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Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-72P-71X1 Core i7 13620H 16Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam 5100mAh (NX.D5GEX.001) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-72P-71X1 Core i7 13620H 16Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam 5100mAh (NX.D5GEX.001)

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Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-72P-71X1 Core i7 13620H 16Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam 5100mAh (NX.D5GEX.001) - фото 1
Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-72P-71X1 Core i7 13620H 16Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam 5100mAh (NX.D5GEX.001) - фото 2
Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-72P-71X1 Core i7 13620H 16Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam 5100mAh (NX.D5GEX.001) - фото 3
Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-72P-71X1 Core i7 13620H 16Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam 5100mAh (NX.D5GEX.001) - фото 4
Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-72P-71X1 Core i7 13620H 16Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam 5100mAh (NX.D5GEX.001) - фото 5
Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-72P-71X1 Core i7 13620H 16Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam 5100mAh (NX.D5GEX.001) - фото 6
Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-72P-71X1 Core i7 13620H 16Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam 5100mAh (NX.D5GEX.001) - фото 7
Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-72P-71X1 Core i7 13620H 16Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam 5100mAh (NX.D5GEX.001) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Acer Aspire Lite
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-72P-71X1 Core i7 13620H 16Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam 5100mAh (NX.D5GEX.001) - фото 1
  • Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-72P-71X1 Core i7 13620H 16Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam 5100mAh (NX.D5GEX.001) - фото 2
  • Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-72P-71X1 Core i7 13620H 16Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam 5100mAh (NX.D5GEX.001) - фото 3
  • Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-72P-71X1 Core i7 13620H 16Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam 5100mAh (NX.D5GEX.001) - фото 4
  • Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-72P-71X1 Core i7 13620H 16Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam 5100mAh (NX.D5GEX.001) - фото 5
  • Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-72P-71X1 Core i7 13620H 16Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam 5100mAh (NX.D5GEX.001) - фото 6
  • Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-72P-71X1 Core i7 13620H 16Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam 5100mAh (NX.D5GEX.001) - фото 7
  • Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-72P-71X1 Core i7 13620H 16Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam 5100mAh (NX.D5GEX.001) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
71 260 руб. 
Начислим 1141 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734262
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-72P-71X1 Core i7 13620H 16Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam 5100mAh (NX.D5GEX.001)
71 260 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Aspire Lite
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
13620H
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
58 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
3.2

Описание товара Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-72P-71X1 Core i7 13620H 16Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam 5100mAh (NX.D5GEX.001)

Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-72P-71x1 сочетает производительность и удобство для работы и учёбы. Он оснащён процессором Intel Core i7 13620H и 16 ГБ оперативной памяти DDR5, что ускоряет выполнение многозадачных и ресурсоёмких задач. Устройство оснащено экраном с IPS-матрицей и SSD-накопителем для хранения данных.

Отзывы о товаре Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-72P-71X1 Core i7 13620H 16Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam 5100mAh (NX.D5GEX.001)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Aspire Lite
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Модель процессора
13620H
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
58 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-72P-71x1 сочетает производительность и удобство для работы и учёбы. Он оснащён процессором Intel Core i7 13620H и 16 ГБ оперативной памяти DDR5, что ускоряет выполнение многозадачных и ресурсоёмких задач. Устройство оснащено экраном с IPS-матрицей и SSD-накопителем для хранения данных.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-72P-71X1 Core i7 13620H 16Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam 5100mAh (NX.D5GEX.001) - по цене 71260 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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