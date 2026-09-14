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Ноутбук HP EliteBook x360 830 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 13.3" IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (A6SU3UT) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук HP EliteBook x360 830 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 13.3" IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (A6SU3UT)

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Ноутбук HP EliteBook x360 830 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 13.3&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (A6SU3UT) - фото 1
Ноутбук HP EliteBook x360 830 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 13.3&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (A6SU3UT) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
HP EliteBook x360 830 G11
  • Ноутбук HP EliteBook x360 830 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 13.3&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (A6SU3UT) - фото 1
  • Ноутбук HP EliteBook x360 830 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 13.3&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (A6SU3UT) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
116 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734266
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
HP EliteBook x360 830 G11
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Тип накопителя
SSD
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.15

Описание товара Ноутбук HP EliteBook x360 830 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 13.3" IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (A6SU3UT)

Ноутбук HP - это идеальный выбор для тех, кому важны производительность и стиль в одном устройстве. Этот легкий и мощный ноутбук весом всего 1,319 кг оснащен 13,3-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920x1200, что обеспечивает отличное качество изображения и яркие цвета. Сенсорный экран добавляет удобства в использовании устройства, позволяя легко управлять всеми приложениями и функциями. Под корпусом из прочного металла скрывается мощный процессор Intel с 12 ядрами, который в сочетании с 16 Гб оперативной памяти позволяет справляться с самыми требовательными задачами. Объем SSD на 512 Гб обеспечивает быстрое хранение и загрузку данных, что значительно увеличивает производительность устройства. Работает ноутбук под управлением операционной системы Windows 11 Pro, предоставляя пользователю самые современные возможности и инструменты для продуктивной работы. Подсветка клавиатуры позволяет работать в условиях низкой освещенности, а сканер отпечатка пальца обеспечивает дополнительный уровень безопасности и удобства входа в систему. Ноутбук поддерживает современный стандарт Bluetooth v5.3 для быстрого и стабильного подключения с другими устройствами. Аккумулятор типа Li-Pol обеспечивает длительное время автономной работы, что делает это устройство идеальным спутником как для бизнеса, так и для развлечений. Это отличный выбор для тех, кто ищет надежное и функциональное устройство для работы и развлечений, которое легко справляется с многозадачностью благодаря своим мощным характеристикам.

Отзывы о товаре Ноутбук HP EliteBook x360 830 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 13.3" IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (A6SU3UT)




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
HP EliteBook x360 830 G11
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Тип накопителя
SSD
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук HP - это идеальный выбор для тех, кому важны производительность и стиль в одном устройстве. Этот легкий и мощный ноутбук весом всего 1,319 кг оснащен 13,3-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920x1200, что обеспечивает отличное качество изображения и яркие цвета. Сенсорный экран добавляет удобства в использовании устройства, позволяя легко управлять всеми приложениями и функциями. Под корпусом из прочного металла скрывается мощный процессор Intel с 12 ядрами, который в сочетании с 16 Гб оперативной памяти позволяет справляться с самыми требовательными задачами. Объем SSD на 512 Гб обеспечивает быстрое хранение и загрузку данных, что значительно увеличивает производительность устройства. Работает ноутбук под управлением операционной системы Windows 11 Pro, предоставляя пользователю самые современные возможности и инструменты для продуктивной работы. Подсветка клавиатуры позволяет работать в условиях низкой освещенности, а сканер отпечатка пальца обеспечивает дополнительный уровень безопасности и удобства входа в систему. Ноутбук поддерживает современный стандарт Bluetooth v5.3 для быстрого и стабильного подключения с другими устройствами. Аккумулятор типа Li-Pol обеспечивает длительное время автономной работы, что делает это устройство идеальным спутником как для бизнеса, так и для развлечений. Это отличный выбор для тех, кто ищет надежное и функциональное устройство для работы и развлечений, которое легко справляется с многозадачностью благодаря своим мощным характеристикам.
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Доставка
Отзывы


Ноутбук HP EliteBook x360 830 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 13.3" IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (A6SU3UT) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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