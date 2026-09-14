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Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G12 Core Ultra 7 155U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21KC0046US) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G12 Core Ultra 7 155U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21KC0046US)

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Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G12 Core Ultra 7 155U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21KC0046US) - фото 1
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G12 Core Ultra 7 155U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21KC0046US) - фото 2
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G12 Core Ultra 7 155U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21KC0046US) - фото 3
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G12 Core Ultra 7 155U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21KC0046US) - фото 4
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G12 Core Ultra 7 155U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21KC0046US) - фото 5
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G12 Core Ultra 7 155U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21KC0046US) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo ThinkPad X1
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G12 Core Ultra 7 155U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21KC0046US) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G12 Core Ultra 7 155U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21KC0046US) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G12 Core Ultra 7 155U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21KC0046US) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G12 Core Ultra 7 155U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21KC0046US) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G12 Core Ultra 7 155U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21KC0046US) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G12 Core Ultra 7 155U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21KC0046US) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
158 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734273
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkPad X1
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
155U
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
57 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
1.96

Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G12 Core Ultra 7 155U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21KC0046US)

Lenovo удивляет сочетанием компактности и мощности: при весе всего 1,09 кг этот черный ноутбук легко взять с собой на работу или учебу. Большой объём SSD 512 Гб и внушительные 32 Гб быстрой оперативной памяти LPDDR5x подойдут даже для сложных задач и многозадачности. Благодаря IPS-экрану диагональю 14 дюймов с разрешением 1920x1200 ваши фотографии и документы будут выглядеть чётко и ярко. Персональная безопасность на высоте — сканер отпечатка пальца защитит личные данные, а клавиатура с подсветкой позволит работать даже ночью. Надёжный аккумулятор Li-Pol поддержит на протяжении дня. Современная версия Bluetooth v5.3 обеспечит молниеносное подключение к аксессуарам. Частота процессора Intel 1,7 ГГц справится с большинством типовых задач, а частота обновления экрана 60 Гц делает работу глаз приятной и ненавязчивой.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G12 Core Ultra 7 155U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21KC0046US)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkPad X1
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Развернуть
Модель процессора
155U
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
57 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Lenovo удивляет сочетанием компактности и мощности: при весе всего 1,09 кг этот черный ноутбук легко взять с собой на работу или учебу. Большой объём SSD 512 Гб и внушительные 32 Гб быстрой оперативной памяти LPDDR5x подойдут даже для сложных задач и многозадачности. Благодаря IPS-экрану диагональю 14 дюймов с разрешением 1920x1200 ваши фотографии и документы будут выглядеть чётко и ярко. Персональная безопасность на высоте — сканер отпечатка пальца защитит личные данные, а клавиатура с подсветкой позволит работать даже ночью. Надёжный аккумулятор Li-Pol поддержит на протяжении дня. Современная версия Bluetooth v5.3 обеспечит молниеносное подключение к аксессуарам. Частота процессора Intel 1,7 ГГц справится с большинством типовых задач, а частота обновления экрана 60 Гц делает работу глаз приятной и ненавязчивой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G12 Core Ultra 7 155U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21KC0046US) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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