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Ноутбук HP ProBook 4 G1i Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (AT7K5AV) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук HP ProBook 4 G1i Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (AT7K5AV)

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Ноутбук HP ProBook 4 G1i Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (AT7K5AV) - фото 1
Ноутбук HP ProBook 4 G1i Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (AT7K5AV) - фото 2
Ноутбук HP ProBook 4 G1i Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (AT7K5AV) - фото 3
Ноутбук HP ProBook 4 G1i Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (AT7K5AV) - фото 4
Ноутбук HP ProBook 4 G1i Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (AT7K5AV) - фото 5
Ноутбук HP ProBook 4 G1i Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (AT7K5AV) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
HP ProBook 4 G1i
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
  • Ноутбук HP ProBook 4 G1i Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (AT7K5AV) - фото 1
  • Ноутбук HP ProBook 4 G1i Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (AT7K5AV) - фото 2
  • Ноутбук HP ProBook 4 G1i Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (AT7K5AV) - фото 3
  • Ноутбук HP ProBook 4 G1i Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (AT7K5AV) - фото 4
  • Ноутбук HP ProBook 4 G1i Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (AT7K5AV) - фото 5
  • Ноутбук HP ProBook 4 G1i Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (AT7K5AV) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
69 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734275
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
HP ProBook 4 G1i
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
Intel Core Ultra 7 255U
Частота процессора, ГГц
2
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Видео интерфейсы
HDMI
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.7

Описание товара Ноутбук HP ProBook 4 G1i Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (AT7K5AV)

Ноутбук HP — это стильное и мощное устройство, идеально подходящее как для повседневных задач, так и для профессионального использования. Его корпус выполнен из прочного алюминия, обеспечивающего долговечность и современный внешний вид. С диагональю экрана 16 дюймов и разрешением 1920x1200, этот ноутбук предлагает яркие и четкие изображения, делая просмотр контента комфортным и приятным. Благодаря тонким рамкам экран обеспечивает более широкий угол обзора, что усиливает эффект погружения. Внутри устройства скрыт мощный процессор Intel Core Ultra 7 с 12 ядрами, обеспечивающий высокую производительность и поддерживающий многозадачность на максимальном уровне. Оперативная память объемом 16 Гб и SSD-накопитель на 512 Гб позволяют быстро обрабатывать данные и хранить все необходимые файлы под рукой. Устройство оснащено современной версией Bluetooth v5.3 для быстрого и стабильного подключения к другим устройствам. Для удобства пользователей предусмотрены два порта USB Type-C, которые обеспечивают быстрое подключение периферийных устройств и зарядку. Одним из приятных дополнений является наличие подсветки клавиатуры, позволяющей работать даже в условиях недостаточной освещенности. А встроенный сканер отпечатка пальца обеспечивает высокий уровень безопасности и позволяет быстро разблокировать доступ к данным. Несмотря на все свои возможности, ноутбук остается легким и портативным, с весом всего 1,74 кг, что делает его идеальным спутником для активных людей, которым важна мобильность и производительность в одном устройстве. Отсутствие предустановленной операционной системы позволяет пользователю самостоятельно выбрать подходящее программное обеспечение, исходя из своих предпочтений и нужд.

Отзывы о товаре Ноутбук HP ProBook 4 G1i Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (AT7K5AV)




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
HP ProBook 4 G1i
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
Intel Core Ultra 7 255U
Частота процессора, ГГц
2
Развернуть
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Видео интерфейсы
HDMI
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук HP — это стильное и мощное устройство, идеально подходящее как для повседневных задач, так и для профессионального использования. Его корпус выполнен из прочного алюминия, обеспечивающего долговечность и современный внешний вид. С диагональю экрана 16 дюймов и разрешением 1920x1200, этот ноутбук предлагает яркие и четкие изображения, делая просмотр контента комфортным и приятным. Благодаря тонким рамкам экран обеспечивает более широкий угол обзора, что усиливает эффект погружения. Внутри устройства скрыт мощный процессор Intel Core Ultra 7 с 12 ядрами, обеспечивающий высокую производительность и поддерживающий многозадачность на максимальном уровне. Оперативная память объемом 16 Гб и SSD-накопитель на 512 Гб позволяют быстро обрабатывать данные и хранить все необходимые файлы под рукой. Устройство оснащено современной версией Bluetooth v5.3 для быстрого и стабильного подключения к другим устройствам. Для удобства пользователей предусмотрены два порта USB Type-C, которые обеспечивают быстрое подключение периферийных устройств и зарядку. Одним из приятных дополнений является наличие подсветки клавиатуры, позволяющей работать даже в условиях недостаточной освещенности. А встроенный сканер отпечатка пальца обеспечивает высокий уровень безопасности и позволяет быстро разблокировать доступ к данным. Несмотря на все свои возможности, ноутбук остается легким и портативным, с весом всего 1,74 кг, что делает его идеальным спутником для активных людей, которым важна мобильность и производительность в одном устройстве. Отсутствие предустановленной операционной системы позволяет пользователю самостоятельно выбрать подходящее программное обеспечение, исходя из своих предпочтений и нужд.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук HP ProBook 4 G1i Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (AT7K5AV) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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