Ноутбук Asus ZenBook Duo UX8407AA-SN279X Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14" OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam (90NB16V1-M00F80)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus ZenBook Duo UX8407AA-SN279X Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14" OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam (90NB16V1-M00F80)
Этот ноутбук Asus создан для тех, кто ценит мощность и компактность. Благодаря весу всего 1,65 кг его легко брать с собой куда угодно — будь то бизнес-поездка или учёба. Яркий 14-дюймовый сенсорный экран с разрешением 2880x1800 восхищает четкой детализацией и широкими возможностями взаимодействия. 16-ядерный процессор Intel в сочетании с 32 Гб оперативной памяти обеспечивает быструю обработку любых задач — от работы с большими таблицами до многозадачности в профессиональных программах. SSD на 1 ТБ позволяет хранить все документы и медиафайлы без необходимости внешних накопителей. Современная версия Bluetooth v5.4 и два USB Type-C порта делают подключение аксессуаров удобным и быстрым. Управлять ноутбуком приятно и привычно благодаря предустановленной Windows 11 Pro. Встроенная видеокарта отлично подойдет для повседневной работы и развлечений, а Li-Pol аккумулятор отвечает за продолжительное время автономной работы.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Отзывы о товаре Ноутбук Asus ZenBook Duo UX8407AA-SN279X Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14" OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam (90NB16V1-M00F80)