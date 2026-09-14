Ноутбук HP ProBook 4 G1i Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (AT7K5AV)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук HP ProBook 4 G1i Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (AT7K5AV)
Ноутбук HP — это стильное и мощное устройство, идеально подходящее как для повседневных задач, так и для профессионального использования. Его корпус выполнен из прочного алюминия, обеспечивающего долговечность и современный внешний вид. С диагональю экрана 16 дюймов и разрешением 1920x1200, этот ноутбук предлагает яркие и четкие изображения, делая просмотр контента комфортным и приятным. Благодаря тонким рамкам экран обеспечивает более широкий угол обзора, что усиливает эффект погружения. Внутри устройства скрыт мощный процессор Intel Core Ultra 7 с 12 ядрами, обеспечивающий высокую производительность и поддерживающий многозадачность на максимальном уровне. Оперативная память объемом 16 Гб и SSD-накопитель на 512 Гб позволяют быстро обрабатывать данные и хранить все необходимые файлы под рукой. Устройство оснащено современной версией Bluetooth v5.3 для быстрого и стабильного подключения к другим устройствам. Для удобства пользователей предусмотрены два порта USB Type-C, которые обеспечивают быстрое подключение периферийных устройств и зарядку. Одним из приятных дополнений является наличие подсветки клавиатуры, позволяющей работать даже в условиях недостаточной освещенности. А встроенный сканер отпечатка пальца обеспечивает высокий уровень безопасности и позволяет быстро разблокировать доступ к данным. Несмотря на все свои возможности, ноутбук остается легким и портативным, с весом всего 1,74 кг, что делает его идеальным спутником для активных людей, которым важна мобильность и производительность в одном устройстве. Отсутствие предустановленной операционной системы позволяет пользователю самостоятельно выбрать подходящее программное обеспечение, исходя из своих предпочтений и нужд.
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Отзывы о товаре Ноутбук HP ProBook 4 G1i Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (AT7K5AV)