Ноутбук HP EliteBook x360 830 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 13.3" IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (A6SU3UT)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук HP EliteBook x360 830 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 13.3" IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (A6SU3UT)
Ноутбук HP - это идеальный выбор для тех, кому важны производительность и стиль в одном устройстве. Этот легкий и мощный ноутбук весом всего 1,319 кг оснащен 13,3-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920x1200, что обеспечивает отличное качество изображения и яркие цвета. Сенсорный экран добавляет удобства в использовании устройства, позволяя легко управлять всеми приложениями и функциями. Под корпусом из прочного металла скрывается мощный процессор Intel с 12 ядрами, который в сочетании с 16 Гб оперативной памяти позволяет справляться с самыми требовательными задачами. Объем SSD на 512 Гб обеспечивает быстрое хранение и загрузку данных, что значительно увеличивает производительность устройства. Работает ноутбук под управлением операционной системы Windows 11 Pro, предоставляя пользователю самые современные возможности и инструменты для продуктивной работы. Подсветка клавиатуры позволяет работать в условиях низкой освещенности, а сканер отпечатка пальца обеспечивает дополнительный уровень безопасности и удобства входа в систему. Ноутбук поддерживает современный стандарт Bluetooth v5.3 для быстрого и стабильного подключения с другими устройствами. Аккумулятор типа Li-Pol обеспечивает длительное время автономной работы, что делает это устройство идеальным спутником как для бизнеса, так и для развлечений. Это отличный выбор для тех, кто ищет надежное и функциональное устройство для работы и развлечений, которое легко справляется с многозадачностью благодаря своим мощным характеристикам.
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Теги товара: Для 3d моделирования, Мощные, Для дизайнера, Для работы, для студента, для школы и школьника
Отзывы о товаре Ноутбук HP EliteBook x360 830 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 13.3" IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (A6SU3UT)