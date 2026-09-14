Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JPR-RV048 Core i7 14650HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NG1-M005K0)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JPR-RV048 Core i7 14650HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NG1-M005K0)
Ноутбук Asus представляет собой высокопроизводительное устройство, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. Продукт имеет современный и стильный дизайн с корпусом из алюминия, обеспечивающим легкость и долговечность. Основные технические характеристики включают диагональ экрана 16 дюймов с разрешением 1920x1200, что обеспечивает четкое и яркое изображение. IPS-матрица гарантирует широкие углы обзора и точную цветопередачу, делая работу с графическими приложениями и просмотр мультимедиа комфортными. Производительность ноутбука обеспечивается мощным процессором от Intel и 32 Гб оперативной памяти типа DDR5, что позволяет справляться с многозадачностью и требовательными приложениями. Объем SSD, равный 1024 Гб, предоставляет достаточно места для хранения файлов и быстрого доступа к данным. Для подключения периферийных устройств ноутбук оснащен двумя портами USB Type-C, поддерживающими современную периферию и высокоскоростную передачу данных. Подсветка клавиатуры позволяет комфортно работать в условиях низкой освещенности. Ноутбук Asus оснащен дискретной видеокартой, что делает его оптимальным выбором для пользователей, которым необходимы высокие графические возможности, будь то для игр или профессиональной работы в графических редакторах. Поддержка Bluetooth версии 5.4 обеспечивает быстрое и стабильное соединение с беспроводными устройствами, такими как наушники, мыши и клавиатуры. Вес устройства составляет 2,2 кг, что делает его достаточно мобильным для переноски. Этот ноутбук предоставляется без предустановленной операционной системы, что дает вам свободу выбора и возможность установки именно той ОС, которая вам необходима для работы.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серый, Intel Core i7, Для программирования, Для 3d моделирования, 32 Гб ОЗУ, 16 дюймов, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, Intel, Игровые MSI
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 164 850 руб.41213 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkPad X13 2-in1 G5 13.3" Touch IPS AG 100sRGB ...
-
В наличииЦена 165 000 руб.41250 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen6 14" 2.8K OLED U7-255H 16Gb/ 512...
-
В наличииЦена 171 420 руб.42855 руб. в СплитНоутбук Asus V16 V3607VP-RP031 Core 7 240H 32Gb SSD1Tb NVIDIA Ge...
-
В наличииЦена 174 360 руб.43590 руб. в СплитLenovo ThinkPad T14 G6 [21QC007UCD] (КЛАВ.РУС.ГРАВ.) 14" {WUXGA ...
-
В наличииЦена 176 170 руб.44043 руб. в СплитНоутбук ASUS Zenbook S16 UM5606GA-SS179W AMD Ryzen AI 9 HX 465/3...
-
В наличииЦена 178 470 руб.44618 руб. в СплитНоутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UP-S8051 Ryzen 7 260 32Gb SSD1T...
-
В наличииЦена 182 300 руб.45575 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD...
-
В наличииЦена 182 520 руб.45630 руб. в СплитНоутбук Asus Zenbook S 16 OLED UM5606GA-SS261W Ryzen AI 9 465 32...
-
В наличииЦена 188 140 руб.47035 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkPad T14s G6 Core Ultra 7 268V 32Gb SSD1Tb In...
-
В наличииЦена 193 790 руб.48448 руб. в СплитНоутбук Honor MagicBook Pro 16 2025 Hunter 16" IPS 3K Ul9 285H/3...
-
В наличииЦена 195 780 руб.48945 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Edition 14" Touch Ult...
-
В наличииЦена 198 300 руб.49575 руб. в СплитНоутбук Asus ROG Strix G16 G614PP-S5119 Ryzen 9 8940HX 32Gb SSD1...
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серый, Intel Core i7, Для программирования, Для 3d моделирования, 32 Гб ОЗУ, 16 дюймов, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, Intel, Игровые MSI
Отзывы о товаре Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JPR-RV048 Core i7 14650HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NG1-M005K0)