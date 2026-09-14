Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 13700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE00YPPS)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 13700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE00YPPS)
Lenovo предлагает мощный и современный ноутбук с 15,6-дюймовым экраном Full HD — идеально подходит для учёбы, работы и развлечений. Яркая подсветка клавиатуры добавит комфорта, позволяя работать даже вечером. Благодаря 16 Гб оперативной памяти и дискретной видеокарте с 8 Гб видеопамяти ноутбук справится с многозадачностью, графические задачи и даже современные игры ему по плечу. SSD на 512 Гб обеспечит стремительную загрузку программ и быструю работу системы, а процессор Intel отвечает за стабильную производительность. Ноутбук весит 2,4 кг — прочный, но не тяжёлый, с ним будет удобно как дома, так и в поездках. Благодаря поддержке Bluetooth 5.2 легко подключать современные устройства, а порт USB Type-C добавляет универсальности для подключения аксессуаров. Модель поставляется без операционной системы — можно настроить всё под себя.
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Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 13700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE00YPPS)