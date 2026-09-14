Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1352 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14" OLED 3K (2880x1800) без ОС silver WiFi BT Cam Bag (90NB14W2-M01ZP0)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1352 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14" OLED 3K (2880x1800) без ОС silver WiFi BT Cam Bag (90NB14W2-M01ZP0)
Лёгкий и ультракомпактный ноутбук Asus весит всего 1,2 кг — легко брать с собой каждый день. Элегантный алюминиевый корпус выглядит стильно и надёжен в эксплуатации. Яркий 14-дюймовый экран с разрешением 2880x1800 подарит чёткую и детальную картинку, идеально для работы и развлечений. Встроенная видеокарта подходит для ежедневных задач и образования. Мощная связка из процессора Intel, 32 Гб оперативной памяти и SSD на 512 Гб обеспечит мгновенный запуск программ, плавную работу и быструю передачу данных. Благодаря Bluetooth v5.4 вы легко подключите беспроводные аксессуары. Клавиатура с подсветкой добавит комфорта в сумерках, а два USB Type-C порта позволяют подключать современные устройства. Модель поставляется без ОС — полный контроль над выбором программного обеспечения.
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Отзывы о товаре Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1352 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14" OLED 3K (2880x1800) без ОС silver WiFi BT Cam Bag (90NB14W2-M01ZP0)