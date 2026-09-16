Ноутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ5031W Ryzen 5 40 8Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (90NB0ZR2-M07420)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ5031W Ryzen 5 40 8Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (90NB0ZR2-M07420)
Asus выпускает этот ноутбук с ярким 15,6-дюймовым экраном Full HD — чёткая картинка отлично подойдет для работы, учёбы и развлечений. Лёгкий вес — всего 1,63 кг — делает его удобным спутником в поездках и не обременяет в ежедневном использовании. Мощный SSD-диск на 512 Гб раскроет возможности для быстрой загрузки всех нужных программ и хранения крупных файлов. Оперативная память на 8 Гб и процессор от AMD в паре со встроенной графикой AMD Radeon 610M обеспечат плавную работу в многозадачности и базовых мультимедийных задачах. Благодаря Bluetooth версии 5.3 можно легко подключать современные аксессуары и гаджеты. Установленная Windows 11 Home сразу готова к работе. Есть порты USB 2.0 и Type-C для подключения различной периферии, а пластиковый корпус делает конструкцию прочной и лёгкой.
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Отзывы о товаре Ноутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ5031W Ryzen 5 40 8Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (90NB0ZR2-M07420)