выбором для просмотра мультимедиа и работы с графикой. Данный ноутбук оснащен 16 Гб оперативной памяти, что позволяет эффективно работать в многозадачном режиме и запускать ресурсоемкие приложения без задержек. Объем SSD на 512 Гб обеспечивает высокую скорость загрузки данных и достаточное пространство для хранения ваших файлов и программ. Производительность устройства поддерживается процессором от Intel, а наличие дискретной видеокарты с 6 Гб видеопамяти позволяет комфортно работать с графическими приложениями и играть в современные игры. Ноутбук имеет прочный пластиковый корпус, а его вес составляет 2,38 кг, что делает его достаточно портативным для повседневного использования. Клавиатура с подсветкой обеспечивает комфортное использование устройства в темное время суток. Для подключения внешних устройств предусмотрен USB Type-C порт, а также современная версия Bluetooth 5.2, что гарантирует быстрый и стабильный интерфейс связи с другими девайсами. Отличительной особенностью является наличие Li-Pol аккумулятора, который обеспечивает длительное время работы без подзарядки. Данный ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, что даёт пользователю возможность самостоятельно выбрать нужное программное обеспечение по своему усмотрению. Ноутбук Lenovo представляет собой сбалансированное сочетание мощности, функциональности и современного дизайна, делая его универсальным решением для самых разнообразных задач.
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Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 Core i7 13650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83DV0072PS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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